66 400 vill jobba efter 65, räknas inte som arbetslösa

Gruppen är nästan lika stor som samtliga arbetande mellan 75 och 89 år, som uppgick till 66 000 personer under förra året.

Samtidigt ligger arbetslösheten bland 65 till 74-åringar kvar på en hög nivå. Andelen var 4,8 procent under 2025, efter en topp på 5,0 procent året innan. Ytterligare 7 400 personer i åldersgruppen var undersysselsatta, alltså sysselsatta som vill arbeta mer än de gör.

Skandias pensionsekonom Mattias Munter pekar ut åldersdiskriminering som bromsklossen.

”Ålderism är kanske den mest förbisedda formen av diskriminering”, säger han.

Han hänvisar till Pluskommissionen, som beräknat samhällskostnaden för att stänga ute seniorer från arbetsmarknaden till 70 miljarder kronor om året.

Rekordmånga jobbar vidare

Reserven finns samtidigt som fler äldre än någonsin arbetar. 232 000 svenskar mellan 65 och 74 år hade ett arbete under 2025, vilket motsvarar 22,2 procent av åldersgruppen.

Andelen har mer än fördubblats på tjugo år. I början av 2000-talet arbetade omkring 10 procent i åldersgruppen, och 2023 hade siffran nått 20 procent.

”Fler äldre stannar kvar i arbete längre upp i åren än tidigare. Det här innebär att mer än var femte person i åldersgruppen 65–74 år hade ett arbete under 2025”, säger Charlotte Breitz, statistiker på SCB.

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Männen ligger före. Bland män arbetar 26,5 procent, mot 18,0 procent bland kvinnor.