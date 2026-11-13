Var femte svensk som handlat med hjälp av AI har köpt ett märke de aldrig tidigare hört talas om. Men går det verkligen att lita på rekommendationerna? I en annan undersökning misstänker över hälften att företag försöker manipulera AI:s köpråd.
AI får svenskar att köpa okända märken – misstankar om fusk
AI har blivit en del av svenskarnas shoppingvanor. Och det påverkar vilka produkter vi köper.
En ny undersökning från analysföretaget Nepa visar att hälften av svenskarna har använt AI för att handla eller söka information om produkter under de senaste tre månaderna.
Bland svenskarna som handlat med hjälp av AI hade 28 procent fått ett annat varumärke rekommenderat än det de först tänkt köpa.
Dessutom hade var femte köpt ett märke som de aldrig tidigare hört talas om.
Även de som aldrig använt ChatGPT påverkas
AI:s inflytande sträcker sig längre än till dem som aktivt använder tjänster som ChatGPT.
Enligt Nepa tar 36 procent av svenskarna som aldrig använt en AI-chattbot ändå hjälp av Googles AI-genererade svar när de letar efter produkter.
”Många stöter på AI-svar när de använder Google, även om de aldrig har öppnat en AI-chattbot”, kommenterar Christel Andersson, senior analytiker på Nepa.
Undersökningen omfattar 3 137 nordiska konsumenter, varav 1 044 svenskar.
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Över hälften misstänker manipulation
Det finns också en oro för att företag försöker påverka vilka produkter AI rekommenderar.
I en undersökning från SmartCustomer uppger 53 procent att de tror att företag förser AI med falsk eller vilseledande information för att påverka vilka produkter som rekommenderas.
Hela 89 procent av de tillfrågade säger att de inte litar fullt ut på AI:s köpråd medan drygt hälften är mycket eller extremt oroliga för att tekniken ska rekommendera blufföretag eller oseriösa säljare.
Trots tveksamheterna har 76 procent använt AI för shopping under det senaste året.
Var tredje har ångrat sitt köp
I SmartCustomers undersökning, som omfattar 1 181 amerikaner, uppger 33 procent att de har ångrat ett köp som AI rekommenderat.
Elektronik är den vanligaste kategorin bland de ångrade köpen, följt av kläder och skor. Bland 30-44-åringarna har hela 45 procent ångrat ett AI-rekommenderat köp.
Ytterligare en undersökning, denna från teknikföretaget Blue Yonder, visar att 46 procent av amerikanerna som köpt något efter en AI-rekommendation hade skickat tillbaka minst en sådan vara under det senaste året.
För 36 procent av dem som gjort en retur motsvarade produkten inte beskrivningen.
”En AI-assistent är aldrig bättre än den produktinformation den kan hitta”, konstaterar Blue Yonders vd Duncan Angove.
Han påpekar att mycket av informationen om produkter är skriven för vanliga sökmotorer, snarare än för AI-tjänster som ska hjälpa konsumenter att välja rätt.
Så undviker du felköpen
Ett sätt att minska risken för felköp är att vara mer specifik när man ber AI om hjälp, råder amerikanska Kiplinger.
Om du exempelvis letar efter hörlurar är det bättre att ange maxpris och vilka funktioner du vill ha än att bara fråga vilka hörlurar som är bäst.
Tidningen rekommenderar också att kontrollera priser och produktinformation direkt hos återförsäljarna, eftersom AI kan använda uppgifter som hunnit bli inaktuella.
Många konsumenter gör förvisso redan den kontrollen.
I SmartCustomers undersökning uppger tre av fyra att de åtminstone ibland dubbelkollar AI:s rekommendationer.
När köpråden inte stämmer överens med andra uppgifter väljer 54 procent att läsa kundrecensioner, medan 39 procent kontaktar återförsäljaren direkt.
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