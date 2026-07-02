Sommarstugan kan kosta 150 000 om året: "Den dolda kostnaden"

Detta eftersom årskostnaden för att äga en sommarstuga är hög, ofta runt 100 000 kronor för en genomsnittlig stuga. Och då har vi inte räknat med ”den dolda kostnaden”.

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Kostar mer än många tror

I ett nytt avsnitt av Småspararpodden, ”Den dolda kostnaden i att äga sommarstuga” räknar grundaren Andreas Runnemo på vad en sommarstuga egentligen kostar.

Exemplet utgår från en sommarstuga på 60 kvadratmeter som kostar 2 miljoner kronor att köpa. I kalkylen finns inget lån med.

De vanliga kostnaderna är sådant som de flesta stugägare känner igen: fastighetsavgift, el, sophämtning, vatten och avlopp, försäkring, internet och underhåll.

Tillsammans landar de på 68 000 kronor per år.

Det är mycket pengar. Ändå är det bara halva bilden.

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