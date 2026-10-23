Sverige halkar efter och pensionären bor billigare utomlands

Chile går om Sverige i pensionsrankningen

Vidare till en internationell jämförelse där Sverige har tappat mark.

I årets Marsh CFA Institute Global Pension Index hamnar det svenska pensionssystemet på åttonde plats bland 55 system. Det är två placeringar sämre än förra året.

Det märkliga är att Sveriges poäng faktiskt har ökat, från 78,2 till 78,8. Problemet är att Australien och Chile har förbättrat sina resultat ännu mer och därmed gått om.

I toppen ligger Nederländerna, följt av Danmark och Island. Längst ner hamnar Argentina.

Sverige får fortfarande betyget B+, men det finns utmaningar. Enligt Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Marsh Sverige, räcker det inte att höja pensionsåldern om äldre samtidigt har svårt att få jobb.

Läs vidare: Nu går Chile om Sverige – här är världens bästa och sämsta pension. Dagens PS

Sverige tappar två placeringar när världens pensionssystem rankas, trots att totalpoängen ökar. Både Chile och Australien går om (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

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228 miljarder i AI-jättarna

Annat som väckt uppmärksamhet under veckan är svenskarnas premiepension.

Närmare sex miljoner svenskar har sina premiepensionspengar i det statliga förvalet AP7 Såfa. En stor del av pengarna är placerade på den amerikanska aktiemarknaden.

I AP7 Aktiefond fanns den 30 juni hela 228 miljarder kronor investerade i Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft och Meta. Tillsammans utgjorde bolagen 14 procent av fondens kapital.

Samtidigt växer oron kring finansieringen av den amerikanska AI-utbyggnaden. Flera bolag har lånat stora summor och stigande lånekostnader har fått investerare att dra öronen åt sig.

Särskilt hårt har molnbolaget CoreWeave drabbats. Nvidia är både storägare och borgensman för delar av bolagets skulder.

För svenska pensionssparare innebär utvecklingen en risk. AP7 Aktiefond använder dessutom belåning, vilket kan förstärka både uppgångar och nedgångar.

Läs vidare: Premiepensionen har 228 miljarder i AI-jättarna – nu skakar marknaden. Dagens PS

De mest insatta är minst nöjda

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Den som vill slippa det statliga förvalet kan själv välja fonder till sin premiepension. Men hur bra är egentligen hjälpen från Pensionsmyndigheten?

Det har myndigheten undersökt i en ny rapport.

Resultatet visar att sparare som gjort många fondval, har högre utbildning eller själva uppger att de är mer insatta i fondsparande är mer kritiska till myndighetens stöd.

Bland dem som själva har bytt fonder tycker bara omkring hälften att hjälpen räcker för att göra väl övervägda val.

Särskilt missnöjda är spararna med fondvalsbekräftelsen. Bara fyra av tio som gör egna fondval anser att den ger tillräckligt stöd inför beslutet.

Pensionsmyndigheten vill nu anpassa informationen bättre efter olika sparares behov.

Läs vidare: Pensionsmyndighetens stöd får kritik – från de mest insatta. Dagens PS

Hennes pension räcker längre i Frankrike

Vi avslutar veckan i Saint-Servais, en fransk by med omkring 400 invånare.

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Här har Karen Anderson köpt ett hus för 59 100 euro, motsvarande omkring 660 000 kronor.

Hennes pension på ungefär 8 900 kronor i månaden räcker till både bolån, drift samt hem- och bilförsäkring. Hon har dessutom börjat extrajobba som mäklare.

Det är en annan tillvaro än den hon hade i USA. Efter en skilsmässa försökte hon börja om som flygvärdinna, men lönen räckte bara till en enkelsäng i ett hus som hon delade med 13 andra kvinnor.

För den som själv lockas av ett billigare pensionärsliv finns fler franska områden att undersöka. Bland annat Creuse, Haute-Marne och Indre, där det fortfarande går att hitta hus för under miljonen.

En utlandsflytt kräver dock viss koll på pensionen. Den svenska inkomstpensionen och premiepensionen får du behålla, men garantipension och bostadstillägg upphör som regel vid en permanent flytt.

Läs vidare: Hennes pension räcker längre här – du kan köpa hus för under miljonen. Dagens PS

Läs även: Vanliga konserveringsmedel kopplas till hjärtsjukdom. E55

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