Under andra kvartalet 2026 var arbetslösheten bland svenska 15-24-åringar 24,9 procent. I Danmark låg motsvarande siffra på 15,2 procent och i Norge på 13 procent. Lägst ungdomsarbetslöshet av de 35 undersökta länderna hade Malta och Tyskland.

Skillnaden mellan yngre och äldre på den svenska arbetsmarknaden är också ovanligt stor. Bland svenskar mellan 25 och 74 år låg arbetslösheten på 6,4 procent.

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Här lyckas unga bättre

Bristen på arbetslivserfarenhet är en av de främsta anledningarna till att unga har svårare att få jobb, förklarar Sara Elder vid Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Unga är också ofta de sista att anställas och de första att förlora jobbet när konjunkturen viker.

”Unga är mer sårbara än vuxna i ekonomiskt svåra tider”, säger hon till Euronews.

Elder framhåller Tyskland, Österrike och Schweiz som exempel på länder som lyckats väl med övergången från utbildning till arbetsliv. En förklaring är ländernas lärlingssystem, där undervisningen kombineras med arbete på företag.

I Tyskland låg ungdomsarbetslösheten på 7,3 procent, mindre än en tredjedel av den svenska.