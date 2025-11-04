Storbanken lanserar nytt bolån: “Ett skydd mot stigande räntor” 

​​I flera decennier har expertrådet varit tydligt: Rörlig ränta lönar sig i längden. Och det har visat sig vara sant.

Enligt en undersökning från i början av året har den som haft rörlig ränta sedan 1989 betalat i genomsnitt 1,7 procentenheter lägre boränta än de som bundit på fem år.

Men rörligt innebär också en risk. För den som ogillar risktagande kommer nu ett mellanting.

“Bundet uppåt men rörligt nedåt”

“Nu lanserar vi ett bolån som är bundet uppåt men rörligt nedåt”, skriver banken i ett inlägg på Facebook.

Det hela handlar om räntetak. Detta tak fungerar som ett skydd mot räntehöjningar, samtidigt som lånet behåller flexibiliteten hos en rörlig ränta.

“Räntetaket fungerar som ett skydd mot stigande räntor, utan att du behöver binda räntan på bolånet. Räntetak är därför ett bra alternativ för dig som vill ha den rörliga räntans flexibilitet och den bundna räntans trygghet”, skriver banken på sin hemsida.

Till skillnad från bundna lån följer räntetaket med nedåt om räntorna sjunker. Om räntorna skulle stiga snabbt tar det stopp vid den avtalade taknivån.