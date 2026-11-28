Det finns förstås vissa invändningar mot resonemanget, konstaterade PS. Olivia Mitchell vid Whartons pensionsforskningscenter påpekade bland annat att ett ökat välstånd till följd av AI knappast är någon garanti för att rikedomarna kommer alla till del.

Bland forskarna som studerar riskerna med AI finns dock de som själva har slutat spara till pensionen. Medan Musk föreställer sig en framtid där pengar knappt behövs, befarar de att mänskligheten kan vara utrotad långt före deras pensionsdag.

Tio år utan nya pensionsinbetalningar

Amerikanska Business Insider har talat med sex experter inom AI-säkerhet om hur deras syn på tekniken påverkar den egna ekonomin.

En av dem är Nate Soares, tidigare anställd på Google och numera chef för forskningsinstitutet Machine Intelligence Research Institute. Enligt hans egen bedömning är risken över 50 procent att AI utplånar mänskligheten inom de närmaste tio åren.

I en intervju med tidskriften The Atlantics vd Nicholas Thompson i oktober berättade Soares att han sedan länge slutat pensionsspara.

”Jag har ett pensionskonto från tiden då jag arbetade på Google, men jag har inte betalat in något på tio år”, sa han.

David Krueger, chef för organisationen Evitable, befarar att människan kan förlora kontrollen över avancerad AI redan i år eller nästa år. Oron har fått honom att tacka nej till lukrativa jobb inom AI-branschen. Han har också valt att inte skaffa barn och ägnar enligt egen utsago ingen tid åt att planera sin pension.