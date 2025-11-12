Stulna svenska betalkort är heta på darknet

Det finns en marknad för stulna betalkort. Och Sverige betraktas som ett av de mest eftertraktade länderna för brottsligheten. Priset för ett stulet svensk betalkort är 95 kronor på darknet.

Det framgår av en studie från Nord VPN, som samlat in stulna betalningskortsuppgifter och analyserat utbudet på olika marknadsplatser i den undre digitala världen.

Stora säkerhetsbrister

”Cirka 270 miljoner svenska kort, från 2023 och 2024, finns nu tillgängliga på darknet. Sverige har en bra digitalisering, vilket innebär att det sker många fler transaktioner. Det finns många handlare här som inte är tillräckligt skyddade. Det innebär att det kommer finnas fler kortnummer att stjäla framöver”, berättar Adrianus Warmenhoven, cybersäkerhetsrådgivare på Nord VPN, för Finanswatch.

Han förklarar att alla online-transaktioner ger data även utan det fysiska kortet. “Ekosystemet för att stjäla på dessa marknader är väldigt komplicerat och extremt professionellt utformat. Allt sker i stor skala. Det är ett stort maskineri med människor som samlar in data, utan att ens titta på den”, säger han.

I ett nästa steg testar sedan bedragaren kortet med köp på små belopp. Giltiga kort lägger sedan grunden till en enorm industri, men hur omfattande den faktiskt är vet inte Adrianus Warmenhoven. Han påpekar att det också ofta är gamla uppgifter som säljs vidare.

”Tokenisering” är lösningen

För att komma åt den här typen av kriminalitet så talar han om “tokenisering”. Tokenisering av kort är en säkerhetsmetod som ersätter ditt känsliga kortnummer med en unik identifierare kallad en ”token”.

Tokeniserade kortbetalningar betyder att det sextonsiffriga numret på kundens kort byts ut mot en token och ett kryptogram när kunden väljer att spara sina kortuppgifter i sin digitala plånbok, vid köp online eller vid kontaktlösa betalningar i terminal.

Betaljätten Mastercard har som mål att alla deras betalningar ska vara tokeniserade år 2030. Bland annat via betalsättet Click to Pay, som lanserades i september förra året. Den stora utmaningen enligt Erik Gutwasser, Nordeuropachef hos Mastercard, är att få användarna med på tåget.

”När man ska göra ett skifte så tar det lite tid innan man anammar det och verkligen börjar använda det. Frågan är hur snabbt och hur stor andel som kommer att gå över till att använda det här som sin angivna betalmetod”, sa han till Finanswatch tidigare i år.