Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Löneväxling går ut på att du avstår en del av bruttolönen i utbyte mot extra inbetalningar till tjänstepensionen. Lönen som blir kvar är dock viktig, och löneväxlar du redan i dag kan det vara läge att plocka fram lönebeskedet före nyår.

Ny lönegräns vid årsskiftet

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2027 till 86 600 kronor. Därmed höjs inkomsttaket för den allmänna pensionen från omkring 56 100 kronor till 58 200 kronor i månaden.

Tjänar du 60 000 kronor i månaden och löneväxlar 3 000 kronor har du hittills klarat dig över gränsen. Med oförändrad lön behöver du nästa år minska löneväxlingen med omkring 1 200 kronor i månaden för att behålla det maximala intjänandet till den allmänna pensionen.

I försäkringsförmedlaren Säkras beräkningar får en 50-åring med 55 000 kronor i månadslön som löneväxlar 2 000 kronor i månaden under 16 år omkring 56 000 kronor mindre efter skatt än om motsvarande sparande hade skett på ett ISK.

”Hamnar du under gränsen borde du avsluta din löneväxling. Annars äter det upp den allmänna pensionen, och det är pengar du aldrig får tillbaka”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

Såväl Säkra som Pensionsmyndigheten lyfter fram ISK och kapitalförsäkring som alternativ för eget pensionssparande.