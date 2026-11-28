Vid årsskiftet höjs lönegränsen för löneväxling. Du kan därför behöva ändra ditt pensionssparande även om lönen är oförändrad. Men också anställda med tillräckligt hög lön riskerar att gå miste om tusentals kronor beroende på villkoren hos arbetsgivaren.
Se över din pension före nyår – då går du miste om tiotusentals kronor
Så sent som i torsdags kunde Dagens PS berätta hur löneväxling kan ge 128 000 kronor mer i pension än motsvarande sparande på ett investeringssparkonto, ISK.
Löneväxling går ut på att du avstår en del av bruttolönen i utbyte mot extra inbetalningar till tjänstepensionen. Lönen som blir kvar är dock viktig, och löneväxlar du redan i dag kan det vara läge att plocka fram lönebeskedet före nyår.
Ny lönegräns vid årsskiftet
Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2027 till 86 600 kronor. Därmed höjs inkomsttaket för den allmänna pensionen från omkring 56 100 kronor till 58 200 kronor i månaden.
Tjänar du 60 000 kronor i månaden och löneväxlar 3 000 kronor har du hittills klarat dig över gränsen. Med oförändrad lön behöver du nästa år minska löneväxlingen med omkring 1 200 kronor i månaden för att behålla det maximala intjänandet till den allmänna pensionen.
I försäkringsförmedlaren Säkras beräkningar får en 50-åring med 55 000 kronor i månadslön som löneväxlar 2 000 kronor i månaden under 16 år omkring 56 000 kronor mindre efter skatt än om motsvarande sparande hade skett på ett ISK.
”Hamnar du under gränsen borde du avsluta din löneväxling. Annars äter det upp den allmänna pensionen, och det är pengar du aldrig får tillbaka”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
Såväl Säkra som Pensionsmyndigheten lyfter fram ISK och kapitalförsäkring som alternativ för eget pensionssparande.
Arbetsgivaren behöver inte kompensera dig
Klarar du nästa års lönegräns kan det ändå vara värt att plocka fram ditt löneväxlingsavtal. Där bör du kontrollera om arbetsgivaren kompenserar dig för de ordinarie pensionsinbetalningar som minskar när du löneväxlar.
För privatanställda tjänstemän med ITP 1 beräknas de ordinarie pensionspremierna på lönen efter löneväxlingen. Collectum rekommenderar därför arbetsgivaren att kompensera den anställde för bortfallet. På lönedelar över den övre premiegränsen bör kompensationen motsvara 30 procent av det löneväxlade beloppet.
Något krav på sådan kompensation finns emellertid inte i ITP-avtalet. Villkoren regleras i företagets egen löneväxlingspolicy.
18 000 kronor om året
Löneväxlar du 5 000 kronor i månaden kan de uteblivna ordinarie pensionsinbetalningarna uppgå till 18 000 kronor om året om arbetsgivaren inte kompenserar dig. På tio år rör det sig om 180 000 kronor.
|Löneväxling per månad
|Uteblivna premier per år
|På tio år
|1 000 kr
|3 600 kr
|36 000 kr
|2 000 kr
|7 200 kr
|72 000 kr
|3 000 kr
|10 800 kr
|108 000 kr
|4 000 kr
|14 400 kr
|144 000 kr
|5 000 kr
|18 000 kr
|180 000 kr
Beräkningarna avser ITP 1 och förutsätter att hela det löneväxlade beloppet omfattas av premiesatsen på 30 procent, att arbetsgivaren inte kompenserar för bortfallet och att villkoren är oförändrade. Avkastning och eventuell flexpension ingår inte.
Avtalat, som informerar om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring, avråder uttryckligen anställda med ITP 1 från att löneväxla om arbetsgivaren inte kompenserar för de uteblivna premierna.
Läs också: Här ska du ha dina sparpengar 2027 – för att betala mindre skatt. Dagens PS