En ny omfattande studie avslöjar vilka europeiska länder som ger barnfamiljer de bästa – och sämsta – förutsättningarna.
Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet
Att skaffa och uppfostra barn är dyrt oavsett vilket land du väljer att bosätta dig i.
Däremot finns det skillnader när det gäller exempelvis kostnader för vård och utbildning, hur generös föräldraledigheten är och hur tryggt landet upplevs.
Norska Finansplassen har sammanställt en jämförelse av 36 europeiska länder för att se var barnfamiljer har bäst och sämst förutsättningar.
Bästa landet i Europa är..
Med en totalpoäng på 85,66 av 100 rankas Danmark som Europas mest familjevänliga land 2025.
Landet sticker ut med starka resultat inom flera områden: högt förhållande mellan familjeinkomst och levnadskostnader, låga kostnader för vård och utbildning samt generösa föräldraledigheter.
Studien visar att Danmark har det sjunde högsta inkomst–kostnadsförhållandet (1,18), den sjätte lägsta egenandelen för hälsoutgifter (1,42 procent av BNP per invånare) och den fjärde lägsta årliga kostnaden för internationell grundskola (10,06 procent av BNP per invånare). Dessutom är den minsta garanterade betalda föräldraledigheten 37,5 dagar.
Danmark placerar sig också på sjätte plats i Global Peace Index med en poäng på 1,38.
Irland och Norge på pallplats
Irland tar andraplatsen med en totalpoäng på 81,39. Landet erbjuder lägst egenandel för hälsoutgifter av alla länder i studien (0,85 procent av BNP per invånare) och har näst lägst utbildningskostnad (8,05 procent av BNP per invånare). Irland har också den näst bästa säkerhetspoängen (1,30).
Norge hamnar på tredje plats med en poäng på 80,87. Här är inkomst–kostnadsförhållandet högt (1,33), skolkostnaderna låga (9,05 procent av BNP per invånare) och egenbetalningen för vård bland de lägsta i Europa (1,59 procent av BNP per invånare).
Sverige på sjunde plats
Sverige kniper en sjundeplats med en poäng på 77,42.
Vi har bland annat det fjärde högsta inkomst–kostnadsförhållandet (1,34) och mycket låga utbildningskostnader (4,63 procent av BNP per invånare).
Sämsta landet för familjer
Längst ned på listan hamnar Moldavien, Montenegro och Ukraina.
Moldavien får endast 7,93 poäng av 100, med få betalda föräldradagar (20), ett av de lägsta inkomst–kostnadsförhållandena (0,44) och mycket höga skolkostnader (109,08 procent av BNP per invånare).
Montenegro får 8,59 poäng och sticker ut med höga hälsoutgifter (9,34 procent av BNP per invånare) och få föräldraledighetsdagar (21).
Ukraina, tredje sämst, har en låg inkomstnivå, höga kostnader och den sämsta säkerhetsnivån av alla länder i studien (GPI-score 3,28).
“Inte belastande – utan livsförändrande”
Enligt Olle Pettersson, personlig ekonomi-expert hos Finansplassen, visar analysen att de bästa länderna för barnfamiljer kombinerar ekonomisk stabilitet med låga kostnader, bra föräldraledighet och hög trygghet.
“Danmarks topplacering speglar ett helhetsgrepp om familjers välbefinnande, med starka resultat inom alla områden”, säger han.
“För familjer betyder detta att det finns platser där det att uppfostra barn upplevs som tryggt och stöttande – inte som en belastning. Där fritiden är skyddad, vårdtjänster är tillgängliga och vardagen är hanterbar. Sådana miljöer är inte bara god politik – de är livsförändrande”, fortsätter Pettersson.
Så gjordes studien
Rankningen från Finansplassen omfattar 36 europeiska länder och bygger på data från bland annat Expatistan, Världsbanken, Numbeo, World Population Review och Institute for Economics and Peace.
Bedömningen utgår från faktorer som inkomst i förhållande till levnadskostnader, privata hälsoutgifter, skolkostnader, betald föräldraledighet och säkerhet.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
