Jobba längre – och då ska du undvika ISK  

Samtidigt som normen kring pensionen håller på att förändras visar nya siffror att det kan löna sig att välja löneväxling framför ISK. Ja, åtminstone för vissa.

Snart lägger vi ännu en händelserik pensionsvecka till handlingarna. Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa nyheter.

Så mycket pengar behöver du när du går i pension

En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt och hur långt det räcker, ja, det beror på vilken livsstil du vill ha.

Enligt beräkningar från minPension krävs allt från 19 000 till 40 000+ kronor i månaden före skatt för att klara sig som pensionär.

Basbudgetgruppen, där många kvinnor med garantipension ingår, får i snitt bara 1 900 kronor över varje månad. Medelpensionären har lite mer svängrum medan den så kallade pluspensionären – med runt 40 000 i månaden – kan unna sig bil, resor och sommarstuga.

Samtidigt visar siffror från Pensionsmyndigheten att kvinnors pension i genomsnitt är 26 procent lägre än männens.

