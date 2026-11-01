Bor du kvar i villan trots att barnen flyttat hemifrån? Då kan huset vara värt mer än bara tak över huvudet. Genom att sälja och placera pengarna kan du få närmare 8 000 kronor extra i månaden. Men det finns några saker att se upp med.
Så kan din gamla bostad ge dig 8 000 kronor extra – varje månad
Många äldre svenskar bor kvar i stora bostäder långt efter att barnen flyttat hemifrån.
Enligt SCB-statistik har ensamstående män över 65 år i genomsnitt 80 kvadratmeter till sitt förfogande. För kvinnor i samma ålder handlar det om 77 kvadratmeter.
För en del kan det vara lockande att sälja villan och flytta till något mindre. Särskilt om huset är lågt belånat och har stigit i värde.
Pengarna från försäljningen kan nämligen bli ett välkommet tillskott till pensionen.
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Så kan villan ge dig 8 000 kronor i månaden
Mats Nyman, placeringsstrateg på Handelsbanken, berättar hur pengarna från en bostadsförsäljning kan användas för att skapa en löpande inkomst.
”Det finns två strategier”, berättar han hos Privata Affärer. ”Leva på utdelningarna eller sälja av lite varje år. Lever man på aktiernas utdelningar finns kapitalet hela tiden kvar, men utdelningarna kan svänga från år till år”.
Handelsbanken har också räknat på hur mycket pengar det kan handla om.
Om du har tre miljoner kronor kvar efter bostadsförsäljningens vinstskatt och placerar pengarna med fyra procents årlig utdelning blir det 120 000 kronor om året.
Det motsvarar 10 000 kronor i månaden före skatt.
Efter schablonskatten på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring återstår omkring 7 600 kronor i månaden, enligt bankens kalkyl.
Beräkningen gäller två personer med varsitt skattefritt grundbelopp på 300 000 kronor.
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Två sätt att få pengarna att räcka
Ett alternativ är att investera i aktier eller fonder som regelbundet delar ut pengar.
Enligt Nyman ger svenska aktier i genomsnitt närmare tre procents utdelning, medan utdelande aktiefonder ofta ligger på tre till fyra procent.
Men hög utdelning innebär också risker.
”Risken är dock dålig riskspridning och att aktier med hög utdelning kan ha hög risk. Därför ska man köpa aktier i stabila bolag med goda finanser”, säger Nyman hos Privata Affärer.
Ett annat alternativ är att regelbundet sälja fondandelar eller aktier för att få pengar till levnadskostnaderna.
Då kan du själv bestämma hur mycket du vill ta ut, men kapitalet riskerar att minska med tiden.
Skatten kan äta upp en del av vinsten
Innan pengarna kan börja ge avkastning gäller det förstås att räkna på vad bostadsförsäljningen faktiskt ger.
Enligt Skatteverket är skatten på vinsten från en privatbostad normalt 22 procent. Gör du exempelvis en vinst på två miljoner kronor försvinner 440 000 kronor i skatt, om du inte har rätt till eller utnyttjar uppskov.
Eventuella bolån och kostnader i samband med försäljningen minskar också kapitalet som blir kvar att investera.
Kan påverka ditt bostadstillägg
Det finns ytterligare en ekonomisk konsekvens att ta hänsyn till, särskilt för pensionärer med låg pension.
Värdet på din permanentbostad räknas inte med i förmögenheten när bostadstillägget beräknas. Men här finns en hake.
Om du säljer huset och placerar pengarna på banken eller i fonder kan kapitalet påverka hur mycket bostadstillägg du får. I vissa fall kan tillägget minska eller försvinna helt.
Bostadstillägget kan enligt Pensionsmyndigheten uppgå till 7 290 kronor i månaden, beroende på pensionärens inkomster, tillgångar, boendekostnad och familjesituation.
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