Det finns pengar – men vi sitter på dem. Här är analytikernas förklaring till att vi sätter in pengarna på banken i stället för att spendera.
Sitter på pengarna: "Vågar inte spendera"
Mest läst i kategorin
Han gick i pension vid 41 – flyttade till världens bästa land
Att gå i pension vid 41 års ålder låter för många som en avlägsen dröm. För en amerikansk jurist blev det verklighet. I dag bor Alex Trias och hans fru i Portugal – landet som av Global Citizen Solutions utsetts till världens bästa land att pensionera sig i. Där är deras levnadskostnader så låga att …
Sänk lönen, flytta utomlands – och köp en ruskigt billig bostad
Den gångna veckan har bjudit på tvära kast. Från drömmen om ett liv i solen till oron för vad som faktiskt händer med dina pengar om nätbanken skulle gå i konkurs. Varje vecka sammanfattar Dagens PS den senaste veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. Den här gången handlar det om 11-kronorshus, att sänka lönen för att …
Här är länderna som betalar för att du ska flytta dit
Att flytta utomlands är sällan billigt. Nu lockar dock allt fler länder och regioner med kontantbidrag, bostadsstöd och ekonomiska incitament för att få nya invånare. Småstäder och landsbygdsområden tappar invånare, skolor hotas av nedläggning och arbetskraften blir allt äldre. I stället för att se sina samhällen långsamt monteras ned väljer vissa regeringar och kommuner att …
Så kollar du vinter-OS billigast
Mindre än 3 veckor kvar. 6 februari drar vinter-OS i Milano och Cortina i gång. Här är guiden till hur du tittar bäst, mest och billigast på OS. Det drar ihop sig till vinter-OS i italienska Milano och Cortina. För den sportintresserade blir det mängder av tv-timmar från 6 till 22 februari. Men rättigheterna till …
Pensionssparandet dödförklaras – och pensionen blev bättre än väntat
Veckan har bjudit på framtidsvisioner som sätter dagens pensionslogik på spel. Men också en positiv nyhet: pensionen blir för många bättre än väntat. Från Elon Musks profetior om ett samhälle utan arbete till löneväxling, fondavgifter och en oväntat positiv syn på livet som pensionär. Snart lägger vi ännu en intensiv pensionsvecka till handlingarna. Nedan sammanfattar …
Det var i november det ovanliga fenomenet inträffade – företrädare för den politiska och finansiella ledningen förklarade att man inte begrep vad som hände, eller åtminstone inte varför.
Mikko Spolander, kanslichef i finska finansdepartementet, fick igång diskussionen genom att förklara att det var något departementet inte förstod som bromsade tillväxten i landet.
Ny bro eller tunnel? “Vi kommer aldrig att ha råd”. Dagens PS
Sparande på rekordnivåer
Ekonomerna, de nutida astrologer som sällan har svårt att förklara de ekonomiska himlakropparnas rörelser, fokuserade snabbt på den privata konsumtionen.
Saldot på finländarnas bankkonton har stigit till rekordnivåer. I november 2025 hade man sammanlagt 115,7 miljarder euro på banken.
När inkomsterna ökat har det gått att spara mer – en enkel sanning. Däremot inte den sanning man velat se på finansdepartementet där man vant sig vid att ökade inkomster leder till större konsumtion, vilket i sin tur sätter fart på ekonomin.
Nya förslaget: 14 000 i månaden utan att göra något. Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Många har fått det sämre
När Patrik Schauman, Yles erfarne ekonomijournalist, nu letar orsaker till att pengarna hamnar på banken i stället för i handlarnas och företagens kassor, är förklaringarna ungefär de samma som han skulle hitta vid en enkät i Sverige.
Även om många fått ökade inkomster är det också många vars inkomster minskat.
Finlands regering har skurit i studenternas förmåner och landets arbetslöshet är högst i EU, i senaste noteringen 10,6 procent.
En allmän oro för jobben sprider sig i samhället och då väljer de som kan att samla i ladorna.
Annika Lindblad, senior ekonom på Finlands bank, påpekar att också inkomstfördelningen kan spela en roll.
De ekonomiska skillnaderna inom befolkningen har aldrig varit så stora som nu i mätningar som går tillbaka till 1990-talet.
Rika får mer – men spenderar mindre
De rika och välbärgade får alltmer pengar, de som har det sämst allt mindre – men ur ekonomins synpunkt är ytterligare ett problem att överklassen inte konsumerar i någon högre grad utan i stället samlar tillgångar och sparar mer än tidigare.
Pensionärer ser över lag negativt på Finlands ekonomi och sin egen situation. Trots att Finland inte nu skurit i pensioner, är många oroade över eventuella framtida pensionssänkningar, konstaterar Yle.
Oro för nedskärningar
Regeringens budskap om en växande statsskuld har skapat oro för kommande nedskärningar. Många i Finland är oroliga över nedskärningar i vården och ökar sitt sparande för att i värsta fall behöva betala privat sjukvård.
På samma sätt ger oron för kontraproduktiva nedskärningar i arbetslöshetsstöd att många försöker lägga undan pengar om man skulle bli arbetslösa.
Där ingår, menar Yle, medelålders personer som oroar sig över kombinationen av arbetslöshet och åldersdiskriminering.
Bostadsmarknaden känslig
Även bostadsmarknaden är ett finländskt bekymmer. Bostadspriserna har länge sjunkit i glesbygden, men under de senaste åren även i tillväxtcentra.
Eftersom bostäderna utgör ungefär 60 procent av finländarnas förmögenhet är det ett känsligt område.
Hannu Nummiaro, chefsekonom på Lokal-Tapiola, säger hos Helsingin Sanomat att de sjunkande bostadspriserna kan ha fått finländarna att spara mer än förr för att försöka kompensera förlusten som uppstått när de satsat sina besparingar på sin bostad.
Nya skatten: 1 procent från de rikaste. Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
EU förbereder sig för ett digitalt nödläge
Ett nytt EU-beslut kan förändra Europas digitala karta – och få konsekvenser som ännu få verkar ha förstått. EU-kommissionen har lagt fram ett nytt cybersäkerhetspaket som i praktiken markerar ett skifte: från försiktiga regler till aktivt försvar. Bakgrunden är en snabbt växande oro för cyber- och hybridattacker mot allt från mobilnät till demokratiska institutioner. Nu …
Ryssland gnuggar händerna: "Julafton varje dag"
När USA och flera europeiska EU-länder bråkar allt mer intensivt håller sig ett land vid sidan av – och njuter av det man ser. Den växande konflikten inom Nato, som har uppstått kring USA:s ambitioner att ta kontroll över Grönland, följs noga av flera aktörer. En av dem är Ryssland. Situationen ses i Moskva som …
”Bara de rika vinner” – Microsofts vd slår larm om AI
AI hyllas som framtiden, men bakom kulisserna höjs nu röster som varnar för ett plötsligt och dyrt uppvaknande. I Davos, där framtiden alltid låter lite mer självsäker än den egentligen är, valde Microsofts vd Satya Nadella att trycka på bromsen. Inte för att stoppa AI-utvecklingen – utan för att rädda den. Hans budskap var tydligt: …
Sitter på pengarna: "Vågar inte spendera"
Det finns pengar – men vi sitter på dem. Här är analytikernas förklaring till att vi sätter in pengarna på banken i stället för att spendera. Det var i november det ovanliga fenomenet inträffade – företrädare för den politiska och finansiella ledningen förklarade att man inte begrep vad som hände, eller åtminstone inte varför. Mikko …
Då drabbar AI-tsunamin arbetsmarknaden – på riktigt
AI är, kanske inte helt oväntat, en av storsnackisarna bland världsledarna på World Economics Forum i Davos – hur kommer arbetsmarknaden påverkas? Efter ett 2025 som kantats av rapporter om gigantiska personalnedskärningar som drivits på av den nya teknologin menar vissa experter att det är under 2026 arbetsmarknaden på riktigt kommer få känna effekterna av …