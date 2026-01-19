Svenskarnas dyra miss – betalar mer än de behöver

Drygt hälften av svenskarna tror inte att det finns några större pengar att spara på att byta försäkring.

Erfarenheten visar dock något annat.

I praktiken handlar det faktiskt om relativt stora belopp, särskilt när det gäller bil- och hemförsäkringar. Det visar en ny undersökning från Compricer.

Bil och hem sticker ut

Sakförsäkringar ger störst effekt vid ett byte, menar Compricer. I genomsnitt kan konsumenter spara omkring 2 000 kronor per år på sin bilförsäkring genom att jämföra och byta. Sammanlagt motsvarar det en potentiell besparing på 2,8 miljarder kronor per år för samtliga svenska hushåll.

“Många tror att ett byte inte är värt besväret. Men i praktiken kan det handla om stora pengar, som kan gå till roligare saker”, säger Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer.

Hon pekar också på att försäkringar är en löpande kostnad som ofta bara fortsätter att ticka, vilket gör att även mindre prisskillnader kan växa sig stora över tid.