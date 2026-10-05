Bedragare tar över konton på Instagram och Facebook och säljer falska konsertbiljetter till ägarens egna vänner. Anmälda stölder via kapade konton på sociala medier och e-post ökade från 1,2 till 6,3 miljoner pund på ett år i England, Wales och Nordirland, omkring 16 till 84 miljoner kronor.
Kompisbedrägeriet: 84 miljoner stals via kapade konton
Dagens PS har tidigare rapporterat om en bluff som kan kapa Facebook-kontot på sekunder via falska verifieringserbjudanden. Nästa steg sker när man är inne på kontot.
Så gick bluffen till
I ett brittiskt fall kapades ett Instagram-konto som sedan användes till att sälja falska biljetter till Oasis, varpå 1 400 pund, drygt 18 600 kronor, stals från kontoinnehavarens vänner och familj. Amanda Wolf, chef för tjänsten Report Fraud, säger enligt The Guardian.
För de flesta är en kapning inte bara en cyberfråga, den är personlig.
I ett liknande fall från november 2025 hade kontoinnehavaren inte tvåfaktorsautentisering påslagen.
Bedragaren publicerade ett inlägg om Oasis-biljetter på offrets profil och svarade själv på meddelandena. Offret låstes ut från kontot och förstod vad som hänt först när vänner skickade skärmdumpar av samtalen. Minst två av dem hade då fört över pengar via banköverföring.
Meta gav tillbaka åtkomsten, men bluffinlägget fick han ta bort själv, skriver Which.
Röda flaggor för svenska konsumenter
Metoden förekommer i Sverige. Polisen i region Nord varnade i oktober 2025 för kapade Messenger-konton där en vän ber om att snabbt swisha pengar. Den som får ett sådant meddelande bör först kontrollera att det verkligen är vännen som skriver, skriver Polisen. Det gör du enklast genom att ringa personen på det vanliga telefonnumret eller prata med personen i verkliga livet.
Internetstiftelsen informerar om flera röda flaggor. Den råder den som blivit kapad att byta lösenord, logga ut från alla aktiva sessioner, byta lösenordet på andra tjänster, kontakta plattformen det gäller och polisanmäla.
Den brittiska cybersäkerhetsmyndigheten NCSC rekommenderar sedan i april inte längre lösenord där passkeys finns, alltså inloggningsnycklar som ersätter lösenordet, skriver myndigheten.
Handelsbanken införde i juni 2024 två dagars väntetid för kunder som vill höja Swish-gränsen över 10 000 kronor, skriver Realtid.
Få svenskar anmäler
I Sverige anmäldes 232 862 bedrägeribrott år 2025, en ökning med 1 procent, enligt Brottsförebyggande rådet.
I en undersökning av Verian i oktober 2025, bland 1 000 personer i åldern 18 till 65 år, uppgav 64 procent att de utsatts för ett bedrägeriförsök. Av dessa sa 12 procent att de anmälde det och 68 procent att de inte tror att en anmälan leder till åtgärd, enligt Nordea.
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