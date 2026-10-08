Tanken är att en låst port ska hålla obehöriga ute. Problemet är att vissa låstaggar kan kopieras – på några sekunder. Varningarna om den osäkra tekniken kom redan för tolv år sedan.
Ny granskning: Låstaggen till ditt trapphus kan kopieras på sekunder
Redan 2014 visade SVT hur enkelt vissa elektroniska nyckelbrickor kunde kopieras. Två IT-experter i Göteborg demonstrerade hur billig utrustning kunde läsa av informationen bara den kom tillräckligt nära brickan.
Tolv år senare används fortfarande låstaggar som går att kopiera på några sekunder. Det visar en ny granskning från Hem & Hyra.
Tidningen köpte ett verktyg på nätet och kopierade en tagg till ett hyreshus. Kopian öppnade porten, källaren och övriga utrymmen som originalet gav tillgång till.
Även en tagg i en byxficka gick att läsa av. Det krävde närhet, men ägaren behövde alltså inte lämna ifrån sig den.
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Kostnad – och kanske lathet
Taggarna i testet var av en enkel RFID-modell utan kryptering eller kopieringsskydd.
För Paul Pintér, rådgivningsexpert inom digitala brott på Stöldskyddsföreningen, kommer resultatet inte som någon större överraskning. Metoderna har varit kända länge.
Varför används tekniken ändå? Han pekar på kostnaden för bättre taggar, men också på att säkerheten kanske inte prioriteras förrän något allvarligt inträffar.
”Det billigaste systemet är det bästa, tycker de antagligen”, säger han till Hem & Hyra.
Kollegan Stefan Berggren, som arbetar med kvalitetsregler för bland annat låssystem, är även han kritisk. När liknande osäkra system används på lägenhetsdörrar tror han att bekvämligheten med att slippa nycklar har fått gå före säkerheten.
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Exet kunde komma in
För Emma i Göteborg fick den bristande säkerheten följder.
Hennes ex-pojkvän kopierade hennes låstagg och kunde ta sig in i trapphuset på egen hand. Hon berättar för Hem & Hyra att hon aldrig hade lånat ut sina nycklar till honom.
Tre dagar efter att åklagaren utfärdat ett kontaktförbud stoppade mannen en fyrverkeripjäs i hennes brevinkast. Han dömdes senare för grovt olaga hot, ofredande och skadegörelse.
Emma fick nya taggar av hyresvärden. Portens låssystem är däremot fortfarande detsamma.
Säkrare teknik finns
Alla digitala taggar har förstås inte samma svagheter.
Passersystemtillverkaren RCO Security pekar särskilt ut den äldre tekniken PROX EM4200 som enkel att kopiera.
Säkrare alternativ med bättre kryptering finns redan. I vissa system räcker det att uppdatera programvaran, medan andra behöver nya läsare.
Hur ofta kopierade taggar faktiskt används vid brott är däremot okänt. Polisens nationella operativa avdelning uppger att metoden inte verkar förekomma i någon större omfattning bland professionella inbrottsligor.
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