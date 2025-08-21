Oron för pensionen växer – experterna varnar för skattesmäll 

Snart lägger vi ännu en pensionsvecka bakom oss.

Det har varnats för både skattesmällar och klantiga fallgropar. Men en positiv nyhet är att det faktiskt går att maxa pensionen.

Här är veckans mest lästa pensionsnyheter.

De riskerar skattesmäll i deklarationen

Många nya pensionärer kan få en obehaglig överraskning från Skatteverket. Det handlar om restskatt på tiotusentals kronor.

Problemet är att pensionsutbetalare ofta drar för lite skatt. Många tjänstepensionsbolag använder en schablon på 30 procent istället för att räkna enligt kommunens skattetabell.

”Pensionärer har ofta lägre inkomst och smalare marginaler än förvärvsarbetare och besked om rejäl kvarskatt blir en ovälkommen nyhet”, konstaterar Joel Stade, pensionsexpert på PRO.

Särskilt utsatta är de som har en stor del av inkomsten från tjänstepension eller privat sparande samt de som bor i kommuner med hög skatt.

