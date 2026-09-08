Tv:n som avlyssnar ditt hem utan internet och avstängd

Bakom granskningen står techkanalen Gamers Nexus tillsammans med Level1Techs och flera oberoende säkerhetsforskare. Testerna gjordes på köpta LG OLED-apparater med paketanalys i Wireshark.

Chefredaktören Stephen Burke uppger att teamet hittade transkriberad text i klartext, genererad från ljud som tv:n fångat upp, och kallar fynden ”ett grovt intrång i privatlivet”, rapporterar The Register.

Att dra ur sladden räckte inte

När tv:n kopplades bort från ethernet fortsatte den att lagra röstinmatning lokalt. Datan laddades sedan upp när uppkopplingen återställdes, enligt All About Cookies. Forskarna hittade också sårbarheter i operativsystemet webOS som möjliggör fjärrkörning av kod.

LG har inte kommenterat de nya fynden. Bolaget har tidigare uppgett för TechRadar att dess tv-apparater inte samlar in, spelar in eller lagrar omgivande samtal, samt att röststyrning är valfritt att använda och aktiveras av användaren själv.

Kopplingen till annonsverksamheten döljs däremot inte. Annonsdivisionen marknadsför räckvidd till 216 miljoner LG-tv globalt och 363 miljoner adresserbara sekundära enheter i USA.

Julian Zilberbrand, global chef för datalösningar på LG Ad Solutions, sa i en intervju i oktober 2025.

På LG vet vi vilka som finns i LG-hushållet. Vi vet vilka enheter som finns där.

Så begränsar du insamlingen Huvudrådet är att koppla bort tv:n från internet, ta bort det sparade wifi-nätet, dra ur nätverkskabeln och använda en extern streamingdosa via HDMI. Vill du behålla tv:ns appar går du till Inställningar, sedan Alla inställningar. På nyare modeller väljer du Support, därefter Sekretess och villkor, sedan Visningsinformation, och stänger av insamlingen. På äldre modeller ligger motsvarande under Allmänt, System, Ytterligare inställningar och funktionen Live Plus. Stäng därefter av personaliserad annonsering samt handsfree-röststyrning. Menynamnen varierar mellan modeller och webOS-versioner, och bör kontrolleras igen efter större uppdateringar. Ett komplement är att lägga tv:n på ett gäst- eller IoT-nätverk.