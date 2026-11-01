Nya kravet: Så mycket högre kan din pension bli varje månad

Svenskarnas pensioner är för låga, anser LO, som nu kräver en höjning. Målet är att den allmänna pensionen ska motsvara 62 procent av lönen. För dig som tjänat 35 000 kronor i månaden skulle det innebära 21 700 kronor i pension, före skatt. Därtill kommer eventuell tjänstepension.
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Hur mycket av din gamla lön kan du egentligen räkna med att få i pension?
Enligt den statliga pensionsutredningen SOU 2025:41 beräknas den allmänna pensionen motsvara omkring 51-53 procent av tidigare bruttoinkomst för en medianinkomsttagare från 2026.
En inte särskilt tillfredsställande nivå, tycker LO.
I ett remissvar på pensionsutredningen kräver organisationen att den allmänna pensionen ska motsvara 62 procent av lönen efter ett långt arbetsliv.
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Så mycket pension vill LO ge svenskarna
Vad skulle LO:s krav innebära i kronor?
För en person som tidigare tjänat 35 000 kronor i månaden skulle 62 procent motsvara 21 700 kronor i allmän pension, före skatt.
Det är 3 500 kronor mer än om pensionen motsvarar 52 procent av lönen.
I tabellen nedan ser du hur stor skillnaden blir vid olika lönenivåer.
Så mycket pension vill LO ge svenskarna
|Tidigare månadslön
|Pension vid 52 %
|LO:s mål, 62 %
|Skillnad/mån
|25 000 kr
|13 000 kr
|15 500 kr
|+2 500 kr
|30 000 kr
|15 600 kr
|18 600 kr
|+3 000 kr
|35 000 kr
|18 200 kr
|21 700 kr
|+3 500 kr
|40 000 kr
|20 800 kr
|24 800 kr
|+4 000 kr
Beloppen är före skatt och exklusive tjänstepension. Tabellen visar en förenklad jämförelse mellan 52 procent och LO:s mål på 62 procent, inte beräknade individuella pensionshöjningar.
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Vill höja pensionen även för dagens pensionärer
För att nå målet vill LO höja avgifterna till den inkomstgrundade pensionen med två till tre procentenheter.
Höjningen skulle kunna finansieras genom att den allmänna löneavgiften sänks, menar man.
Dessutom vill man att förändringen ska komma personer som redan gått i pension till del. Därför kräver LO att även tidigare intjänade pensionsrätter ska räknas upp retroaktivt.
Vill inte att svenskarna ska behöva jobba längre
LO riktar också kritik mot pensionsåldern.
Enligt organisationen visar utredningen att svenskarna skulle behöva arbeta ännu längre än vad dagens riktålder innebär för att nå de pensionsnivåer som ursprungligen var tänkta.
Den utvecklingen vänder sig LO:s ordförande Johan Lindholm mot.
”Det är helt orimligt att Sveriges arbetare skulle behöva arbeta ännu längre för att få en bra pension. Alltför många av Sveriges arbetare som börjat jobba tidigt i livet slits redan i dag ut innan de nått riktåldern”, säger han i ett pressmeddelande.
Organisationen vill därför ändra hur riktåldern beräknas, så att större hänsyn tas till skillnader i hälsa och livslängd mellan olika grupper.
LO vill också att staten tar ett större ansvar för den allmänna pensionen, även när tjänstepensionerna ökar.
”Staten kan inte ta tjänstepensionerna som en förevändning att inte ta sitt ansvar för den allmänna pensionen”, avslutar Lindholm.
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