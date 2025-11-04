Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Storbanken lanserar nytt bolån: “Ett skydd mot stigande räntor” 

Nu ska bolånekunder skyddas mot stigande räntor
Nu ska bolånekunder skyddas mot stigande räntor (Foto: Gabriella Bruske/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Nu ska Nordeas kunder skyddas mot stigande räntor utan att behöva binda sitt lån. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

​​I flera decennier har expertrådet varit tydligt: Rörlig ränta lönar sig i längden. Och det har visat sig vara sant.

Enligt en undersökning från i början av året har den som haft rörlig ränta sedan 1989 betalat i genomsnitt 1,7 procentenheter lägre boränta än de som bundit på fem år.

Men rörligt innebär också en risk. För den som ogillar risktagande kommer nu ett mellanting.

“Bundet uppåt men rörligt nedåt”

“Nu lanserar vi ett bolån som är bundet uppåt men rörligt nedåt”, skriver banken i ett inlägg på Facebook.

Det hela handlar om räntetak. Detta tak fungerar som ett skydd mot räntehöjningar, samtidigt som lånet behåller flexibiliteten hos en rörlig ränta.

“Räntetaket fungerar som ett skydd mot stigande räntor, utan att du behöver binda räntan på bolånet. Räntetak är därför ett bra alternativ för dig som vill ha den rörliga räntans flexibilitet och den bundna räntans trygghet”, skriver banken på sin hemsida

Till skillnad från bundna lån följer räntetaket med nedåt om räntorna sjunker. Om räntorna skulle stiga snabbt tar det stopp vid den avtalade taknivån.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

30 okt. 2025

Premie ger trygghet

ANNONS

För skyddet betalar kunden en premiekostnad, som är avdragsgill i deklarationen. Premien betalas under hela bindningstiden, även om lånet löses i förtid.

Räntan för ett lån med räntetak består av kundens individuella 3-månadersränta plus premiekostnaden. Nordea uppger att eventuell ränterabatt behålls under hela bindningstiden.

Nordea
“Nu lanserar vi ett bolån som är bundet uppåt men rörligt nedåt”, skriver Nordea (Foto: Viktoria Bank/TT)

Två alternativ – 2 eller 5 år

Kunder kan välja mellan två och fem års bindningstid. I skrivande stund ser det ut så här:

  • Räntetak 2 år: premie 0,17 %, takränta 3,74 %
  • Räntetak 5 år: premie 0,26 %, takränta 4,39 %

Om 3-månadersräntan överstiger taknivån, tillämpas den lägre takräntan under kommande tremånadersperiod.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Mellanting mellan rörligt och bundet

ANNONS

Räntetak är alltså ett mellanting mellan rörlig och bunden ränta – med både trygghet och frihet. 

Den som tror på stabila eller fallande räntor kan därmed slippa binda lånet men ändå känna sig skyddad om marknaden plötsligt vänder uppåt.

Osäker på vilket bolån du ska välja? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BolånNordeaRänta
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS