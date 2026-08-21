Superrika betalar henne – för att bli av med sina pengar 

Hur mycket pengar är nog?

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Genom organisationen Enough Project arbetar Brilliant med åtta mycket förmögna personer åt gången. Under sex månader får deltagarna räkna på sina ekonomiska behov för resten av livet.

Därefter gör de upp en plan för hur mycket av överskottet som ska skänkas bort varje år.

För personer med tillgång till omkring 100 miljoner dollar eller mer erbjuds även individuell rådgivning. Trots förmögenheterna är rädslan för att pengarna inte ska räcka vanlig.

”Jag säger ofta till dem att de kommer att klara sig och att de förmodligen kommer att må bättre om de skänker bort mer”, säger Brilliant.

Att någon ger bort hela sitt arv är däremot mycket ovanligt.

Rikedom kan skapa avstånd

Rådgivningen handlar inte bara om välgörenhet. Pengarna påverkar även relationer, familjeliv och synen på världen.

En vanlig klient kan vara ett par där den ena har ärvt tiotals miljoner dollar medan den andra vuxit upp i ett vanligt medelklasshem. Den ena beställer utan att tänka på kostnaden. Den andra bär fortfarande med sig barndomens oro för att pengarna inte ska räcka.

De kan, som Brilliant beskriver det, leva på olika planeter under samma tak.

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Hon anser också att den som kan arbeta bör göra det, även om det egentligen inte behövs. Jobbet är inte ett sätt att sona sin rikedom, utan ett sätt att möta människor som faktiskt lever på det de tjänar.

För arvtagare som aldrig arbetar kan isoleringen enligt Brilliant bli extrem.

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Rika föräldrar gör ett stort misstag

Ett av de vanligaste misstagen bland förmögna föräldrar är enligt henne att låtsas som att familjen tillhör medelklassen.

Barnen ser trots allt huset, resorna och flygbiljetterna i business class. Om ingen förklarar familjens ekonomiska situation kan de börja tro att alla lever likadant.

”Det är faktiskt när man inte berättar som man skapar en känsla av berättigande”, säger hon.

Brilliants råd till de superrika är att tala öppet om pengarna, låt barnen lära sig att arbeta och budgetera – och sluta samla på förmögenhet bara för samlandets skull.

För även den som har 100 miljoner dollar kan tydligen behöva hjälp med privatekonomin. Bara inte på det vanliga sättet.

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