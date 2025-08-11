Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet 

Att skaffa och uppfostra barn är dyrt oavsett vilket land du väljer att bosätta dig i.

Däremot finns det skillnader när det gäller exempelvis kostnader för vård och utbildning, hur generös föräldraledigheten är och hur tryggt landet upplevs.

Norska Finansplassen har sammanställt en jämförelse av 36 europeiska länder för att se var barnfamiljer har bäst och sämst förutsättningar.

Bästa landet i Europa är..

Med en totalpoäng på 85,66 av 100 rankas Danmark som Europas mest familjevänliga land 2025.

Landet sticker ut med starka resultat inom flera områden: högt förhållande mellan familjeinkomst och levnadskostnader, låga kostnader för vård och utbildning samt generösa föräldraledigheter.

Danmark är ett toppenland för barnfamiljer (Foto: Unsplash)

Studien visar att Danmark har det sjunde högsta inkomst–kostnadsförhållandet (1,18), den sjätte lägsta egenandelen för hälso­utgifter (1,42 procent av BNP per invånare) och den fjärde lägsta årliga kostnaden för internationell grundskola (10,06 procent av BNP per invånare). Dessutom är den minsta garanterade betalda föräldraledigheten 37,5 dagar.

Danmark placerar sig också på sjätte plats i Global Peace Index med en poäng på 1,38.

