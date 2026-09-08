En granskning av LG:s smarta tv-apparater visar att de kartlade samtliga enheter på hemmanätverket, även sådana som inte var parkopplade med tv:n. Att dra ur sladden räckte inte.
Tv:n som avlyssnar ditt hem utan internet och avstängd
Bland det som kopplades samman med tv:n fanns mobiler, klockor, routrar, termostater, luftrenare, serverkort och datorer. Tv:n samlade dessutom in namn, signalstyrka och kanalnummer på närliggande wifi-nät, och fortsatte spela in ljud efter att röststyrningen aktiverats, även när skärmen stod i standby.
Bakom granskningen står techkanalen Gamers Nexus tillsammans med Level1Techs och flera oberoende säkerhetsforskare. Testerna gjordes på köpta LG OLED-apparater med paketanalys i Wireshark.
Chefredaktören Stephen Burke uppger att teamet hittade transkriberad text i klartext, genererad från ljud som tv:n fångat upp, och kallar fynden ”ett grovt intrång i privatlivet”, rapporterar The Register.
Att dra ur sladden räckte inte
När tv:n kopplades bort från ethernet fortsatte den att lagra röstinmatning lokalt. Datan laddades sedan upp när uppkopplingen återställdes, enligt All About Cookies. Forskarna hittade också sårbarheter i operativsystemet webOS som möjliggör fjärrkörning av kod.
LG har inte kommenterat de nya fynden. Bolaget har tidigare uppgett för TechRadar att dess tv-apparater inte samlar in, spelar in eller lagrar omgivande samtal, samt att röststyrning är valfritt att använda och aktiveras av användaren själv.
Kopplingen till annonsverksamheten döljs däremot inte. Annonsdivisionen marknadsför räckvidd till 216 miljoner LG-tv globalt och 363 miljoner adresserbara sekundära enheter i USA.
Julian Zilberbrand, global chef för datalösningar på LG Ad Solutions, sa i en intervju i oktober 2025.
På LG vet vi vilka som finns i LG-hushållet. Vi vet vilka enheter som finns där.
Så begränsar du insamlingen
Huvudrådet är att koppla bort tv:n från internet, ta bort det sparade wifi-nätet, dra ur nätverkskabeln och använda en extern streamingdosa via HDMI.
Vill du behålla tv:ns appar går du till Inställningar, sedan Alla inställningar. På nyare modeller väljer du Support, därefter Sekretess och villkor, sedan Visningsinformation, och stänger av insamlingen.
På äldre modeller ligger motsvarande under Allmänt, System, Ytterligare inställningar och funktionen Live Plus. Stäng därefter av personaliserad annonsering samt handsfree-röststyrning.
Menynamnen varierar mellan modeller och webOS-versioner, och bör kontrolleras igen efter större uppdateringar. Ett komplement är att lägga tv:n på ett gäst- eller IoT-nätverk.
Så ser det ut på svenska tv-apparater
Granskningen undersökte amerikanska förhållanden, men LG meddelade år 2022 att ACR-tekniken, som tidigare bara fanns i amerikanska apparater, skulle användas i tv-apparater sålda i 27 länder.
Bolaget uppgav då att datan anonymiserades och hanterades enligt gällande integritetsregler. Om standbyläget ger samma utfall i Europa har ännu inte prövats eller avslöjats.
PS analys
Tv-branschen arbetar med tunna marginaler, och intäkten kommer allt oftare ifrån annonser istället. Nätverksskanningen är därför inte en bugg utan produktens andra affärsmodell.
Det obehagliga är inte att ACR finns, eftersom de flesta tillverkare använder tekniken. Det är att ljudtranskribering i standby inte nämns i produktbeskrivningar eller marknadsföringen, och att en köpare måste klicka sig igenom fyra led från en länk långt ned på produktsidan för att hitta integritetsvillkoren, där annonsdivisionen inte ens nämns.
För svenska hushåll är det viktigt att känna till att en tv som är kopplad till hemmanätverket kan se allt annat som är kopplat dit också.
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