Svenskarnas oro för pensionen växer. Samtidigt varnar experterna för dyra misstag som kan sänka din framtida inkomst.
Oron för pensionen växer – experterna varnar för skattesmäll
Snart lägger vi ännu en pensionsvecka bakom oss.
Det har varnats för både skattesmällar och klantiga fallgropar. Men en positiv nyhet är att det faktiskt går att maxa pensionen.
Här är veckans mest lästa pensionsnyheter.
De riskerar skattesmäll i deklarationen
Många nya pensionärer kan få en obehaglig överraskning från Skatteverket. Det handlar om restskatt på tiotusentals kronor.
Problemet är att pensionsutbetalare ofta drar för lite skatt. Många tjänstepensionsbolag använder en schablon på 30 procent istället för att räkna enligt kommunens skattetabell.
”Pensionärer har ofta lägre inkomst och smalare marginaler än förvärvsarbetare och besked om rejäl kvarskatt blir en ovälkommen nyhet”, konstaterar Joel Stade, pensionsexpert på PRO.
Särskilt utsatta är de som har en stor del av inkomsten från tjänstepension eller privat sparande samt de som bor i kommuner med hög skatt.
Läs vidare: De riskerar skattesmäll i deklarationen. Dagens PS
Fallgropar som sänker din pension: ”Klantigt”
Löneväxling kan ge tusenlappar extra i pension. Det stämmer dock bara om arbetsgivaren gör rätt.
Enligt Staffan Ström, pensionsexpert på Alecta, finns det två fällor man bör undvika: förlorade inbetalningar till den ordinarie tjänstepensionen samt arbetsgivarens egen skattebesparing.
Om arbetsgivaren inte kompenserar både för bortfallet och skattevinsten på 5,8 procent blir löneväxlingen en minusaffär.
“Det är svårt att komma 20 år senare och försöka riva upp ett klantigt utformat löneväxlingserbjudande”, varnar Ström.
Läs mer här: Fallgropar som sänker din pension: ”Klantigt”. Dagens PS
Guide: Så maxar du pensionen
Att maxa pensionen handlar om olika saker beroende på vilken ålder du är i.
I 30-årsåldern gäller det att välja arbetsgivare med tjänstepension. I 40-årsåldern är det dags att börja tänka på privat sparande och omskolning om man vill byta bana. Vid 50 är det viktigt att samla ihop utspridda pensioner för att slippa höga avgifter, och vid 60 gäller det att planera uttagen smart.
”När vi har frågat 70-åringar är det många som ångrar att de tog ut tjänstepension under kort tid. Jag tror att många underskattar sin egen livslängd”, säger Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.
Mer om detta: Guide: Så maxar du pensionen. Dagens PS
Färre svenskar tror på ljusare framtid
Vi avslutade veckan dystert.
En ny Novus-undersökning visar nämligen att pensionsoron ökar kraftigt i Sverige.
64 procent oroar sig för politiska beslut, 47 procent för inflationen och 38 procent för otillräckligt sparande – en ökning med 13 procentenheter på bara ett år.
Framtidstron är rekordlåg. Bara 14 procent tror att framtidens pensionärer kommer att få det bättre än dagens. Bland unga 80- och 90-talister är oron allra störst.
”Osäkerheten kan leda till ökat privat sparande, men också till ökad ojämlikhet bland äldre”, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.
Läs vidare här: Pensionsoron skenar: Färre svenskar tror på ljusare framtid. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
