Sparar du på elen i vinter? Misstaget kan kosta dig 80 000 kronor

För sparsam bör man dock inte vara.

”Vi ser tyvärr att många sänker värmen för mycket för att hålla nere elkostnaderna, men det ökar risken för kostsamma skador”, säger Malin Brandin Bolund, skadechef på Länsförsäkringar Värmland.

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Elbesparingen kan bli dyr

Problemet uppstår när temperaturen sjunker så mycket att vattnet i ledningarna fryser. När vatten blir till is ökar det i volym, vilket kan få rören att spricka.

Skadorna kan dessutom förbli oupptäckta under hela vintern.

”Då kan det i stället bli en dyr besparing i vår. Många frysskador upptäcks nämligen först då”,, säger Brandin Bolund i ett pressmeddelande.

När isen sedan smälter kan vattnet läcka ut genom de spruckna rören och orsaka omfattande – och dyra – skador.

Enligt Länsförsäkringars vattenrapport kostar en genomsnittlig vattenskada omkring 80 000 kronor.

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