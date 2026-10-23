Ny granskning: Maten är dyrast i Sverige – trots sänkt matmoms

Priserna sjönk efter momssänkningen

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Den 1 april halverades den svenska matmomsen från 12 till 6 procent.

Det är en skattesänkning som, enligt en rapport från Konjunkturinstitutet, fått genomslag i butikernas priser.

Myndighetens analyser visar att priserna sjönk med mellan 4,7 och 5,4 procent till följd av reformen, vilket i princip motsvarar hela momssänkningen.

Att Sverige ändå toppar Yles prisjämförelse kan delvis bero på konkurrensen mellan matbutikerna.

I Tyskland slåss lågpriskedjor som Aldi, Netto, Penny och Lidl om kunderna – en konkurrens som, enligt Yle, bidrar till att hålla nere priserna.

Kaffet får locka finländarna

Lidl anpassar dessutom priserna efter vad kunderna är beredda att betala.

I Finland följer kedjan exempelvis konkurrenten S-gruppens priser noga. Om andra butiker tar mer betalt för en vara har Lidl mindre anledning att sänka sitt eget pris.

Även konsumenternas köpvanor påverkar prissättningen.

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I Finland är kaffe en viktig lockvara, medan olivolja fyller samma funktion i Spanien och Grekland.

Fyra kedjor dominerar i Sverige

Även i Sverige har konkurrensen mellan matbutikerna granskats.

Redan 2024 konstaterade Konkurrensverket att konkurrensen brister i flera delar av den svenska livsmedelskedjan.

Det innebär, enligt myndigheten, att svenska konsumenter får betala mer för många livsmedel än de annars skulle behöva göra.

Den svenska dagligvarumarknaden domineras av ett fåtal stora aktörer. Ica, Axfood, Coop och Lidl stod i fjol för 98,5 procent av marknaden.

Ica är överlägset störst med en marknadsandel på 50,6 procent.

Konkurrensverket har också pekat på svårigheterna för nya matbutiker att etablera sig. I myndighetens genomlysning framgår att det i var tredje svensk kommun bara fanns en eller två etablerade dagligvaruaktörer.

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