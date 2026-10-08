Ny granskning: Låstaggen till ditt trapphus kan kopieras på sekunder

Tolv år senare används fortfarande låstaggar som går att kopiera på några sekunder. Det visar en ny granskning från Hem & Hyra.

Tidningen köpte ett verktyg på nätet och kopierade en tagg till ett hyreshus. Kopian öppnade porten, källaren och övriga utrymmen som originalet gav tillgång till.

Även en tagg i en byxficka gick att läsa av. Det krävde närhet, men ägaren behövde alltså inte lämna ifrån sig den.

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Kostnad – och kanske lathet

Taggarna i testet var av en enkel RFID-modell utan kryptering eller kopieringsskydd.

För Paul Pintér, rådgivningsexpert inom digitala brott på Stöldskyddsföreningen, kommer resultatet inte som någon större överraskning. Metoderna har varit kända länge.

Varför används tekniken ändå? Han pekar på kostnaden för bättre taggar, men också på att säkerheten kanske inte prioriteras förrän något allvarligt inträffar.

”Det billigaste systemet är det bästa, tycker de antagligen”, säger han till Hem & Hyra.

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Kollegan Stefan Berggren, som arbetar med kvalitetsregler för bland annat låssystem, är även han kritisk. När liknande osäkra system används på lägenhetsdörrar tror han att bekvämligheten med att slippa nycklar har fått gå före säkerheten.

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