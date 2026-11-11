SBAB sänker långa boräntor

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

SBAB höjer samtidigt räntan på bolån med tre månaders bindningstid, så kallad rörlig ränta, med 0,22 procentenheter med hänvisning till Riksbankens höjning av styrräntan.

Den rörliga sparräntan för privatkunder höjs också, enligt SBAB.

Pensionsbolaget Skandias bank höjer samtidigt räntan på rörliga bolån med 0,25 procentenheter – och räntan på sparkonton lika mycket.

Flera andra bolånebanker har också höjt räntan på rörliga bolån i samband med Riksbankens räntehöjning förra veckan.