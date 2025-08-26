På onsdag presenteras beskedet som kan påverka hundratusentals pensionssparare. Fondtorgsnämnden (FTN) skär kraftigt i antalet Sverigefonder inom premiepensionssystemet. Hälften ska bort.
Populära fonder hotas – drabbar hundratusentals svenska sparare
På Pensionsmyndighetens fondtorg, där svenskarna själva kan välja var deras premiepension ska placeras, sker en upphandling genomförd av Fondtorgsnämnden.
Detta för att säkerställa att de fonder som erbjuds håller hög kvalitet och inte har onödigt höga avgifter.
Den här gången handlar det om aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder.
Gallringen omfattar 157 miljarder kronor i pensionskapital och omkring en miljon sparare. Av de 22 aktivt förvaltade Sverigefonderna får som mest tio vara kvar. Även bland de passivt förvaltade fonderna minskas antalet rejält, från elva till fem.
”Men vi tar ingen hänsyn till vilka som finns där i dag, i teorin kan det vara så att 22 försvinner och tio helt nya kommer in”, säger Viktor Ström, kommunikationsansvarig på FTN, till Dagens Industri.
Populära jättar i riskzonen
Två av de mer populära fonderna i kategorin är AMF Aktiefond Sverige och D&G Aktiefond.
Tillsammans har de 330 000 sparare och förvaltar 55 miljarder kronor. Om någon av dessa försvinner blir effekterna stora, konstaterar Johanna Englundh på Morningstar.
”Man får ingen förtur för man har många sparare. Men det påverkar ju mer, ju mer kapital man har i den här kategorin”, säger hon till DI.
Även Odin Sverige C och Lannebo Sverige Plus kan uteslutas eftersom de inte når upp till FTN:s kriterier.
Hårda krav
För att kvala in måste fonderna klara en rad krav. FTN fokuserar till 75-80 procent på kvalitet och 20-25 procent på avgifter.
Bland kraven finns minst två procent aktiv risk, tydlig investeringsprocess och att fondförvaltaren följer internationella hållbarhetsprinciper. Prestationsbaserade avgifter och fel valuta är också diskvalificerande.
Varken AMF Aktiefond Sverige eller D&G Aktiefond ligger i topp när det gäller historisk avkastning. Samtidigt väger det inte särskilt tungt i FTN:s bedömning.
”Isolerat väger frågan om historisk avkastning 5 procent på totalen”, säger Viktor Ström.
Det händer om din fond försvinner
Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som placeras på börsen. De flesta gör inget aktivt val. Då hamnar pengarna automatiskt i statliga AP7 Såfa.
Men för de många svenskar som valt fonder själva gäller andra spelregler. Det är också dessa som påverkas av gallringen. Tidigare i år försvann ett gäng fonder, något som påverkade över 60 000 pensionssparare.
Privata Affärer, som var först med att rapportera om utskicken, berättade att den som berörs får ett brev med besked om att ens nuvarande fonder inte längre är valbara.
Du har då möjlighet att själv välja nya alternativ. Om du inte gör något placeras dina pengar automatiskt i en ersättningsfond som myndigheten valt ut.
“Vi ser att många låter algoritmen välja åt dem, troligen för att skillnaderna mellan fonderna är små”, sa Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, till Privata Affärer.
Pensionsmyndigheten rekommenderar dock att du gör ett aktivt val om du vill påverka risknivå, avgifter och inriktning.
Om du däremot är nöjd med ersättningsfonden behöver du inte agera.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
