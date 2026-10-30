Telenors chef varnar: Starlink hotar säkerheten och konkurrensen

Medan etablerade telekombolag lyder under hårda nationella säkerhetslagar kring kritisk infrastruktur saknar satellitnätverken motsvarande tillsyn. Enligt Fasmer riskerar privatpersoner och organisationer att helt tappa överblicken kring var data hamnar och vem som övervakar trafiken.

Att en enskild privat aktör kontrollerar avgörande uppkoppling innebär stora risker för både samhälle och försvar. Nyligen begränsades Ukrainas tillgång till Starlinks system, vilket direkt försvårade landets drönaroperationer och försvarsförmåga vid fronten.

Det belyser en sårbarhet som varken de nordiska länderna eller Europa har råd att acceptera. Samtidigt växer oron för att rymdbolagen kan dumpa priser över gränserna utan att ta samma samhällsansvar som nationella nätägare.

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Geopolitisk makt och hemliga påtryckningar

Frågan om vem som styr satelliterna sträcker sig långt bortom rena marknadsfrågor. Nya uppgifter från nyhetsbyrån Reuters visar hur USA:s regering under flera år haft hemliga kontakter med SpaceX för att tända eller släcka Starlink i olika konflikthärdar.

Det gäller bland annat förfrågningar om att kapa förbindelser för fientliga grupper i Jemen och Libanon, samt stöd till nätverket under oroligheter i Iran.

Händelseutvecklingen visar med tydlighet hur kommersiell rymdinfrastruktur har förvandlats till ett utrikes- och säkerhetspolitiskt påtryckningsmedel. När avgörande kommunikation ligger i händerna på ett privat bolag blir det otydligt vem som faktiskt fattar besluten vid kriser.

Denna maktkoncentration har lett till att EU aktivt arbetar med att stärka sin digitala suveränitet, bland annat genom det planerade satellitprojektet IRIS². Projektet ligger dock fortfarande flera år framåt i tiden, vilket lämnar Europa i ett fortsatt beroende.