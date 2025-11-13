Fler svenskar fortsätter att jobba efter 65. Och helt märkligt är väl inte det; att gå tidigare i pension kan kosta – mycket.
Jobba längre – och då ska du undvika ISK
Mest läst i kategorin
Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"
Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det. Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om. Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol. 37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen. Trots ekonomisk frihet känner han …
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt
Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. “Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger vd:n. Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser …
Nya normen: Jobb i stället för pension
Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna. Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats. Och svenskarna har lyssnat. …
Snart jul – och 3 000 kronor fattigare
Svenskarnas bankkonton får snart jobba hårt. En ny undersökning visar hur mycket svenskarna planerar att spendera på julklappar. Svenskarna håller hårt i plånboken, trots att ekonomin visar tecken på återhämtning. Men inför jul riskerar ”känslan av att behöva skapa en perfekt högtid” att slå åt andra hållet. För många blir december en dyr och stressig …
Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare
Singlar möter tuffa villkor på bostadsmarknaden. Nya siffror visar hur långt inkomsten räcker för den som köper bostad själv. Hemnet har räknat på förutsättningarna, och resultatet visar att det bara finns två kommuner där en ensam köpare klarar ett husköp. Så långt räcker inkomsten för singelköpare En medianlön på 37 000 ger ett låneutrymme på …
Samtidigt som normen kring pensionen håller på att förändras visar nya siffror att det kan löna sig att välja löneväxling framför ISK. Ja, åtminstone för vissa.
Snart lägger vi ännu en händelserik pensionsvecka till handlingarna. Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa nyheter.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Så mycket pengar behöver du när du går i pension
En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt och hur långt det räcker, ja, det beror på vilken livsstil du vill ha.
Enligt beräkningar från minPension krävs allt från 19 000 till 40 000+ kronor i månaden före skatt för att klara sig som pensionär.
Basbudgetgruppen, där många kvinnor med garantipension ingår, får i snitt bara 1 900 kronor över varje månad. Medelpensionären har lite mer svängrum medan den så kallade pluspensionären – med runt 40 000 i månaden – kan unna sig bil, resor och sommarstuga.
Samtidigt visar siffror från Pensionsmyndigheten att kvinnors pension i genomsnitt är 26 procent lägre än männens.
Läs vidare här: Så mycket pengar behöver du när du går i pension. Dagens PS
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Nya normen: Jobb i stället för pension
I veckan kunde Pensionsmyndigheten bekräfta trenden: allt fler 65-åringar väljer att fortsätta arbeta.
Andelen med lön som huvudsaklig inkomst har stigit från 29 till 36 procent på bara två år, medan andelen som lever på allmän pension har rasat från 68 till 47 procent.
”Reformen har haft avsedd effekt”, konstaterar Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten, som menar att höjda pensionsåldrar lett till längre arbetsliv och färre år med socialförsäkringar.
Sysselsättningen bland 65-69-åringar har ökat med 20 procentenheter sedan det nya pensionssystemet infördes 2003 – ett tydligt skifte mot ett längre arbetsliv.
Läs mer: Nya normen: Jobb i stället för pension. Dagens PS
Så mycket måste du spara för att gå i tidig pension
Drömmen om att lämna arbetslivet tidigt lever – och kostar.
För varje år du tar ut pension före riktåldern minskar pensionen med 6-7 procent, vilket för en medelinkomsttagare motsvarar upp till 1 400 kronor mindre i månaden, livet ut.
Nya siffor visar att ett års extra frihet kräver ett sparande på runt 310 000 kronor, medan den som vill gå hela tio år tidigare behöver 1,3 miljoner kronor.
Den som vill pensionera sig redan vid 40 kan luta sig mot FIRE-rörelsens tumregel: minst 25 gånger sina årliga utgifter – ungefär sex miljoner kronor för ett “normalt liv” i 30 år utan lön.
Mer om detta: Så mycket pengar måste du spara – om du vill gå i tidig pension. Dagens PS
Då ska du inte spara i ISK
Trots den sänkta schablonskatten är investeringssparkonto (ISK) inte alltid det mest lönsamma alternativet för pensionssparande.
För höginkomsttagare över brytpunkten för statlig skatt är löneväxling fortfarande överlägset, visar nya beräkningar från Säkra.
“Löneväxling ger fortfarande betydligt högre avkastning över tid – hela 46 procent mer i månadsutbetalning”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
Men från och med 2026 blir löneväxling mer exklusivt. Då krävs en månadslön på minst 55 000 kronor efter växling för att det ska löna sig, vilket riskerar att öka pensionsklyftan mellan kvinnor och män.
Läs mer här: Då ska du inte spara i ISK. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Nu åker även Londons elbilar på trängselskatt
I Stockholm råder sedan tidigare inget undantag för trängselskatt för elbilar, avgiften är densamma oavsett drivmedel, och nu drabbas elbilsägare även av straffavgiften i Storbritanniens huvudstad. Det är Londons borgmästare Sadiq Kahn som har bestämt att den dagliga trängselavgiften för elbilar ska vara 13,50 pund, motsvarande 167 kronor, och 9 pund (111, 50 kronor) för elektriska …
Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor
Säljtiderna fortsätter att öka på bostadsmarknaden. Nya siffror visar att det nu tar betydligt längre tid att få sin bostad såld – och skillnaderna i landet är större än på flera år. Efter en sommar där fler spekulanter dök upp på visningarna hade många mäklare hoppats på ett mer fartfyllt höstläge. Aktiviteten såg lovande ut, …
Därför är miljonärerna rika – och olyckliga
Innebär rikedom trygghet, frihet och lycka? Kanske. Ändå känner sig förvånansvärt många med miljoninkomster både fast, stressade och tomma. “Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, sa den 37-årige miljonären Jack häromdagen.? ”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”, tillade den rika investeraren Sahil Bloom. “Allt eftersom tiden gick kunde jag inte …
Affärsmodellen: ”De tar betalt för det de har fått betalt för”
Ekonomiska förvaltare tjänar upp till 133 miljoner kronor på att sälja information som de redan fått betalt för att hantera, det hävdar Mäklarsamfundet i en ny rapport. Att bostadsrättsföreningar lägger ut den ekonomiska förvaltningen på entreprenad är idag närmast norm, förutom möjligen i mycket små föreningar.? En av uppgifterna är att tillhandahålla information från och …
Jobba längre – och då ska du undvika ISK
Fler svenskar fortsätter att jobba efter 65. Och helt märkligt är väl inte det; att gå tidigare i pension kan kosta – mycket.? Samtidigt som normen kring pensionen håller på att förändras visar nya siffror att det kan löna sig att välja löneväxling framför ISK. Ja, åtminstone för vissa.? Snart lägger vi ännu en händelserik …