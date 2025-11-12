Stulna svenska betalkort är populära när det gäller att säljas vidare. Det visar en undersökning från Nord VPN.
Stulna svenska betalkort är heta på darknet
Mest läst i kategorin
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt
Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. “Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger vd:n. Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser …
Så undviker du en ekonomisk psykopat
I veckan infaller Singles Day – den kinesiska shoppinghögtid som blivit världens största reahelg och numera också signalen för startskottet på den svenska cuffing season. Medan handeln lockar med rabatt på sneakers, eltandborstar och Airfryers, söker singlar någon att dela filt, frukost och kanske bolån med. Men mitt i flirten gömmer sig ett nytt sorts …
Så mycket pengar behöver du när du går i pension
De allra flesta får mindre pengar att röra sig med när de går i pension. Men hur stor inkomst behövs egentligen för att man ska klara sig som pensionär? En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt. Men hur mycket pengar krävs för att man ska klara sig? Enligt beräkningar från …
Nya normen: Jobb i stället för pension
Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna. Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats. Och svenskarna har lyssnat. …
Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"
Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det. Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om. Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol. 37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen. Trots ekonomisk frihet känner han …
Det finns en marknad för stulna betalkort. Och Sverige betraktas som ett av de mest eftertraktade länderna för brottsligheten. Priset för ett stulet svensk betalkort är 95 kronor på darknet.
Det framgår av en studie från Nord VPN, som samlat in stulna betalningskortsuppgifter och analyserat utbudet på olika marknadsplatser i den undre digitala världen.
Stora säkerhetsbrister
”Cirka 270 miljoner svenska kort, från 2023 och 2024, finns nu tillgängliga på darknet. Sverige har en bra digitalisering, vilket innebär att det sker många fler transaktioner. Det finns många handlare här som inte är tillräckligt skyddade. Det innebär att det kommer finnas fler kortnummer att stjäla framöver”, berättar Adrianus Warmenhoven, cybersäkerhetsrådgivare på Nord VPN, för Finanswatch.
Läs mer: Swish drar lans mot Apple Pay: Krokar arm med Mastercard (Dagens PS)
Han förklarar att alla online-transaktioner ger data även utan det fysiska kortet. “Ekosystemet för att stjäla på dessa marknader är väldigt komplicerat och extremt professionellt utformat. Allt sker i stor skala. Det är ett stort maskineri med människor som samlar in data, utan att ens titta på den”, säger han.
I ett nästa steg testar sedan bedragaren kortet med köp på små belopp. Giltiga kort lägger sedan grunden till en enorm industri, men hur omfattande den faktiskt är vet inte Adrianus Warmenhoven. Han påpekar att det också ofta är gamla uppgifter som säljs vidare.
”Tokenisering” är lösningen
För att komma åt den här typen av kriminalitet så talar han om “tokenisering”. Tokenisering av kort är en säkerhetsmetod som ersätter ditt känsliga kortnummer med en unik identifierare kallad en ”token”.
Tokeniserade kortbetalningar betyder att det sextonsiffriga numret på kundens kort byts ut mot en token och ett kryptogram när kunden väljer att spara sina kortuppgifter i sin digitala plånbok, vid köp online eller vid kontaktlösa betalningar i terminal.
Läs mer: Gängen fixar pengar med kortbedrägerier (Dagens PS)
Betaljätten Mastercard har som mål att alla deras betalningar ska vara tokeniserade år 2030. Bland annat via betalsättet Click to Pay, som lanserades i september förra året. Den stora utmaningen enligt Erik Gutwasser, Nordeuropachef hos Mastercard, är att få användarna med på tåget.
”När man ska göra ett skifte så tar det lite tid innan man anammar det och verkligen börjar använda det. Frågan är hur snabbt och hur stor andel som kommer att gå över till att använda det här som sin angivna betalmetod”, sa han till Finanswatch tidigare i år.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Den är elegant, tyst och helt genial – Årets Pryl 2026
Något litet, runt och nästan osynligt har fångat teknikvärldens uppmärksamhet. En pryl som lovar lugn i en tid när allt snurrar snabbare. Branschorganisationen ElektronikBranschen har korat den smarta ringen till Årets Pryl 2026 – ett pris som varje år lyfter fram teknik som fångar sin samtid och pekar mot framtiden. I år föll valet på …
Tusentals svenska bilister drabbade: Riskerar böter och ombesiktning
Felaktiga extraljus blir dyrt nöje. Tusentals bilägare riskerar både böter och ombesiktning om de inte följer reglerna. Allt fler bilägare i Sverige får oönskad uppmärksamhet från trafiksäkerhetsmyndigheterna. En växande användning av så kallade “glimmers”, positionsljus integrerade i extraljus som lyser trots att helljuset är avstängt, sätter bilister i ett juridiskt och säkerhetsmässigt riskfack skriver flera …
Stulna svenska betalkort är heta på darknet
Stulna svenska betalkort är populära när det gäller att säljas vidare. Det visar en undersökning från Nord VPN. Det finns en marknad för stulna betalkort. Och Sverige betraktas som ett av de mest eftertraktade länderna för brottsligheten. Priset för ett stulet svensk betalkort är 95 kronor på darknet. Det framgår av en studie från Nord …
EU vill höja våra lägsta löner: Sverige säger nej
Sverige och Danmark har fått delvis rätt om EU:s regler för minimilöner. Den framgår av en dom i EU-domstolen som kom under tisdagen. EU:s omdiskuterade nya regler om minimilöner drevs igenom 2022. Syftet var att ge arbetstagare en lön som möjliggör en anständig levnadsstandard. Men Sverige och Danmark röstade mot reglerna. Värnar den svenska modellen …
Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent
Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara. För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera. Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna …