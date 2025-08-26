Svenska pensionärer blickar tillbaka och inser vad de borde gjort annorlunda. Det handlar inte om resor som aldrig blev av – utan om pengar.
Så undviker du pensionärernas misstag
Det är lätt att vara efterklok, heter det. Vill du slippa ansluta dig till den efterkloka skaran, kan du ta till dig pensionärernas dyrköpta erfarenheter redan nu.
Pensionärernas råd till yngre
I en undersökning från Länsförsäkringar svarar hälften av pensionärerna att deras främsta råd till sitt yngre jag är att spara mer till pension och buffert.
”Dagens pensionärer har facit i hand, och deras svar avspeglar de misstag eller prioriteringar man gjort under livet, som de önskar att de gjort annorlunda”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i en intervju med E55.
Vanligaste ångern
Hela 51 procent uppger att de borde ha sparat och investerat mer till pensionen. 50 procent önskar att de byggt upp en buffert och nästan lika många – 48 procent – menar att de borde ha undvikit onödig skuldsättning.
Därtill svarar 28 procent att de borde ha satsat mer på utbildning och löpande kompetensutveckling, medan 20 procent önskar att de hade jobbat ett eller flera år extra och därmed senarelagt pensionen.
Konsekvensen är tydlig: en tredjedel av pensionärerna tycker att deras ekonomi blev sämre än väntat efter pensioneringen.
Lån, buffert eller börsen?
När det gäller lån gör Westerberg skillnad på olika typer av skulder.
”Att betala av privatlån och andra krediter med höga räntor och avgifter är lite av en förutsättning med att spara till en buffert. Det är lättare att spara om inte stora summor behöver gå till att betala räntor varje månad”, säger han.
Bolånet är däremot en annan historia. Enligt Westerberg kan det ibland vara klokare att investera på börsen än att amortera extra – så länge skuldsättningen inte är för hög och man har en buffert på plats.
”Betalar man 3 procent i ränta på bolånet exempelvis, vilket är rätt lågt, så kan dina pengar ge bättre avkastning på börsen över tid, istället för att jäkta med att betala av ett lån”, säger Westerberg till E55.
Möjligheter även sent i livet
Vill du slippa begå samma misstag som pensionärerna bör du alltså börja spara i tid, bygga upp en buffert och undvika onödiga skulder. Det är råden som återkommer gång på gång.
För dig som är nära pension är dock loppet inte kört. Det finns fortfarande sätt att förbättra ekonomin.
Ett alternativ är att arbeta längre.
”Nu är det fler som kan tänka sig att jobba lite längre upp i åldrarna. Och det kan ge en högre pension samtidigt som lön nästan alltid är högre än pension, så det kan vara klokt om man orkar. Och har man redan börjat ta ut sin pension så ska man ha koll på att man kan pausa inte bara sin allmänna pension, utan även sin tjänstepension, för att inte behöva betala hög skatt på sina inkomster för att man tar ut pension och lön samtidigt”, avslutar Westerberg.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
