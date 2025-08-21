Svenskar väljer karriären före barn

Barnafödandet är historiskt lågt i Sverige. Nu har demografen Martin Kolk vid Stockholms universitet tillsammans med Åbo akademi och Institutet för framtidsstudier analyserat varför.

Kolk menar att arbetsliv, karriär och livspussel är vad som står i vägen för fler barn.

”Mycket tyder på att barnafödande har blivit ett planerat projekt där alla bitarna ska hamna på rätt plats. Du ska ha en hög inkomst och en bra bostad och rätt partner”, säger Martin Kolk hos Arbetsvärlden.

Kolk ser en förändring under de senaste decennierna.

”Om man går tillbaks några decennier så var barn någonting man mer hade utan att tänka så mycket på. Det var mer någonting man förväntade sig att livet skulle ha och så hade man det”, säger forskaren.

”I dag prioriterar men i högre grad annat i livet som självförverkligande och karriär och liknande”.

Mer ojämlikt i dag

Bakom de förändrade värderingarna finns även det faktum att Sverige i högre grad blivit ett mer ekonomiskt ojämlikt samhälle.

”I en svensk kontext så har vi sett större socioekonomiska ojämlikheter. Då kan man ju tänka sig att det blir viktigare för välbefinnandet att investera i karriär och utbildning så att man befinner sig högre upp i pyramiden”.