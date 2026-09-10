Leasingbolagen fångar privatpersoner med lockpriser

Så mycket kostar bilen på riktigt

Utslaget på 36 månader blir förskottet 1 111 kronor i månaden, vilket ger en verklig leasingkostnad på omkring 2 200 kronor, det dubbla mot annonspriset. Utan förskott kostar samma bil 2 290 kronor i månaden, så skillnaden är bara runt 90 kronor.

Rådet till köpare är därför enkelt: Dela alltid förskottet med antalet månader och lägg till månadsavgiften innan annonserna jämförs. Att enbart sortera på det billigaste priset kan visa sig inte ge den billigaste dealen.

Finansbolaget kan få bära ansvaret

I juni 2025 slog Patent- och marknadsdomstolen fast att Santander Consumer Bank var huvudansvarig för vilseledande reklam om fast månadshyra. Det berodde på att återförsäljarna förmedlade produkten för bankens räkning, enligt Konsumentverket.

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Beslutet, som Realtid har rapporterat om, innebär att vitet på tre miljoner kronor står fast.

Volkswagen störst på privatleasing

Volkswagen Financial Services hade 37,1 procent av den svenska privatleasingmarknaden 2025, enligt bolaget.

Koncernens finansdivision Volkswagen Group Mobility tappade 7,6 procent i rörelseresultat under första halvåret. Det föll till 1,67 miljarder euro, motsvarande cirka 18,6 miljarder kronor, enligt Volkswagen Financial Services.

Nedgången beror främst på högre riskkostnader för restvärden, men divisionen väntar ett klart högre helårsresultat än 2025, enligt bolaget.

PS analys

Räknat som ett lån från kunden till leasinggivaren ger förskottet en ränta på drygt 5 procent om året. Styrräntan ligger på 1,75 procent, enligt Riksbanken.

För den som har pengarna håller alltså affären. Marknadsföringen däremot rör sig i en laglig gråzon då den inte är helt transparent. Det innebär i praktiken att denna typ av annonser snart kan bli ett fall för Konsumentombudsmannen.

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