Svenskarnas dyra miss – betalar mer än de behöver

svenskarna betalar för mycket för försäkringar
Det finns tusenlappar att spara på att byta försäkring, menar Compricer (Foto: Pexels)
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Man ska försäkra bilen, barnen och bostaden. Men när det kommer till att byta, då väljer många svenskar att titta åt ett annat håll.

Drygt hälften av svenskarna tror inte att det finns några större pengar att spara på att byta försäkring. 

Erfarenheten visar dock något annat. 

I praktiken handlar det faktiskt om relativt stora belopp, särskilt när det gäller bil- och hemförsäkringar. Det visar en ny undersökning från Compricer.

Bil och hem sticker ut

Sakförsäkringar ger störst effekt vid ett byte, menar Compricer. I genomsnitt kan konsumenter spara omkring 2 000 kronor per år på sin bilförsäkring genom att jämföra och byta. Sammanlagt motsvarar det en potentiell besparing på 2,8 miljarder kronor per år för samtliga svenska hushåll.

“Många tror att ett byte inte är värt besväret. Men i praktiken kan det handla om stora pengar, som kan gå till roligare saker”, säger Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer.

Hon pekar också på att försäkringar är en löpande kostnad som ofta bara fortsätter att ticka, vilket gör att även mindre prisskillnader kan växa sig stora över tid.

Försäkringen som aldrig ifrågasätts

Trots besparingspotentialen är det få som agerar. Undersökningen visar att 70 procent inte har bytt försäkring de senaste tre åren. Samtidigt uppger hela 77 procent att de är nöjda med sin nuvarande lösning.

Men nöjdheten behöver inte betyda att försäkringen är rätt eller prisvärd.

“Nöjdheten handlar ofta mer om vana och förtroende än om faktisk koll på pris och villkor”, säger Christina Sahlberg.

Tror sig skyddade – men är det inte

Dessutom finns där ett kunskapsglapp. Bland annat tror två av tre svenskar att de får ersättning om de tappar mobilen i toaletten, trots att det normalt kräver en särskild allrisk- eller drulleförsäkring.

“Det här bidrar till en falsk trygghet. Man betalar för försäkringar men har inte det skydd man tror”, säger Christina Sahlberg. Hon tillägger: 

“Försäkringar ska ge trygghet, men de ska också vara rätt anpassade. Oxveckorna är ett utmärkt tillfälle att se om du verkligen får valuta för pengarna”. 

BilförsäkringFörsäkringarSpara pengar
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

