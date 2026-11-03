Att dra ner på värmen kan förstås kännas som ett klokt sätt att hålla elräkningen i schack. Men att värmesnåla kan visa sig vara en riktigt dålig affär, särskilt för Sveriges fritidshushägare.
Sparar du på elen i vinter? Misstaget kan kosta dig 80 000 kronor
Vintern närmar sig och med den den numera välbekanta oron för stigande elpriser. För fritidshusägaren kan det vara frestande att dra ner lite extra på värmen för att hålla kostnaderna nere.
För sparsam bör man dock inte vara.
”Vi ser tyvärr att många sänker värmen för mycket för att hålla nere elkostnaderna, men det ökar risken för kostsamma skador”, säger Malin Brandin Bolund, skadechef på Länsförsäkringar Värmland.
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Elbesparingen kan bli dyr
Problemet uppstår när temperaturen sjunker så mycket att vattnet i ledningarna fryser. När vatten blir till is ökar det i volym, vilket kan få rören att spricka.
Skadorna kan dessutom förbli oupptäckta under hela vintern.
”Då kan det i stället bli en dyr besparing i vår. Många frysskador upptäcks nämligen först då”,, säger Brandin Bolund i ett pressmeddelande.
När isen sedan smälter kan vattnet läcka ut genom de spruckna rören och orsaka omfattande – och dyra – skador.
Enligt Länsförsäkringars vattenrapport kostar en genomsnittlig vattenskada omkring 80 000 kronor.
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Täcker försäkringen?
En vattenskada behöver visserligen inte innebära att husägaren får betala hela reparationen själv. Men även försäkringen har sina begränsningar.
Vattenskador som orsakas av frusna rör ersätts normalt av fritidshusförsäkringen. Men det förutsätter att husägaren har följt försäkringsbolagets säkerhetskrav. Annars riskerar ersättningen att bli lägre.
Hur gammalt huset är kan också påverka ersättningen. Om en vattenskada förstör gamla golv eller vattenledningar kan försäkringsbolaget göra ett åldersavdrag. Det betyder att husägaren själv får betala en del av kostnaden för att ersätta det som förstörts.
Enligt Konsumenternas kan det maximala åldersavdraget ligga på mellan 75 000 och 105 000 kronor, beroende på försäkring. Med ett mer omfattande försäkringsskydd kan beloppet vara betydligt lägre.
Så varmt ska du ha
För att minska risken för frysskador rekommenderar Länsförsäkringar att temperaturen hålls på minst 15 grader i hela fritidshuset om vattenledningarna inte är tömda.
Det gäller även utrymmen som badrum och kök, där vattenrören kan vara särskilt utsatta.
Husägare som vill sänka värmen ytterligare bör stänga av huvudkranen och tömma vattenledningarna. Även varmvattenberedare och annan vattenfylld utrustning kan behöva tömmas.
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