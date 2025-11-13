Dagens PS
Jobba längre – och då ska du undvika ISK  

Pension
I veckan visade nya siffror att fler svenskar jobbar efter 65. Samtidigt slogs det fast: ISK är inte alltid bäst för pensionssparandet (Foto: Canva/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Fler svenskar fortsätter att jobba efter 65. Och helt märkligt är väl inte det; att gå tidigare i pension kan kosta – mycket. 

Samtidigt som normen kring pensionen håller på att förändras visar nya siffror att det kan löna sig att välja löneväxling framför ISK. Ja, åtminstone för vissa. 

Snart lägger vi ännu en händelserik pensionsvecka till handlingarna. Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa nyheter. 

Så mycket pengar behöver du när du går i pension

En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt och hur långt det räcker, ja, det beror på vilken livsstil du vill ha.

Enligt beräkningar från minPension krävs allt från 19 000 till 40 000+ kronor i månaden före skatt för att klara sig som pensionär.

Basbudgetgruppen, där många kvinnor med garantipension ingår, får i snitt bara 1 900 kronor över varje månad. Medelpensionären har lite mer svängrum medan den så kallade pluspensionären – med runt 40 000 i månaden – kan unna sig bil, resor och sommarstuga.

Samtidigt visar siffror från Pensionsmyndigheten att kvinnors pension i genomsnitt är 26 procent lägre än männens.

Läs vidare här: Så mycket pengar behöver du när du går i pension. Dagens PS

Senaste nytt

Nya normen: Jobb i stället för pension

I veckan kunde Pensionsmyndigheten bekräfta trenden: allt fler 65-åringar väljer att fortsätta arbeta.

Andelen med lön som huvudsaklig inkomst har stigit från 29 till 36 procent på bara två år, medan andelen som lever på allmän pension har rasat från 68 till 47 procent.

”Reformen har haft avsedd effekt”, konstaterar Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten, som menar att höjda pensionsåldrar lett till längre arbetsliv och färre år med socialförsäkringar.

Sysselsättningen bland 65-69-åringar har ökat med 20 procentenheter sedan det nya pensionssystemet infördes 2003 – ett tydligt skifte mot ett längre arbetsliv.

Läs mer: Nya normen: Jobb i stället för pension. Dagens PS

Pension eller jobb?
Andelen 65-åringar som har lön som huvudsaklig inkomst har ökat (Foto: Canva)

Så mycket måste du spara för att gå i tidig pension

Drömmen om att lämna arbetslivet tidigt lever – och kostar.

För varje år du tar ut pension före riktåldern minskar pensionen med 6-7 procent, vilket för en medelinkomsttagare motsvarar upp till 1 400 kronor mindre i månaden, livet ut.

Nya siffor visar att ett års extra frihet kräver ett sparande på runt 310 000 kronor, medan den som vill gå hela tio år tidigare behöver 1,3 miljoner kronor.

Den som vill pensionera sig redan vid 40 kan luta sig mot FIRE-rörelsens tumregel: minst 25 gånger sina årliga utgifter – ungefär sex miljoner kronor för ett “normalt liv” i 30 år utan lön.

Mer om detta: Så mycket pengar måste du spara – om du vill gå i tidig pension. Dagens PS 

Då ska du inte spara i ISK

Trots den sänkta schablonskatten är investeringssparkonto (ISK) inte alltid det mest lönsamma alternativet för pensionssparande.

För höginkomsttagare över brytpunkten för statlig skatt är löneväxling fortfarande överlägset, visar nya beräkningar från Säkra.

“Löneväxling ger fortfarande betydligt högre avkastning över tid – hela 46 procent mer i månadsutbetalning”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

Men från och med 2026 blir löneväxling mer exklusivt. Då krävs en månadslön på minst 55 000 kronor efter växling för att det ska löna sig, vilket riskerar att öka pensionsklyftan mellan kvinnor och män.

Läs mer här: Då ska du inte spara i ISK. Dagens PS

nyheternyhetsveckanPension
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

