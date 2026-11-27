Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Inför förändringen räknade SBAB på vad de nya reglerna skulle betyda för köpare av ettor i 21 svenska städer. Med förra årets bostadspriser skulle kontantinsatsen minska med i genomsnitt 61 000 kronor. I Stockholm rörde det sig om drygt 150 000 kronor.

I onsdags lanserade brittiska Nationwide ett bolån som gör det möjligt för förstagångsköpare att låna 99 procent av husets värde och upp till sex gånger sin årsinkomst.

Bolånejätten avsätter en miljard pund om året till utlåningen och räknar med att kunna hjälpa ytterligare 5 000 köpare in på bostadsmarknaden, varje år.

Sju år i London

Drygt var tredje förstagångsköpare i England får någon form av ekonomisk hjälp med kontantinsatsen, enligt statistik från English Housing Survey.

”För dem som inte kan få ekonomisk hjälp av sina föräldrar kan det bli ännu svårare”, kommenterar Henry Jordan, bolånechef på Nationwide.

En britt med genomsnittlig nettolön som lägger undan 5 procent av den varje månad behöver enligt Nationwides beräkningar spara i fem år och nio månader till en kontantinsats på 5 procent. Med det nya bolånet räcker det med ett år och tre månader.

I London, där en genomsnittlig förstabostad kostar omkring 450 000 pund, minskar den beräknade spartiden från nio till två år.

Läs även: Rusning efter bidrag från staten – husägare får i snitt 36 000 kronor. Dagens PS