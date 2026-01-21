Dagens PS
Sitter på pengarna: "Vågar inte spendera"

Ekonomerna oroliga när vi har pengar på banken i stället för att spendera dem
På väggen hos alla? Det kan man tro. I Finland kliar sig ekonomer i huvudet och försöker förstå varför människor sparar i stället för att konsumera. (Foto: Claus Gertsen/TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Det finns pengar – men vi sitter på dem. Här är analytikernas förklaring till att vi sätter in pengarna på banken i stället för att spendera.

Det var i november det ovanliga fenomenet inträffade – företrädare för den politiska och finansiella ledningen förklarade att man inte begrep vad som hände, eller åtminstone inte varför.

Mikko Spolander, kanslichef i finska finansdepartementet, fick igång diskussionen genom att förklara att det var något departementet inte förstod som bromsade tillväxten i landet.

Sparande på rekordnivåer

Ekonomerna, de nutida astrologer som sällan har svårt att förklara de ekonomiska himlakropparnas rörelser, fokuserade snabbt på den privata konsumtionen.

Saldot på finländarnas bankkonton har stigit till rekordnivåer. I november 2025 hade man sammanlagt 115,7 miljarder euro på banken.

När inkomsterna ökat har det gått att spara mer – en enkel sanning. Däremot inte den sanning man velat se på finansdepartementet där man vant sig vid att ökade inkomster leder till större konsumtion, vilket i sin tur sätter fart på ekonomin.  

Många har fått det sämre

När Patrik Schauman, Yles erfarne ekonomijournalist, nu letar orsaker till att pengarna hamnar på banken i stället för i handlarnas och företagens kassor, är förklaringarna ungefär de samma som han skulle hitta vid en enkät i Sverige.

Även om många fått ökade inkomster är det också många vars inkomster minskat.

Finlands regering har skurit i studenternas förmåner och landets arbetslöshet är högst i EU, i senaste noteringen 10,6 procent.

En allmän oro för jobben sprider sig i samhället och då väljer de som kan att samla i ladorna.

Annika Lindblad, senior ekonom på Finlands bank, påpekar att också inkomstfördelningen kan spela en roll.

De ekonomiska skillnaderna inom befolkningen har aldrig varit så stora som nu i mätningar som går tillbaka till 1990-talet.

Det lyser grönt runt Nordea. Inte konstigt med tanke på att vi i allt högre grad sparar pengar på banken i stället för att göra av med dem. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Rika får mer – men spenderar mindre

De rika och välbärgade får alltmer pengar, de som har det sämst allt mindre – men ur ekonomins synpunkt är ytterligare ett problem att överklassen inte konsumerar i någon högre grad utan i stället samlar tillgångar och sparar mer än tidigare.

Pensionärer ser över lag negativt på Finlands ekonomi och sin egen situation. Trots att Finland inte nu skurit i pensioner, är många oroade över eventuella framtida pensionssänkningar, konstaterar Yle.

Oro för nedskärningar

Regeringens budskap om en växande statsskuld har skapat oro för kommande nedskärningar. Många i Finland är oroliga över nedskärningar i vården och ökar sitt sparande för att i värsta fall behöva betala privat sjukvård.

På samma sätt ger oron för kontraproduktiva nedskärningar i arbetslöshetsstöd att många försöker lägga undan pengar om man skulle bli arbetslösa.

Där ingår, menar Yle, medelålders personer som oroar sig över kombinationen av arbetslöshet och åldersdiskriminering.

Bostadsmarknaden känslig

Även bostadsmarknaden är ett finländskt bekymmer. Bostadspriserna har länge sjunkit i glesbygden, men under de senaste åren även i tillväxtcentra.

Eftersom bostäderna utgör ungefär 60 procent av finländarnas förmögenhet är det ett känsligt område.

Hannu Nummiaro, chefsekonom på Lokal-Tapiola, säger hos Helsingin Sanomat att de sjunkande bostadspriserna kan ha fått finländarna att spara mer än förr för att försöka kompensera förlusten som uppstått när de satsat sina besparingar på sin bostad.

Torbjörn Karlgren
