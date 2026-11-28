Elon Musk är inte ensam om att tro att det kan vara meningslöst att spara till pensionen. Nu berättar flera AI-experter om hur teknikens utveckling påverkar deras privatekonomi. En av dem bedömer risken för att mänskligheten utrotas inom tio år till över 50 procent.
AI-experten sparar inte till pensionen – tror att vi är utrotade om 10 år
Det väckte en del uppmärksamhet när Elon Musk, i början av året, uppmanade människor att inte bekymra sig om sitt pensionssparande.
Så sent som i oktober var miljardären inne på samma spår. Musk räknar med att utvecklingen av artificiell intelligens kommer att skapa ett sådant överflöd att det blir meningslöst att lägga undan pengar för framtiden.
Det finns förstås vissa invändningar mot resonemanget, konstaterade PS. Olivia Mitchell vid Whartons pensionsforskningscenter påpekade bland annat att ett ökat välstånd till följd av AI knappast är någon garanti för att rikedomarna kommer alla till del.
Bland forskarna som studerar riskerna med AI finns dock de som själva har slutat spara till pensionen. Medan Musk föreställer sig en framtid där pengar knappt behövs, befarar de att mänskligheten kan vara utrotad långt före deras pensionsdag.
Tio år utan nya pensionsinbetalningar
Amerikanska Business Insider har talat med sex experter inom AI-säkerhet om hur deras syn på tekniken påverkar den egna ekonomin.
En av dem är Nate Soares, tidigare anställd på Google och numera chef för forskningsinstitutet Machine Intelligence Research Institute. Enligt hans egen bedömning är risken över 50 procent att AI utplånar mänskligheten inom de närmaste tio åren.
I en intervju med tidskriften The Atlantics vd Nicholas Thompson i oktober berättade Soares att han sedan länge slutat pensionsspara.
”Jag har ett pensionskonto från tiden då jag arbetade på Google, men jag har inte betalat in något på tio år”, sa han.
David Krueger, chef för organisationen Evitable, befarar att människan kan förlora kontrollen över avancerad AI redan i år eller nästa år. Oron har fått honom att tacka nej till lukrativa jobb inom AI-branschen. Han har också valt att inte skaffa barn och ägnar enligt egen utsago ingen tid åt att planera sin pension.
Sparar trots 99,9 procents risk
Roman Yampolskiy, professor i datavetenskap vid University of Louisville i Kentucky, uppskattar risken för att AI utrotar mänskligheten inom de närmaste hundra åren till hela 99,9 procent, såvida mänskligheten inte i grunden ändrar kurs.
Ändå fortsätter professorn att lägga undan så mycket pengar till pensionen som möjligt.
”Även en sannolikhet på 99,9 procent för utrotning lämnar en chans på 0,1 procent att överleva, och i det scenariot skulle jag föredra att inte vara fattig”, säger han till BI.
Köper aktier i AI-bolag
För Adam Gleave, vd för forskningsorganisationen FAR.AI, har oron för AI fått honom att spara mer än tidigare. Han befarar att han i framtiden kan få svårt att försörja sig genom arbete och har därför investerat en del av sina pengar i bolag som kan gynnas av den tekniska utvecklingen.
Bland aktieinnehaven finns CoreWeave, Nebius och halvledartillverkarna Micron och SK Hynix. Ungefär hälften av hans investeringar ligger kvar i breda globala aktieindex.
”Om jag har fel och AI inte blir någon stor grej kommer jag att förlora pengar på mina investeringar, men jag kommer att ha många år kvar med arbetsinkomster för att tjäna tillbaka det jag förlorat”, säger han.
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