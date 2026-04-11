Globala fonder lämnar nu marknaden i Indien i en takt som saknar motstycke. Bakgrunden är oro för avstannande tillväxt och skyhöga värderingar.
Globala fonder dumpar aktier i Indien i rekordfart
Rallyt på Indiens finansmarknader har kommit av sig och tillväxtlandet upplever just nu en kraftig motvind. Färska siffror visar att utländska portföljinvesterare flyr indiska aktier i en historiskt stor omfattning.
Bara under de senaste veckorna har miljardbelopp dragits ut från den indiska börsen. Det som tidigare beskrevs som en stabil hamn i en orolig omvärld har snabbt blivit en överhettad marknad.
”Globala fonder har dragit tillbaka 18,84 miljarder dollar från indiska aktier på drygt tre månader, mitt i en energichock från kriget mellan USA och Iran”, rapporterar Bloomberg och uppger att det globala kapitalet roterar mot marknader som erbjuder artificiell intelligens, samtidigt som oljekrisen förstärker utvecklingen.
Tillväxten har börjat hacka i Indien
Investerarna säljer av sina innehav på den indiska börsen på grund av oro för den ekonomiska tillväxten. Tidigare prognoser om en urstark BNP-tillväxt har fått revideras nedåt i takt med att konsumtionen mattats av och företagsvinsterna inte lever upp till de högt ställda förväntningarna.
”Inhemsk valuta har dämpat slaget, med fonder och institutioner som strömmade in 31 miljarder dollar i år, men detta stöd har inte varit tillräckligt för att motverka ihållande utländsk försäljning”, framgår det.
Cyklisk avmattning i vinsterna
Flera tunga analyshus pekar på att den indiska medelklassen, som förväntades driva ekonomin framåt, nu håller hårdare i plånboken. När den inhemska efterfrågan sviktar försvinner också de argument som tidigare rättfärdigat de extremt höga värderingarna på landets aktier.
När tillväxten planar ut blir de höga multiplarna svåra att försvara, konstaterar bedömare.
”Vinsterna genomgår en cyklisk avmattning, medan en försvagad valuta och inverkan av artificiell intelligens på lokala mjukvaruföretag också påverkar utsikterna”, säger Abhishek Thepade, portföljförvaltare baserad i Oslo på DNB Asset Management AS, till Bloomberg.
Dyraste marknaden i regionen
Indien har länge handlats till en rejäl premie jämfört med andra tillväxtmarknader. Men i takt med att oron sprider sig har fokus flyttats till andra länder i regionen. Tekniktunga Sydkoreanska och taiwanesiska aktier uppges ha sett inflöden på 3,6 miljarder dollar respektive 5,6 miljarder dollar hittills i april.
Även Kina, som länge var i frysfacket, har nu viss attraktionskraft.
Det handlar om en klassisk omallokering. Kapitalet söker sig dit där risken står i bättre proportion till den förväntade avkastningen. Just nu vinner andra marknader den matchen i Asien på Indiens bekostnad. Globala fonder har tagit 3 miljarder dollar från indiska aktier, visar data som sammanställts av Bloomberg.
Tung smäll för Indiens regim
Det stora frågetecknet är nu om detta är en tillfällig svacka eller början på en längre tids kräftgång. För den indiska regeringen, som lagt stor kraft på att locka utländskt kapital, är utvecklingen i år ett bakslag.
Hoppet anses dock inte vara uttömt för den indiska börsen och landets ekonomi i stort.
”Nu när Indiens värderingar har blivit rimliga kan utländska flöden återvända när den nuvarande geopolitiska osäkerheten lugnar ner sig, även om tidpunkten fortfarande är osäker”, säger Harsha Upadhyaya, investeringschef för aktier på Kotak Mahindra Asset Management Co, i artikeln.
