Kompisbedrägeriet: 84 miljoner stals via kapade konton

Så gick bluffen till

I ett brittiskt fall kapades ett Instagram-konto som sedan användes till att sälja falska biljetter till Oasis, varpå 1 400 pund, drygt 18 600 kronor, stals från kontoinnehavarens vänner och familj. Amanda Wolf, chef för tjänsten Report Fraud, säger enligt The Guardian.

För de flesta är en kapning inte bara en cyberfråga, den är personlig.

I ett liknande fall från november 2025 hade kontoinnehavaren inte tvåfaktorsautentisering påslagen.

Bedragaren publicerade ett inlägg om Oasis-biljetter på offrets profil och svarade själv på meddelandena. Offret låstes ut från kontot och förstod vad som hänt först när vänner skickade skärmdumpar av samtalen. Minst två av dem hade då fört över pengar via banköverföring.

Meta gav tillbaka åtkomsten, men bluffinlägget fick han ta bort själv, skriver Which.