Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre än i såväl Spanien som Grekland och Italien. I en ny europeisk jämförelse hamnar Sverige näst sist bland EU-länderna och allra sist i Norden. Bakom den svenska placeringen finns dock en omständighet som skiljer oss från många andra länder.
Under 25 och på jakt efter jobb – Sverige är sämst i Norden
Bara i Bosnien och Hercegovina, Rumänien och Nordmakedonien är ungdomsarbetslösheten högre än i Sverige.
Det framgår av en ny genomgång av statistik från Eurostat.
Under andra kvartalet 2026 var arbetslösheten bland svenska 15-24-åringar 24,9 procent. I Danmark låg motsvarande siffra på 15,2 procent och i Norge på 13 procent. Lägst ungdomsarbetslöshet av de 35 undersökta länderna hade Malta och Tyskland.
Skillnaden mellan yngre och äldre på den svenska arbetsmarknaden är också ovanligt stor. Bland svenskar mellan 25 och 74 år låg arbetslösheten på 6,4 procent.
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Här lyckas unga bättre
Bristen på arbetslivserfarenhet är en av de främsta anledningarna till att unga har svårare att få jobb, förklarar Sara Elder vid Internationella arbetsorganisationen, ILO.
Unga är också ofta de sista att anställas och de första att förlora jobbet när konjunkturen viker.
”Unga är mer sårbara än vuxna i ekonomiskt svåra tider”, säger hon till Euronews.
Elder framhåller Tyskland, Österrike och Schweiz som exempel på länder som lyckats väl med övergången från utbildning till arbetsliv. En förklaring är ländernas lärlingssystem, där undervisningen kombineras med arbete på företag.
I Tyskland låg ungdomsarbetslösheten på 7,3 procent, mindre än en tredjedel av den svenska.
Nästan sju av tio studerar på heltid
En del av förklaringen till Sveriges höga ungdomsarbetslöshet finns i hur många unga som söker jobb vid sidan av studierna.
Av de 226 000 ungdomar som enligt SCB var arbetslösa under andra kvartalet i år studerade 154 000 på heltid. Det motsvarar närmare sju av tio.
En gymnasieelev som söker sommarjobb och uppfyller kriterierna för arbetslöshet hamnar i statistiken. En jämnårig i ett annat land som ägnar sig åt studierna och inte söker arbete räknas däremot inte in.
I en rapport från juni konstaterar SCB att unga i Sverige och övriga Norden generellt tycks vara mer integrerade på arbetsmarknaden än unga i många andra europeiska länder.
Under 2024 hade Sverige därför, enligt SCB, både högre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet bland unga än genomsnittet i EU.
Bara ett EU-land ligger bättre till
När Eurostat i våras jämförde andelen unga som helt står utanför både arbetsliv och utbildning var Sverige ett av de länder som klarade sig allra bäst.
Bara 5,9 procent av Sveriges 15-29-åringar varken arbetade eller studerade under 2025.
I hela EU var det bara Nederländerna som hade en lägre andel, på 5,3 procent. EU-genomsnittet låg på 11 procent.
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