Äga eller hyra fritidshus – vad lönar sig? 

Räkna per semestervecka

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Ett sätt att se nyktert på stugdrömmen är att räkna ut kostnaden per vecka du faktiskt använder huset.

Om fritidshuset bara används två eller tre veckor om året kan veckokostnaden bli mycket hög. Enligt Länsförsäkringar kan den då hamna på 30 000 kronor eller mer.

Jämförelsevis kostar det i snitt runt 10 000 kronor per vecka att hyra en sommarstuga i Stockholms skärgård under högsäsong, enligt tidigare siffror från Zmarta.

För den som bara vill komma bort ibland kan hyralternativet därför vara mer rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Då slipper man den stora kontantinsatsen, de fasta kostnaderna och ansvaret för underhåll.

Experten: Användningen avgör

I slutändan kan det alltså vara klokt att låta din faktiska användning avgöra huruvida du bör köpa eller hyra en stuga.

”Tumregeln är att ju mer du använder fritidshuset desto mer talar det för att äga. Ju mindre du använder det desto mer lönar det sig att hyra”, säger Claudia Wörmann.

Den som äger får å andra sidan tillgång till huset när som helst. Man kan sätta sin egen prägel på platsen, bygga upp ett värde över tid och dessutom hyra ut när huset står tomt.

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Uthyrning kan rädda kalkylen

För den som redan äger, eller ändå vill köpa, finns en möjlighet att få kalkylen att gå ihop: uthyrning.

I populära områden kan ett fritidshus ge uppemot 10 000 kronor i veckan under högsäsong, även om en del kan försvinna i provision om man tar hjälp av ett uthyrningsföretag.

Dessutom är uthyrning skattefri upp till 50 000 kronor om året.

Men även det kräver arbete, planering och en vilja att släppa in andra i huset.

Så vad lönar sig egentligen?

För den som använder fritidshuset ofta, har marginaler i ekonomin och tycker om tanken på ett eget ställe kan ägandet fortfarande vara rätt.

Men för den som bara vill ha några veckors sommarro kan stugdrömmen bli betydligt billigare på annat sätt.

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