Nu ska Nordeas kunder skyddas mot stigande räntor utan att behöva binda sitt lån.
Storbanken lanserar nytt bolån: “Ett skydd mot stigande räntor”
Mest läst i kategorin
Skuldfri inte bäst och Sverige är officiellt kontantlöst
Sverige tar klivet in i en helt ny betalvardag, bostadsmarknaden utmanar Hemnets dominans och forskare slår hål på myten om ”resonerande AI”. Samtidigt seglar natrium upp som hot mot litium och svenskfavoriten Palma tar till drastiska åtgärder mot överturism. Här är veckans snackisar och varför de spelar roll för dig. Sverige blir kontantlöst – men …
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna. Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna. ”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu …
Nya regler för sambor – så vill utredarna ändra lagen
Att leva som sambo kan förvisso kännas lika självklart som att vara gift. Men när det kommer till arv är skillnaden fortfarande stor. Nu vill en ny statlig utredning ändra på det. ”Sambor har i dag ett mycket svagt efterlevandeskydd. Förslaget innebär en tydlig förbättring”, säger Familjerättsjuristen Emma Forsberg till Dagens Industri. Det hela handlar …
Dystert besked: Nu har svenskarna tappat framtidstron
Trots att regeringen satsar rekordstort för att få fart på ekonomin blir svenskarna allt mer pessimistiska. Redan i somras kunde PS konstatera att svenska konsumenter har gått in i krislägesmodus och förbereder sig för tuffare tider. 54 procent av svenskarna såg då negativt på landets ekonomiska situation. Nu visar en ny mätning från Dagens Nyheter …
Så vill svenskarna bo just nu
Det har länge blåst snålt på bostadsmarknaden. Ändå står en sak fast: svenskarnas dröm om villalivet. Vi vet redan att området är den viktigaste faktorn när svenskarna köper bostad. Så har det varit länge. Annat som är oförändrat är svenskarnas syn på deras grannar, Vaxholms motstånd till hyresrättsbyggande och, såklart: Husdrömmen. Den lever. Enligt Svensk …
I flera decennier har expertrådet varit tydligt: Rörlig ränta lönar sig i längden. Och det har visat sig vara sant.
Enligt en undersökning från i början av året har den som haft rörlig ränta sedan 1989 betalat i genomsnitt 1,7 procentenheter lägre boränta än de som bundit på fem år.
Men rörligt innebär också en risk. För den som ogillar risktagande kommer nu ett mellanting.
“Bundet uppåt men rörligt nedåt”
“Nu lanserar vi ett bolån som är bundet uppåt men rörligt nedåt”, skriver banken i ett inlägg på Facebook.
Det hela handlar om räntetak. Detta tak fungerar som ett skydd mot räntehöjningar, samtidigt som lånet behåller flexibiliteten hos en rörlig ränta.
“Räntetaket fungerar som ett skydd mot stigande räntor, utan att du behöver binda räntan på bolånet. Räntetak är därför ett bra alternativ för dig som vill ha den rörliga räntans flexibilitet och den bundna räntans trygghet”, skriver banken på sin hemsida.
Till skillnad från bundna lån följer räntetaket med nedåt om räntorna sjunker. Om räntorna skulle stiga snabbt tar det stopp vid den avtalade taknivån.
Senaste nytt
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Premie ger trygghet
För skyddet betalar kunden en premiekostnad, som är avdragsgill i deklarationen. Premien betalas under hela bindningstiden, även om lånet löses i förtid.
Räntan för ett lån med räntetak består av kundens individuella 3-månadersränta plus premiekostnaden. Nordea uppger att eventuell ränterabatt behålls under hela bindningstiden.
Två alternativ – 2 eller 5 år
Kunder kan välja mellan två och fem års bindningstid. I skrivande stund ser det ut så här:
- Räntetak 2 år: premie 0,17 %, takränta 3,74 %
- Räntetak 5 år: premie 0,26 %, takränta 4,39 %
Om 3-månadersräntan överstiger taknivån, tillämpas den lägre takräntan under kommande tremånadersperiod.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Mellanting mellan rörligt och bundet
Räntetak är alltså ett mellanting mellan rörlig och bunden ränta – med både trygghet och frihet.
Den som tror på stabila eller fallande räntor kan därmed slippa binda lånet men ändå känna sig skyddad om marknaden plötsligt vänder uppåt.
Osäker på vilket bolån du ska välja? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Den lilla ön avslöjar hemligheten bakom Kinas dominans
Changxing var en ö med sömniga fiskebyar – ända tills kinesiska myndigheter bestämde sig för att göra det till ett industricentrum. Nu är det en viktig del av världsekonomin. På bara drygt ett decennium har den lilla ön Changxing i nordöstra Kina vuxit fram som en symbol för landets industriella dominans. Från att ha ägnat …
Prognos från Norge: Då blir det extra kallt vintern 2025
Slutet av december kan bli riktigt kallt, men vintern ser ändå ut att bli mild och blöt, enligt en norsk långtidsprognos. Att spå vädret långt fram i tiden är svårt och osäkert?– men det hindrar inte meterologerna från att försöka. Dagens.no och NRK skriver om en långtidsprognos från YR, som är ett samarbete mellan NRK …
Pressade politiker vill ta dina pensionspengar
Pensionsbesparingar ska rädda ekonomiskt pressade regeringar, detta blir allt vanligare och experter varnar nu för riskerna med politikernas inblandning. När det finansiella trycket ökar på regeringar ses pensionsfonder som en väg att lösa problemen. Men nu varnar experter för riskerna med att exponera pensionstillgångar på det viset. Det innebär både politiska och ekonomiska risker, anser …
Storbanken lanserar nytt bolån: “Ett skydd mot stigande räntor”
Nu ska Nordeas kunder skyddas mot stigande räntor utan att behöva binda sitt lån.? I flera decennier har expertrådet varit tydligt: Rörlig ränta lönar sig i längden. Och det har visat sig vara sant. Enligt en undersökning från i början av året har den som haft rörlig ränta sedan 1989 betalat i genomsnitt 1,7 procentenheter lägre …
Mytisk grav visas i sin helhet – för första gången
Världens största museum för en kultur öppnades nyligen i Giza i Egypten. Muséet visar upp över 100 000 föremål. Efter många och långa förseningar öppnades hela The Grand Egyptian Museum (GEM) under tisdagen. Muséet ligger i Giza. Enligt beräkningar har bygget kostat runt 10 miljarder kronor att bygga och det har tagit 20 år att …