Sommarstugan är en svensk klassiker. En egen plats vid sjön, i skogen eller nära havet lockar många. Men drömmen om ett eget fritidshus kan också bli dyrare än väntat. Kan det löna sig att hyra stugan istället?
Äga eller hyra fritidshus – vad lönar sig?
Enligt Bostadsrätternas privatekonom Claudia Wörmann handlar valet inte bara om pengar. Det handlar också om livsstil, tid och flexibilitet.
”Det finns ingen motsättning mellan att äga och hyra sitt fritidshus tycker jag det är de individuella preferenserna som styr helt. Båda alternativen kan vara bäst, beroende på livssituation och ekonomi”, säger hon.
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Kostar mer än många tror
Den som köper ett fritidshus behöver räkna med mer än själva köpeskillingen. Till att börja med krävs kontantinsats, lagfart och pantbrev.
Därefter kommer de löpande kostnaderna: ränta, amortering, fastighetsavgift, drift, resor och underhåll.
Det sistnämnda är lätt att underskatta. Gräs ska klippas, snö kan behöva skottas och förr eller senare kommer större jobb som målning, rörarbeten, altan, tak eller grund.
Tidigare beräkningar från Länsförsäkringar visar att årskostnaden för att äga ett fritidshus kunde landa på omkring 107 000 kronor år 2024. Beräkningen byggde på ett hus för 2 miljoner kronor, 70 procents belåning, en ränta på 4 procent och en elförbrukning på 6 500 kWh per år.
Sedan dess har flera kostnader, som elnät, sophämtning samt vatten och avlopp, blivit ännu dyrare.
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Räkna per semestervecka
Ett sätt att se nyktert på stugdrömmen är att räkna ut kostnaden per vecka du faktiskt använder huset.
Om fritidshuset bara används två eller tre veckor om året kan veckokostnaden bli mycket hög. Enligt Länsförsäkringar kan den då hamna på 30 000 kronor eller mer.
Jämförelsevis kostar det i snitt runt 10 000 kronor per vecka att hyra en sommarstuga i Stockholms skärgård under högsäsong, enligt tidigare siffror från Zmarta.
För den som bara vill komma bort ibland kan hyralternativet därför vara mer rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Då slipper man den stora kontantinsatsen, de fasta kostnaderna och ansvaret för underhåll.
Experten: Användningen avgör
I slutändan kan det alltså vara klokt att låta din faktiska användning avgöra huruvida du bör köpa eller hyra en stuga.
”Tumregeln är att ju mer du använder fritidshuset desto mer talar det för att äga. Ju mindre du använder det desto mer lönar det sig att hyra”, säger Claudia Wörmann.
Den som äger får å andra sidan tillgång till huset när som helst. Man kan sätta sin egen prägel på platsen, bygga upp ett värde över tid och dessutom hyra ut när huset står tomt.
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Uthyrning kan rädda kalkylen
För den som redan äger, eller ändå vill köpa, finns en möjlighet att få kalkylen att gå ihop: uthyrning.
I populära områden kan ett fritidshus ge uppemot 10 000 kronor i veckan under högsäsong, även om en del kan försvinna i provision om man tar hjälp av ett uthyrningsföretag.
Dessutom är uthyrning skattefri upp till 50 000 kronor om året.
Men även det kräver arbete, planering och en vilja att släppa in andra i huset.
Så vad lönar sig egentligen?
För den som använder fritidshuset ofta, har marginaler i ekonomin och tycker om tanken på ett eget ställe kan ägandet fortfarande vara rätt.
Men för den som bara vill ha några veckors sommarro kan stugdrömmen bli betydligt billigare på annat sätt.
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