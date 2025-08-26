Populära fonder hotas – drabbar hundratusentals svenska sparare 

På Pensionsmyndighetens fondtorg, där svenskarna själva kan välja var deras premiepension ska placeras, sker en upphandling genomförd av Fondtorgsnämnden.

Detta för att säkerställa att de fonder som erbjuds håller hög kvalitet och inte har onödigt höga avgifter.

Den här gången handlar det om aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder.

Gallringen omfattar 157 miljarder kronor i pensionskapital och omkring en miljon sparare. Av de 22 aktivt förvaltade Sverigefonderna får som mest tio vara kvar. Även bland de passivt förvaltade fonderna minskas antalet rejält, från elva till fem.

”Men vi tar ingen hänsyn till vilka som finns där i dag, i teorin kan det vara så att 22 försvinner och tio helt nya kommer in”, säger Viktor Ström, kommunikationsansvarig på FTN, till Dagens Industri.

Läs även: Då tjänar du in till pensionen – utan jobb. Dagens PS

Populära jättar i riskzonen

Två av de mer populära fonderna i kategorin är AMF Aktiefond Sverige och D&G Aktiefond.

Tillsammans har de 330 000 sparare och förvaltar 55 miljarder kronor. Om någon av dessa försvinner blir effekterna stora, konstaterar Johanna Englundh på Morningstar.

ANNONS

”Man får ingen förtur för man har många sparare. Men det påverkar ju mer, ju mer kapital man har i den här kategorin”, säger hon till DI.

Även Odin Sverige C och Lannebo Sverige Plus kan uteslutas eftersom de inte når upp till FTN:s kriterier.