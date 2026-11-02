Svenskar tvingas i pension: Så mycket pengar förlorar de – livet ut 

Det får ekonomiska konsekvenser, visar siffror från pensionsbolaget SPP.

Bolaget har jämfört pensionering vid 64, 65 och 66 års ålder med att fortsätta arbeta fram till riktåldern på 67 år.

Beräkningarna utgår från en månadslön på knappt 33 500 kronor.

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Kan förlora 7 200 kronor varje månad

En person som går i pension vid 64 i stället för 67 får, enligt SPP, omkring 15 600 kronor mindre att röra sig med varje månad fram till 67-årsdagen.

Från 67 års ålder beräknas pensionen bli cirka 7 200 kronor lägre efter skatt varje månad, jämfört med om personen hade fortsatt arbeta.

Vid pensionering vid 65 års ålder blir skillnaden omkring 6 400 kronor i månaden medan den som slutar vid 66 beräknas få cirka 5 700 kronor mindre.

För att kompensera inkomstbortfallet skulle en person som pensioneras vid 64 behöva omkring 1,9 miljoner kronor i extra sparkapital.

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”Det är en enorm kostnad att bära för en individ, om man jämför med någon som jobbar till riktåldern”, säger SPP:s sparekonom Shoka Åhrman till News55.

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