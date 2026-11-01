Nya kravet: Så mycket högre kan din pension bli varje månad

Vill höja pensionen även för dagens pensionärer

För att nå målet vill LO höja avgifterna till den inkomstgrundade pensionen med två till tre procentenheter.

Höjningen skulle kunna finansieras genom att den allmänna löneavgiften sänks, menar man.

Dessutom vill man att förändringen ska komma personer som redan gått i pension till del. Därför kräver LO att även tidigare intjänade pensionsrätter ska räknas upp retroaktivt.

Vill inte att svenskarna ska behöva jobba längre

LO riktar också kritik mot pensionsåldern.

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Enligt organisationen visar utredningen att svenskarna skulle behöva arbeta ännu längre än vad dagens riktålder innebär för att nå de pensionsnivåer som ursprungligen var tänkta.

Den utvecklingen vänder sig LO:s ordförande Johan Lindholm mot.

”Det är helt orimligt att Sveriges arbetare skulle behöva arbeta ännu längre för att få en bra pension. Alltför många av Sveriges arbetare som börjat jobba tidigt i livet slits redan i dag ut innan de nått riktåldern”, säger han i ett pressmeddelande.

Organisationen vill därför ändra hur riktåldern beräknas, så att större hänsyn tas till skillnader i hälsa och livslängd mellan olika grupper.

LO vill också att staten tar ett större ansvar för den allmänna pensionen, även när tjänstepensionerna ökar.

”Staten kan inte ta tjänstepensionerna som en förevändning att inte ta sitt ansvar för den allmänna pensionen”, avslutar Lindholm.

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