Flera svenska storbanker pekas ut för ett upplägg som kan ha gett bankerna miljonintäkter på kundernas bekostnad.
Svenska banker pekas ut: "Osynligt trick" har kostat kunderna miljoner
Svenska storbanker tjänar en hel del pengar på svenskarnas bolån. Senast häromveckan kunde PS konstatera att Nordea – som då var den enda storbanken som inte sänkt sin rörliga boränta – tjänar omkring 60 miljoner kronor per år för varje räntepunkt som de låter bli att sänka.
Annat som bankerna kan tjäna pengar på är tajming.
I våras höjde flera banker sina rörliga boräntor. Senare, delvis efter stark kritik, kom sänkningarna. Men nu kan SvD avslöja, efter en granskning från jämförelsetjänsten Zmarta, att flera banker använder sig av ett ”osynligt trick” för att tjäna ännu mer pengar.
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Datumet som spelar roll
För att förstå tricket måste man titta på bankernas kalender och då särskilt det som kallas räntevillkorsändringsdag. Det är den dag då bankens ränteändringar faktiskt börjar påverka kundernas bolån.
Hos flera banker sker detta på ett fast datum varje månad. Det är här tajmingen blir viktig. Om banken höjer räntan precis före villkorsändringsdagen kan höjningen snabbt slå igenom på kundens lån. Men om banken väntar med en sänkning till precis efter samma datum kan kunden tvingas vänta betydligt längre på den lägre räntan.
”För bankerna spelar tajmingen en jättestor roll för hur mycket pengar de kan tjäna. Det är ett nästan osynligt trick och det är hushållen som tvingas ta notan”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, till SvD.
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Swedbank sticker ut
Enligt Zmartas granskning höjde samtliga storbanker räntan kort före sin räntevillkorsändringsdag. Flera väntade samtidigt med att sänka tills efter att datumet hade passerat.
Särskilt Swedbank pekas ut. Banken har sin räntevillkorsändringsdag den 28 varje månad. I mars höjde banken räntan just den dagen. När räntan sedan sänktes i maj kom beskedet den 29 – dagen efter att kunderna hade kunnat få del av sänkningen.
Enligt Zmartas räkneexempel kan Swedbank ha tjänat omkring 40 miljoner kronor mer på tajmingen än om banken hade agerat mer fördelaktigt för kunderna. För Handelsbanken landar motsvarande siffra på drygt 30 miljoner kronor.
För en Swedbankkund med ett lån på 4 miljoner kronor motsvarar enbart tajmingen kring höjningen omkring 1 500 kronor i extra kostnad före ränteavdrag.
Slår ifrån sig
Bankerna själva avvisar bilden av att de medvetet skulle ha tajmat ränteändringarna för att tjäna mer pengar.
Swedbanks presschef Hannes Mård skriver till SvD att fasta datum skapar förutsägbarhet för både banken och kunderna. Han uppger också att bankens prissättning görs utifrån bland annat konkurrens, finansieringskostnader och lönsamhet.
Handelsbanken ger ett liknande svar. Pressansvariga Maria Lindblad skriver att räntevillkoren normalt ändras vid månadsskiften eftersom kunderna uppskattar att bolåneavierna förfaller då.
Hon motsätter sig också bilden av att banken skulle ha tajmat förändringarna.
”Sett till en lite längre tidsperiod finns inte det mönster du antyder. Våra ränteändringar och tidpunkterna för dem finns lätt tillgängliga för alla att se på vår hemsida”, skriver hon till SvD.
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