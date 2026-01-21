Sitter på pengarna: "Vågar inte spendera"

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …

I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …

Många har fått det sämre

ANNONS

När Patrik Schauman, Yles erfarne ekonomijournalist, nu letar orsaker till att pengarna hamnar på banken i stället för i handlarnas och företagens kassor, är förklaringarna ungefär de samma som han skulle hitta vid en enkät i Sverige.

Även om många fått ökade inkomster är det också många vars inkomster minskat.

Finlands regering har skurit i studenternas förmåner och landets arbetslöshet är högst i EU, i senaste noteringen 10,6 procent.

En allmän oro för jobben sprider sig i samhället och då väljer de som kan att samla i ladorna.

Annika Lindblad, senior ekonom på Finlands bank, påpekar att också inkomstfördelningen kan spela en roll.

De ekonomiska skillnaderna inom befolkningen har aldrig varit så stora som nu i mätningar som går tillbaka till 1990-talet.

Det lyser grönt runt Nordea. Inte konstigt med tanke på att vi i allt högre grad sparar pengar på banken i stället för att göra av med dem. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Rika får mer – men spenderar mindre

De rika och välbärgade får alltmer pengar, de som har det sämst allt mindre – men ur ekonomins synpunkt är ytterligare ett problem att överklassen inte konsumerar i någon högre grad utan i stället samlar tillgångar och sparar mer än tidigare.

ANNONS

Pensionärer ser över lag negativt på Finlands ekonomi och sin egen situation. Trots att Finland inte nu skurit i pensioner, är många oroade över eventuella framtida pensionssänkningar, konstaterar Yle.

Oro för nedskärningar

Regeringens budskap om en växande statsskuld har skapat oro för kommande nedskärningar. Många i Finland är oroliga över nedskärningar i vården och ökar sitt sparande för att i värsta fall behöva betala privat sjukvård.

På samma sätt ger oron för kontraproduktiva nedskärningar i arbetslöshetsstöd att många försöker lägga undan pengar om man skulle bli arbetslösa.

Där ingår, menar Yle, medelålders personer som oroar sig över kombinationen av arbetslöshet och åldersdiskriminering.

Bostadsmarknaden känslig

Även bostadsmarknaden är ett finländskt bekymmer. Bostadspriserna har länge sjunkit i glesbygden, men under de senaste åren även i tillväxtcentra.

Eftersom bostäderna utgör ungefär 60 procent av finländarnas förmögenhet är det ett känsligt område.

Hannu Nummiaro, chefsekonom på Lokal-Tapiola, säger hos Helsingin Sanomat att de sjunkande bostadspriserna kan ha fått finländarna att spara mer än förr för att försöka kompensera förlusten som uppstått när de satsat sina besparingar på sin bostad.

ANNONS

Nya skatten: 1 procent från de rikaste. Dagens PS