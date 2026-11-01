Så kan din gamla bostad ge dig 8 000 kronor extra – varje månad

För en del kan det vara lockande att sälja villan och flytta till något mindre. Särskilt om huset är lågt belånat och har stigit i värde.

Pengarna från försäljningen kan nämligen bli ett välkommet tillskott till pensionen.

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Så kan villan ge dig 8 000 kronor i månaden

Mats Nyman, placeringsstrateg på Handelsbanken, berättar hur pengarna från en bostadsförsäljning kan användas för att skapa en löpande inkomst.

”Det finns två strategier”, berättar han hos Privata Affärer. ”Leva på utdelningarna eller sälja av lite varje år. Lever man på aktiernas utdelningar finns kapitalet hela tiden kvar, men utdelningarna kan svänga från år till år”.

Handelsbanken har också räknat på hur mycket pengar det kan handla om.

Om du har tre miljoner kronor kvar efter bostadsförsäljningens vinstskatt och placerar pengarna med fyra procents årlig utdelning blir det 120 000 kronor om året.

Det motsvarar 10 000 kronor i månaden före skatt.

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Efter schablonskatten på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring återstår omkring 7 600 kronor i månaden, enligt bankens kalkyl.

Beräkningen gäller två personer med varsitt skattefritt grundbelopp på 300 000 kronor.

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