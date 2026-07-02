Sommarstuga, brygga, kvällsdopp och kaffe i morgonsolen. Men bakom idyllen finns en kostnad som många av oss missar.
Sommarstugan kan kosta 150 000 om året: "Den dolda kostnaden"
Hyra eller äga sitt fritidshus – den eviga frågan. En vanlig tumregel är att ju mer du använder fritidshuset, desto mer talar det för att äga. Ju mindre du använder det desto mer lönar det sig att hyra.
Detta eftersom årskostnaden för att äga en sommarstuga är hög, ofta runt 100 000 kronor för en genomsnittlig stuga. Och då har vi inte räknat med ”den dolda kostnaden”.
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Kostar mer än många tror
I ett nytt avsnitt av Småspararpodden, ”Den dolda kostnaden i att äga sommarstuga” räknar grundaren Andreas Runnemo på vad en sommarstuga egentligen kostar.
Exemplet utgår från en sommarstuga på 60 kvadratmeter som kostar 2 miljoner kronor att köpa. I kalkylen finns inget lån med.
De vanliga kostnaderna är sådant som de flesta stugägare känner igen: fastighetsavgift, el, sophämtning, vatten och avlopp, försäkring, internet och underhåll.
Tillsammans landar de på 68 000 kronor per år.
Det är mycket pengar. Ändå är det bara halva bilden.
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Den dolda kostnaden
Den stora frågan är nämligen vad pengarna hade kunnat göra i stället.
För att synliggöra den dolda kostnaden jämför Småspararguiden stugköpet med ett annat möjligt val: att, istället för att köpa stugan, placera två miljoner kronor i en billig global indexfond och ta ut 4 procent per år. Det motsvarar 80 000 kronor.
Tillsammans med de vanliga stugkostnaderna innebär det att valet att avstå stugan kan frigöra ungefär 150 000 kronor per år till annat.
Det kunde pengarna räcka till
För 150 000 kronor går det att köpa ganska mycket annan semester.
I Småspararguidens exempel räcker pengarna till både två veckors all inclusive vid Medelhavet, hyrd stuga i två veckor, en resa till Kanarieöarna eller Alperna, barnhelger på exempelvis Astrid Lindgrens Värld och ett par spaövernattningar för de vuxna.
Poängen är inte att alla skulle föredra det framför en egen stuga. För många är sommarstugan värd mer än pengarna: platsen, minnena, barnens somrar, släkten, lugnet och möjligheten att alltid ha någonstans att åka. Det kan dock vara värt att räkna på hela kostnaden innan du bestämmer dig.
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