Så skyddar du dig mot nätbedrägeri – 5 tips för en lugnare sommar

Många oroliga för nätbedrägerier

Enligt FI:s egna undersökningar känner sex av tio oro för hur AI kan användas i nätbedrägerier. Det är ett stort antal.

Och bara en av tio oroar sig inte alls för att bli lurad på nätet.



Fem snabba tips inför sommaren

Här är fem saker du kan göra för att få en lugnare semester:

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1. Kolla var samtalet kommer ifrån

Verifiera alltid misstänkta samtal eller videor via ett nummer du själv söker fram. Kontakta bankens huvudnummer eller kundservice. Ring inte det nummer som ringde dig.

2. Pausa vid tidspress.

Seriösa aktörer kräver aldrig att du agerar omedelbart. Se till att aldrig göra överföringar eller andra ekonomiska transaktioner under press.

3. Skydda inloggningsuppgifter.

Lämna aldrig ut koder eller lösenord, oavsett hur äkta avsändaren verkar. Ingen annan än du själv behöver egentligen använda dem.

4. Var försiktig med publikt wifi.

Koppla inte upp dig på ett öppet eller publikt wifi, hur pålitligt det än verkar. Och lita på webbläsarens varningar om osäkra anslutningar

Det är bättre att använda en VPN-uppkoppling eller den surf som kommer med smartphonen.

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5. Kom överens om ett kodord

Det händer ofta att det kommer ett meddelande från någon i familjen som snabbt behöver pengar för att den hamnat i trubbel. Men är det verkligen ditt barn eller din faster?

För att vara på den säkra sidan, kom överens om ett kodord inom familjen som ni använder vid nödsituationer. Då vet du att nödropet är äkta.

Bonustips

Ett ytterligare tips, som gäller året runt, är att ta den där extra sekunden och tänka efter innan du klickar eller svarar på något. Det kan vara en jobbannons, eller ett besked att du vunnit något.

Nätbedrägerier har tyvärr blivit en del av vår vardag, och kräver dessvärre att vi är uppmärksamma.