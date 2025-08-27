Dagens PS
Slarvig flytt blev dyr – hyresgäst döms till 67 000 kronor

Rökning och dålig städning kostade dyrt. Nu döms hyresgästen att betala 67 000 kronor.
Rökning och dålig städning kostade dyrt. Nu döms hyresgästen att betala 67 000 kronor.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

En flytt lämnar ofta spår, både stora och små. För en hyresgäst blev de dock så omfattande och så kostsamma att det slutade i tingsrätten.

En Malmöbo i 40-årsåldern lämnade efter sig en ostädad lägenhet som luktade rök.

Nu tvingas han betala tiotusentals kronor efter tingsrättens dom.

39 anmärkningar i lägenheten

När mannen skrev kontrakt för sin hyrestvåa 2019 kunde han knappast ana att flytten fem år senare skulle bli så kostsam. När det var dags att lämna lägenheten upptäckte hyresvärden att bostaden var i så pass dåligt skick att nästa hyresgäst inte kunde flytta in som planerat.

Vid den obligatoriska besiktningen dokumenterades hela 39 anmärkningar. Det handlade både om bristande städning och om skador som uppstått under hyrestiden.

Lägenheten luktade kraftigt av rök och hade märken i tak och golv efter att hyresgästen själv monterat upp och sedan tagit bort en extra vägg.

”Städningen är under all kritik” noterade hyresvärden i besiktningsprotokollet. För att kunna hyra ut bostaden på nytt krävdes en omfattande renovering.

Bland annat byttes parkettgolv i hall och vardagsrum, en städfirma kallades in och hela lägenheten målades om. Kostnaden summerades till 67 000 kronor, som hyresgästen sedan fick en faktura på.

Hyresvärden fick ta in städfirma och måla om hela lägenheten efter flytten. Kostnaden blev 67 000 kronor.
Hyresvärden fick ta in städfirma och måla om hela lägenheten efter flytten. Kostnaden blev 67 000 kronor. (Foto: Canva)
Dyra misstag vid flytt

När mannen inte betalade valde hyresvärden att gå vidare med en stämning. Tingsrätten i Malmö har nu avgjort tvisten, och domen gick helt på hyresvärdens linje.

Förutom renoveringsnotan på 67 000 kronor ska hyresgästen även stå för rättegångskostnader på ytterligare 13 000 kronor.

Eftersom han inte infann sig vid rättegången meddelades en tredskodom. Totalt handlar det om cirka 80 000 kronor som mannen nu är skyldig att betala.

Hem & Hyra skriver att värden dessutom fick betala tillbaka den hyra som den nya hyresgästen redan erlagt, eftersom inflyttningen fick skjutas fram på grund av renoveringen.

Så undviker du en dyr flyttnota

  • Kontrollera och dokumentera lägenheten när du flyttar in
  • Vårda bostaden under hyrestiden och felanmäl skador direkt
  • Flyttstäda noggrant och spackla igen borrhål vid utflytt
  • Fotografera eller filma bostaden som bevis
  • Skriv inte under ett besiktningsprotokoll du inte håller med om
  • Som medlem i Hyresgästföreningen kan du få hjälp vid tvist

Checklista vid flyttstädning

  • Damma och rengör fast inredning, väggar, dörrar, skåp och element
  • Putsa alla fönster på både in- och utsidan
  • Rengör badrum: handfat, toalett, dusch, kakel och golvbrunn
  • Avkalka blandare och duschhandtag vid behov
  • Städa köket: kyl, frys, spis, fläkt och skåp även bakom och under
  • Lämna balkong, förråd och garage helt tomma och städade

Källa: Hem & Hyra & Hyresgästföreningen.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

