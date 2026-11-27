I våras sänktes kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent i Sverige. På andra sidan Nordsjön har en av Storbritanniens största bolåneaktörer nu gått längre. Vid ett husköp för tre miljoner kronor skiljer det hela 270 000 kronor mellan det svenska kontantinsatskravet och bolånejättens nya erbjudande.
Storbankens nya bolån – nu räcker 1 procent i kontantinsats
Det var nog många unga bostadsspekulanter som välkomnade de nya svenska bolånereglerna den 1 april. Vid ett bostadsköp för två miljoner kronor minskade behovet av kontantinsats med 100 000 kronor.
Inför förändringen räknade SBAB på vad de nya reglerna skulle betyda för köpare av ettor i 21 svenska städer. Med förra årets bostadspriser skulle kontantinsatsen minska med i genomsnitt 61 000 kronor. I Stockholm rörde det sig om drygt 150 000 kronor.
I onsdags lanserade brittiska Nationwide ett bolån som gör det möjligt för förstagångsköpare att låna 99 procent av husets värde och upp till sex gånger sin årsinkomst.
Bolånejätten avsätter en miljard pund om året till utlåningen och räknar med att kunna hjälpa ytterligare 5 000 köpare in på bostadsmarknaden, varje år.
Sju år i London
Drygt var tredje förstagångsköpare i England får någon form av ekonomisk hjälp med kontantinsatsen, enligt statistik från English Housing Survey.
”För dem som inte kan få ekonomisk hjälp av sina föräldrar kan det bli ännu svårare”, kommenterar Henry Jordan, bolånechef på Nationwide.
En britt med genomsnittlig nettolön som lägger undan 5 procent av den varje månad behöver enligt Nationwides beräkningar spara i fem år och nio månader till en kontantinsats på 5 procent. Med det nya bolånet räcker det med ett år och tre månader.
I London, där en genomsnittlig förstabostad kostar omkring 450 000 pund, minskar den beräknade spartiden från nio till två år.
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20 000 kronor i stället för 200 000
Vid ett husköp för två miljoner kronor behövs i Sverige normalt 200 000 kronor i kontantinsats. Med Nationwides lånevillkor skulle det räcka med 20 000 kronor.
Sparar du 4 000 kronor i månaden tar det fyra år och två månader att få ihop den svenska kontantinsatsen. Med den brittiska bolånejättens nya kontantinsatskrav skulle det räcka med fem månaders sparande.
|Huspris
|Sverige (10 %)
|Nationwide (1 %)
|1 miljon kr
|100 000 kr
|10 000 kr
|2 miljoner kr
|200 000 kr
|20 000 kr
|3 miljoner kr
|300 000 kr
|30 000 kr
|4 miljoner kr
|400 000 kr
|40 000 kr
|5 miljoner kr
|500 000 kr
|50 000 kr
Källa: Egna beräkningar utifrån det svenska bolånetaket och Nationwides lånevillkor. Beräkningen av spartiden utgår från oförändrade bostadspriser och ingen avkastning på sparandet.
Lånar ut sex gånger årslönen
Hos brittiska Skipton går det sedan tidigare att köpa hus helt utan kontantinsats. Även Santander och Lloyds har under året lanserat bolån med kontantinsatser på mindre än 5 procent.
I en jämförelse som den brittiska konsumentorganisationen Which gjort med hjälp av uppgifter från Moneyfacts erbjuder dock ingen av Nationwides sex konkurrenter lån på mer än 4,5 gånger årsinkomsten.
Nationwides nya lån har en ränta på 5,99 procent, bunden i fem år. Egenföretagare omfattas inte av erbjudandet och lånet går heller inte att använda till köp av lägenheter eller nybyggda hus.
Ett litet prisfall räcker
Riz Malik, oberoende finansiell rådgivare på R3 Wealth, säger till The Guardian att Nationwide tar en risk med det nya bolånet eftersom även ett litet prisfall kan göra att låntagarnas skulder överstiger värdet på deras hus.
Det kan ställa till problem när huset ska säljas.
Bolåneförmedlaren Craig Fish på Lodestone Mortgages bedömer därför att lånet passar bäst för köpare som planerar att bo kvar betydligt längre än fem år.
Enligt Lloyds sjönk de brittiska bostadspriserna med 0,6 procent i oktober och ligger 1,2 procent lägre än för ett år sedan.
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