De har tiotals miljoner dollar och ett ovanligt angenämt problem: hur de ska bli av med dem. Då ringer de Iris Brilliant.
Superrika betalar henne – för att bli av med sina pengar
För majoriteten handlar ekonomisk rådgivning om att få pengarna att växa. Iris Brilliant arbetar åt andra hållet.
Hennes klienter är människor med tillgång till minst 50 miljoner dollar (cirkus 475 miljoner kronor) i likvida medel. Problemet är alltså inte att pengarna riskerar att ta slut. Snarare att de aldrig tycks göra det.
Brilliants uppgift är att hjälpa klienterna att bestämma hur mycket de behöver under resten av livet – och vad de kan göra med överskottet.
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Skänkte bort halva arvet
Hon har själv vuxit upp i en förmögen familj i San Francisco och rörde sig tidigt i kretsar kring stadens teknikelit. I 20-årsåldern ärvde hon pengar från sin mammas morbror.
Arvet var inte tillräckligt för att leva på, men stort nog för att skapa ett avstånd till jämnåriga med studieskulder.
Brilliant valde så småningom att skänka bort hälften av pengarna. I dag lever hon på sin arbetsinkomst och hjälper andra förmögna att hantera både pengarna och känslorna runt dem.
”Det finns alltid mer som förmögna personer kan göra”, säger hon i en intervju med The Cut.
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Hur mycket pengar är nog?
Genom organisationen Enough Project arbetar Brilliant med åtta mycket förmögna personer åt gången. Under sex månader får deltagarna räkna på sina ekonomiska behov för resten av livet.
Därefter gör de upp en plan för hur mycket av överskottet som ska skänkas bort varje år.
För personer med tillgång till omkring 100 miljoner dollar eller mer erbjuds även individuell rådgivning. Trots förmögenheterna är rädslan för att pengarna inte ska räcka vanlig.
”Jag säger ofta till dem att de kommer att klara sig och att de förmodligen kommer att må bättre om de skänker bort mer”, säger Brilliant.
Att någon ger bort hela sitt arv är däremot mycket ovanligt.
Rikedom kan skapa avstånd
Rådgivningen handlar inte bara om välgörenhet. Pengarna påverkar även relationer, familjeliv och synen på världen.
En vanlig klient kan vara ett par där den ena har ärvt tiotals miljoner dollar medan den andra vuxit upp i ett vanligt medelklasshem. Den ena beställer utan att tänka på kostnaden. Den andra bär fortfarande med sig barndomens oro för att pengarna inte ska räcka.
De kan, som Brilliant beskriver det, leva på olika planeter under samma tak.
Hon anser också att den som kan arbeta bör göra det, även om det egentligen inte behövs. Jobbet är inte ett sätt att sona sin rikedom, utan ett sätt att möta människor som faktiskt lever på det de tjänar.
För arvtagare som aldrig arbetar kan isoleringen enligt Brilliant bli extrem.
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Rika föräldrar gör ett stort misstag
Ett av de vanligaste misstagen bland förmögna föräldrar är enligt henne att låtsas som att familjen tillhör medelklassen.
Barnen ser trots allt huset, resorna och flygbiljetterna i business class. Om ingen förklarar familjens ekonomiska situation kan de börja tro att alla lever likadant.
”Det är faktiskt när man inte berättar som man skapar en känsla av berättigande”, säger hon.
Brilliants råd till de superrika är att tala öppet om pengarna, låt barnen lära sig att arbeta och budgetera – och sluta samla på förmögenhet bara för samlandets skull.
För även den som har 100 miljoner dollar kan tydligen behöva hjälp med privatekonomin. Bara inte på det vanliga sättet.
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