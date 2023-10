Så tjänar svenska maffian nya rekordsummor

Vissa tjänstepensionsförsäkringar erbjuder möjligheten att ta ut hela beloppet under 5 eller 10 år. Många vill sprida ut tjänstepensionen över flera år. Men vad är klokast? Varannan svensk är orolig för hur de ska klara sig på sin ålders höst. De höga prisökningarna, som för många ökar mer än både lön och pensionsnivåer, bidrar till …

Det handlar om telefonbedrägerier. Den svenska maffian drar in rekordsummor på denna typ av bedrägerier som sedan göder de kriminella verksamheterna.

Maffian drar in rekordsummor på telefonbedrägerier

Hittills i år har gängen nästan dragit in en halv miljard kronor på verksamheten, och året är inte slut än. Det är nästan uppe i de 620 miljoner kronor som maffian tjänade på telefonbedrägerier under fjolåret.

Om man ser på kurvan som kommer från Brottsförebyggande rådet, Brå, så ser man att ökningen är betydlig under 2023 där brottsvinsten i genomsnitt ligger på nästan 102 miljoner kronor i månaden, jämfört med nästan 73 miljoner kronor per månad under fjolåret. Samtidigt stod telefonbedrägerierna för nästan hälften av den totala brottsvinsten från bedrägeribrott förra året.

En ökning som givetvis leder till att maffian kan fortsätta med sina verksamheter, eftersom just telefonbedrägerierna pekas ut som en av de viktigaste inkomstkällorna för gängen.

“Pengarna används framför allt till vapen och narkotika”, säger Lotta Mauritzson på polisens nationella bedrägericentrum till DN.