Globala fonder dumpar aktier i Indien i rekordfart

Cyklisk avmattning i vinsterna

Flera tunga analyshus pekar på att den indiska medelklassen, som förväntades driva ekonomin framåt, nu håller hårdare i plånboken. När den inhemska efterfrågan sviktar försvinner också de argument som tidigare rättfärdigat de extremt höga värderingarna på landets aktier.

När tillväxten planar ut blir de höga multiplarna svåra att försvara, konstaterar bedömare.

ANNONS

”Vinsterna genomgår en cyklisk avmattning, medan en försvagad valuta och inverkan av artificiell intelligens på lokala mjukvaruföretag också påverkar utsikterna”, säger Abhishek Thepade, portföljförvaltare baserad i Oslo på DNB Asset Management AS, till Bloomberg.

Dyraste marknaden i regionen

Indien har länge handlats till en rejäl premie jämfört med andra tillväxtmarknader. Men i takt med att oron sprider sig har fokus flyttats till andra länder i regionen. Tekniktunga Sydkoreanska och taiwanesiska aktier uppges ha sett inflöden på 3,6 miljarder dollar respektive 5,6 miljarder dollar hittills i april.

Även Kina, som länge var i frysfacket, har nu viss attraktionskraft.

Det handlar om en klassisk omallokering. Kapitalet söker sig dit där risken står i bättre proportion till den förväntade avkastningen. Just nu vinner andra marknader den matchen i Asien på Indiens bekostnad. Globala fonder har tagit 3 miljarder dollar från indiska aktier, visar data som sammanställts av Bloomberg.

Tung smäll för Indiens regim

Det stora frågetecknet är nu om detta är en tillfällig svacka eller början på en längre tids kräftgång. För den indiska regeringen, som lagt stor kraft på att locka utländskt kapital, är utvecklingen i år ett bakslag.

Hoppet anses dock inte vara uttömt för den indiska börsen och landets ekonomi i stort.

ANNONS

”Nu när Indiens värderingar har blivit rimliga kan utländska flöden återvända när den nuvarande geopolitiska osäkerheten lugnar ner sig, även om tidpunkten fortfarande är osäker”, säger Harsha Upadhyaya, investeringschef för aktier på Kotak Mahindra Asset Management Co, i artikeln.

