Att få pengarna att räcka kan vara knepigt. Här kommer sex steg som kan hjälpa dig på traven.
Sex expertråd som får pengarna att räcka längre
Drygt en av tre svenskar känner oro eller stress för sin ekonomiska situation, visar en undersökning från Finansinspektionen från i fjol. Lika många svarar att de har haft svårt att klara löpande utgifter för till exempel hyra och mat under det senaste året.
Men det går att få kontroll över situationen.
Se sanningen i vitögat
För att kunna förändra din situation måste du veta hur läget faktiskt ser ut. Det innebär att gå igenom alla konton och skulder – från kreditkort och lån till streamingtjänster. Skriv ner hur mycket du är skyldig, hur mycket du har på dina konton och vilka utgifter du har varje månad.
Det berättar Caroline Russell, Senior Marketing Manager på rådgivningsfirman One Day in July, för Investopedia.
Skapa en budget som håller
Nästa steg är att skapa en budget. Viktigt här är att det är en realistisk budget, konstaterar Russell.
Fördela pengarna i tre kategorier: nödvändiga utgifter, flexibla utgifter och framtida mål. Börja med att under en månad bara spåra vad du faktiskt spenderar. Då blir det tydligt var pengarna läcker och vilka kostnader som kan kapas.
”Det vanligaste misstaget vid budgetering är att göra det för komplicerat. En bra budget ska vara enkel att uppdatera och lätt att följa”, säger Russell.
Läs även: Paniken sprider sig – så blir du ekonomiskt motståndskraftig. Dagens PS
Automatisera det viktiga
Att varje månad behöva komma ihåg att betala räkningar och föra över till sparande är en risk. Lösningen är att automatisera betalningar och överföringar så att de sker utan att du behöver tänka på det. Det gäller även amorteringar och pensionssparande.
”Även små belopp, som 100 dollar i veckan till en nödfond eller ett investeringskonto, kan skapa stark drivkraft”, säger Christopher Stroup, grundare och vd för Silicon Beach Financial, till Yahoo Finance.
”Automatisering säkerställer stadig framgång utan att kräva ständig viljestyrka eller uppmärksamhet”, tillägger han.
Spara till en buffert
Steg fyra. Nu är det dags att bygga en buffert.
En nödfond kan komma till nytta när något oväntat händer. Du kanske förlorar jobbet eller behöver köpa ett nytt kylskåp.
Spara regelbundet, även små belopp, tills du kan täcka tre till sex månaders utgifter.
En kartläggning från Finansinspektionen visar att varannan svensk konsument har mindre än 10 000 kronor i buffertsparande på ett sparkonto. Endast 3 av 10 har 50 000 kronor eller mer tillgängliga i ett sådant sparande.
Spara på onödiga kostnader
Små justeringar kan räcka långt för den som vill få pengarna att räcka längre.
Kanske laga mer mat hemma, säga upp oanvända abonnemang eller välja billigare sätt att umgås, råder Stroup.
Glöm inte att vara snäll mot dig själv
Sist men inte minst: Att förändra sin ekonomi är ingen snabbprocess.
Misstag händer, men det viktiga är att inte ge upp. Små steg i rätt riktning kan på sikt göra stor skillnad.
Läs också: Rika föräldrar skänker arvet – vill inte skada barnen. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
