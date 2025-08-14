Sex expertråd som får pengarna att räcka längre 

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Skapa en budget som håller

Nästa steg är att skapa en budget. Viktigt här är att det är en realistisk budget, konstaterar Russell.

Fördela pengarna i tre kategorier: nödvändiga utgifter, flexibla utgifter och framtida mål. Börja med att under en månad bara spåra vad du faktiskt spenderar. Då blir det tydligt var pengarna läcker och vilka kostnader som kan kapas.

”Det vanligaste misstaget vid budgetering är att göra det för komplicerat. En bra budget ska vara enkel att uppdatera och lätt att följa”, säger Russell.

Automatisera det viktiga

Att varje månad behöva komma ihåg att betala räkningar och föra över till sparande är en risk. Lösningen är att automatisera betalningar och överföringar så att de sker utan att du behöver tänka på det. Det gäller även amorteringar och pensionssparande.

”Även små belopp, som 100 dollar i veckan till en nödfond eller ett investeringskonto, kan skapa stark drivkraft”, säger Christopher Stroup, grundare och vd för Silicon Beach Financial, till Yahoo Finance.

”Automatisering säkerställer stadig framgång utan att kräva ständig viljestyrka eller uppmärksamhet”, tillägger han.

Spara till en buffert

Steg fyra. Nu är det dags att bygga en buffert.

En nödfond kan komma till nytta när något oväntat händer. Du kanske förlorar jobbet eller behöver köpa ett nytt kylskåp.

Spara regelbundet, även små belopp, tills du kan täcka tre till sex månaders utgifter.

En kartläggning från Finansinspektionen visar att varannan svensk konsument har mindre än 10 000 kronor i buffertsparande på ett sparkonto. Endast 3 av 10 har 50 000 kronor eller mer tillgängliga i ett sådant sparande.

Spara på onödiga kostnader

Små justeringar kan räcka långt för den som vill få pengarna att räcka längre.

Kanske laga mer mat hemma, säga upp oanvända abonnemang eller välja billigare sätt att umgås, råder Stroup.

Glöm inte att vara snäll mot dig själv

Sist men inte minst: Att förändra sin ekonomi är ingen snabbprocess.

Misstag händer, men det viktiga är att inte ge upp. Små steg i rätt riktning kan på sikt göra stor skillnad.

