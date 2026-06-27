Svenska banker pekas ut: "Osynligt trick" har kostat kunderna miljoner

Annat som bankerna kan tjäna pengar på är tajming.

I våras höjde flera banker sina rörliga boräntor. Senare, delvis efter stark kritik, kom sänkningarna. Men nu kan SvD avslöja, efter en granskning från jämförelsetjänsten Zmarta, att flera banker använder sig av ett ”osynligt trick” för att tjäna ännu mer pengar.

Läs även: Kris i semesterparadiset – krävs 19 årslöner för en bostad. Dagens PS

Datumet som spelar roll

För att förstå tricket måste man titta på bankernas kalender och då särskilt det som kallas räntevillkorsändringsdag. Det är den dag då bankens ränteändringar faktiskt börjar påverka kundernas bolån.

Hos flera banker sker detta på ett fast datum varje månad. Det är här tajmingen blir viktig. Om banken höjer räntan precis före villkorsändringsdagen kan höjningen snabbt slå igenom på kundens lån. Men om banken väntar med en sänkning till precis efter samma datum kan kunden tvingas vänta betydligt längre på den lägre räntan.

”För bankerna spelar tajmingen en jättestor roll för hur mycket pengar de kan tjäna. Det är ett nästan osynligt trick och det är hushållen som tvingas ta notan”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, till SvD.

Missa inte: 100 kronor blev 470 – svensk pension väcker tysk avund. Dagens PS