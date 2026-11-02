Att gå i pension några år tidigare kan bli en dyr historia. För svenskar som tvingas sluta arbeta vid 64 kan det handla om tusentals kronor mindre i månaden, resten av livet. Enligt pensionsbolaget SPP kan det behövas närmare två miljoner kronor i extra sparkapital för att kompensera förlusten.
Svenskar tvingas i pension: Så mycket pengar förlorar de – livet ut
Svenskarna förväntas arbeta allt längre upp i åldrarna. Men för många som förlorar jobbet efter 60 kan det vara svårt att hitta en ny arbetsgivare. När jobbsökandet inte leder någonstans kan de, till slut, tvingas gå i ofrivillig pension, flera år tidigare än planerat.
Det får ekonomiska konsekvenser, visar siffror från pensionsbolaget SPP.
Bolaget har jämfört pensionering vid 64, 65 och 66 års ålder med att fortsätta arbeta fram till riktåldern på 67 år.
Beräkningarna utgår från en månadslön på knappt 33 500 kronor.
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Kan förlora 7 200 kronor varje månad
En person som går i pension vid 64 i stället för 67 får, enligt SPP, omkring 15 600 kronor mindre att röra sig med varje månad fram till 67-årsdagen.
Från 67 års ålder beräknas pensionen bli cirka 7 200 kronor lägre efter skatt varje månad, jämfört med om personen hade fortsatt arbeta.
Vid pensionering vid 65 års ålder blir skillnaden omkring 6 400 kronor i månaden medan den som slutar vid 66 beräknas få cirka 5 700 kronor mindre.
För att kompensera inkomstbortfallet skulle en person som pensioneras vid 64 behöva omkring 1,9 miljoner kronor i extra sparkapital.
”Det är en enorm kostnad att bära för en individ, om man jämför med någon som jobbar till riktåldern”, säger SPP:s sparekonom Shoka Åhrman till News55.
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Svårare att få jobb redan efter 40
En enkel lösning vore förstås att fortsätta jobba fram till 67. Men alla får alltså inte den möjligheten.
Arbetsförmedlingen konstaterar i en rapport att personer över 55 år relativt sällan blir arbetslösa. Men när de väl förlorar jobbet har de svårare att hitta ett nytt.
Risken att fastna i långtidsarbetslöshet är också större.
Forskning som myndigheten hänvisar till visar att möjligheten att bli kontaktad av en arbetsgivare börjar försämras redan i 40-årsåldern.
”Åldersdiskriminering, som sker oberoende av den arbetssökandes kvalifikationer, påverkar efterfrågan på äldre arbetskraft negativt”, säger Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker Sandra Offesson.
Tusentals riskerar att tvingas i pension
SPP:s beräkningar visar att omkring 7 400 personer riskerar att pensioneras före riktåldern under 2027, främst till följd av långtidsarbetslöshet.
Enligt bolaget kan utvecklingen också få stora samhällsekonomiska konsekvenser. Om dessa personer hade fortsatt arbeta uppskattas deras sammanlagda bidrag till Sveriges BNP till omkring 11,4 miljarder kronor per år, förutsatt att de inte ersätts av andra arbetstagare.
För individen kan följderna bli betydligt mer personliga.
”Många tvingas i pension helt enkelt för att de inte får jobba. Det är inget man kan åtgärda genom några tusenlappar extra i månadssparande. Vi pratar här om miljonbelopp i sänkt livsinkomst”, säger Shoka Åhrman till News55.
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