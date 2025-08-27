En flytt lämnar ofta spår, både stora och små. För en hyresgäst blev de dock så omfattande och så kostsamma att det slutade i tingsrätten.
Slarvig flytt blev dyr – hyresgäst döms till 67 000 kronor
Mest läst i kategorin
Fem brutala knep för att bli rik före 30
Kan du bli rik före 30? En ung entreprenör menar att det kräver stenhårda uppoffringar – och listar de fem knep som tog honom dit. Vid 22 års ålder hade han redan byggt bolag värda hundratals miljoner kronor. Erfarenheten gav honom en tydlig slutsats: balans i livet leder inte till framgång om du vill bli …
Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72
Aldrig tidigare har skillnaden mellan drömmen om pension och förväntad pension varit så stor. En ny rapport avslöjar ett glapp. Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men verkligheten ser annorlunda ut. En ny rapport från SEB visar att unga vuxna i Sverige räknar med att behöva arbeta ända till 72, alltså nio år längre …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går. Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 24 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
Drömmen om tidig pension krossas – miljonlön räcker inte längre
Unga svenskar ser pensionsåldern flytta längre bort, samtidigt som höginkomsttagare inte längre känner sig rika på miljonlön. Veckan har också bjudit på chockras i resepriser, ilska över norska pensioner och nya svar på frågan: när räknas man egentligen som rik? Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka bakom oss. Här är några av veckans mest …
Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta
Juristen Thomas Eriksson varnar för att arvsordningen låser kapital hos pensionärer – medan unga får vänta i årtionden. Sveriges arvingar blir allt äldre innan de får ta del av föräldrarnas förmögenheter, något som skapar problem för unga som vill köpa bostad, bilda familj eller starta företag. Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. …
En Malmöbo i 40-årsåldern lämnade efter sig en ostädad lägenhet som luktade rök.
Nu tvingas han betala tiotusentals kronor efter tingsrättens dom.
Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS
39 anmärkningar i lägenheten
När mannen skrev kontrakt för sin hyrestvåa 2019 kunde han knappast ana att flytten fem år senare skulle bli så kostsam. När det var dags att lämna lägenheten upptäckte hyresvärden att bostaden var i så pass dåligt skick att nästa hyresgäst inte kunde flytta in som planerat.
Vid den obligatoriska besiktningen dokumenterades hela 39 anmärkningar. Det handlade både om bristande städning och om skador som uppstått under hyrestiden.
Lägenheten luktade kraftigt av rök och hade märken i tak och golv efter att hyresgästen själv monterat upp och sedan tagit bort en extra vägg.
”Städningen är under all kritik” noterade hyresvärden i besiktningsprotokollet. För att kunna hyra ut bostaden på nytt krävdes en omfattande renovering.
Bland annat byttes parkettgolv i hall och vardagsrum, en städfirma kallades in och hela lägenheten målades om. Kostnaden summerades till 67 000 kronor, som hyresgästen sedan fick en faktura på.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Dyra misstag vid flytt
När mannen inte betalade valde hyresvärden att gå vidare med en stämning. Tingsrätten i Malmö har nu avgjort tvisten, och domen gick helt på hyresvärdens linje.
Förutom renoveringsnotan på 67 000 kronor ska hyresgästen även stå för rättegångskostnader på ytterligare 13 000 kronor.
Eftersom han inte infann sig vid rättegången meddelades en tredskodom. Totalt handlar det om cirka 80 000 kronor som mannen nu är skyldig att betala.
Hem & Hyra skriver att värden dessutom fick betala tillbaka den hyra som den nya hyresgästen redan erlagt, eftersom inflyttningen fick skjutas fram på grund av renoveringen.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Läs också: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS
Så undviker du en dyr flyttnota
- Kontrollera och dokumentera lägenheten när du flyttar in
- Vårda bostaden under hyrestiden och felanmäl skador direkt
- Flyttstäda noggrant och spackla igen borrhål vid utflytt
- Fotografera eller filma bostaden som bevis
- Skriv inte under ett besiktningsprotokoll du inte håller med om
- Som medlem i Hyresgästföreningen kan du få hjälp vid tvist
Checklista vid flyttstädning
- Damma och rengör fast inredning, väggar, dörrar, skåp och element
- Putsa alla fönster på både in- och utsidan
- Rengör badrum: handfat, toalett, dusch, kakel och golvbrunn
- Avkalka blandare och duschhandtag vid behov
- Städa köket: kyl, frys, spis, fläkt och skåp även bakom och under
- Lämna balkong, förråd och garage helt tomma och städade
Källa: Hem & Hyra & Hyresgästföreningen.
Läs även: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS
Läs även: Chat GPT blev rörfirmans vapen i tvist om faktura. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning
Halvledarföretaget Cambricon i Kina ökade intäkterna med över 4 000 procent under första halvåret, berättar CNBC. I Kina tävlar teknikföretagen om att bli en utmanare till den amerikanska chipjätten Nvidia, påhejade av en medveten teknikexpansion från den kinesiska kommunistregimen. Den amerikanska chiptillverkaren har samtidigt gjort comeback i Kina men rapporter pekar enligt CNBC på att …
ISK-skatten höjs – och sänks för nära 4 miljoner sparare 2026
2025 så sänkes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS …
SAS äldsta långdistansplan i blåsväder – två fel på fyra veckor
Det äldsta planet i SAS långdistansflotta har på kort tid drabbats av två allvarliga tekniska incidenter. Samtidigt är det just denna maskin som bolaget ofta sätter in på linjen Stockholm–Newark. Två incidenter på kort tid Den 27 juli var LN-RKM på väg från Newark till Köpenhamn som SK910. Efter flera timmars flygning över Atlanten fick …
Så ber du om pengarna tillbaka – utan att förstöra vänskapen
Lån vänner emellan kan leda till trubbel. Om du tycker att det är obehagligt att be om pengarna tillbaka kan det snabbt bli ett dyrt problem.? En undersökning från PayPal visar att vuxna i USA i snitt är skyldiga varandra motsvarande nästan 10 000 kronor för saker som middagar, konserter och resor. En tredjedel av …
Sjön som gömmer tonvis av guld under ytan
Under den lugna vattenytan i Katcha-sjön finns guldförande berglager som tros innehålla fyndigheter på flera ton. Det handlar inte om enstaka guldkorn utan om avlagringar som bildats under miljontals år, nu bevarade under sediment och vatten. Läs även:Silver trumfar guld på börsen – lovande läge för gruvaktier. Dagens PS För Kanada, som redan är en tung …