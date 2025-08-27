Slarvig flytt blev dyr – hyresgäst döms till 67 000 kronor

En Malmöbo i 40-årsåldern lämnade efter sig en ostädad lägenhet som luktade rök.

Nu tvingas han betala tiotusentals kronor efter tingsrättens dom.

39 anmärkningar i lägenheten

När mannen skrev kontrakt för sin hyrestvåa 2019 kunde han knappast ana att flytten fem år senare skulle bli så kostsam. När det var dags att lämna lägenheten upptäckte hyresvärden att bostaden var i så pass dåligt skick att nästa hyresgäst inte kunde flytta in som planerat.

Vid den obligatoriska besiktningen dokumenterades hela 39 anmärkningar. Det handlade både om bristande städning och om skador som uppstått under hyrestiden.

Lägenheten luktade kraftigt av rök och hade märken i tak och golv efter att hyresgästen själv monterat upp och sedan tagit bort en extra vägg.

”Städningen är under all kritik” noterade hyresvärden i besiktningsprotokollet. För att kunna hyra ut bostaden på nytt krävdes en omfattande renovering.

Bland annat byttes parkettgolv i hall och vardagsrum, en städfirma kallades in och hela lägenheten målades om. Kostnaden summerades till 67 000 kronor, som hyresgästen sedan fick en faktura på.

