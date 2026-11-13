AI får svenskar att köpa okända märken – misstankar om fusk

Över hälften misstänker manipulation

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Det finns också en oro för att företag försöker påverka vilka produkter AI rekommenderar.

I en undersökning från SmartCustomer uppger 53 procent att de tror att företag förser AI med falsk eller vilseledande information för att påverka vilka produkter som rekommenderas.

Hela 89 procent av de tillfrågade säger att de inte litar fullt ut på AI:s köpråd medan drygt hälften är mycket eller extremt oroliga för att tekniken ska rekommendera blufföretag eller oseriösa säljare.

Trots tveksamheterna har 76 procent använt AI för shopping under det senaste året.

Var tredje har ångrat sitt köp

I SmartCustomers undersökning, som omfattar 1 181 amerikaner, uppger 33 procent att de har ångrat ett köp som AI rekommenderat.

Elektronik är den vanligaste kategorin bland de ångrade köpen, följt av kläder och skor. Bland 30-44-åringarna har hela 45 procent ångrat ett AI-rekommenderat köp.

Ytterligare en undersökning, denna från teknikföretaget Blue Yonder, visar att 46 procent av amerikanerna som köpt något efter en AI-rekommendation hade skickat tillbaka minst en sådan vara under det senaste året.

För 36 procent av dem som gjort en retur motsvarade produkten inte beskrivningen.

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”En AI-assistent är aldrig bättre än den produktinformation den kan hitta”, konstaterar Blue Yonders vd Duncan Angove.

Han påpekar att mycket av informationen om produkter är skriven för vanliga sökmotorer, snarare än för AI-tjänster som ska hjälpa konsumenter att välja rätt.

Så undviker du felköpen

Ett sätt att minska risken för felköp är att vara mer specifik när man ber AI om hjälp, råder amerikanska Kiplinger.

Om du exempelvis letar efter hörlurar är det bättre att ange maxpris och vilka funktioner du vill ha än att bara fråga vilka hörlurar som är bäst.

Tidningen rekommenderar också att kontrollera priser och produktinformation direkt hos återförsäljarna, eftersom AI kan använda uppgifter som hunnit bli inaktuella.

Många konsumenter gör förvisso redan den kontrollen.

I SmartCustomers undersökning uppger tre av fyra att de åtminstone ibland dubbelkollar AI:s rekommendationer.

När köpråden inte stämmer överens med andra uppgifter väljer 54 procent att läsa kundrecensioner, medan 39 procent kontaktar återförsäljaren direkt.

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