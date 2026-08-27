En ekonomisk utförsbacke? Nja. Sett över drygt 30 år pekar siffrorna åtminstone åt motsatt håll. Svenska pensionärer har fått betydligt mer pengar att röra sig med. Som grupp, ska tilläggas.
Så mycket rikare har Sveriges pensionärer blivit: "Inte fattig"
Det är lätt att tro att varje ny generation pensionärer får en allt tunnare plånbok. Varningarna har varit många, inte minst sedan det nuvarande pensionssystemet infördes.
Men redan tidigare i år gav en Alecta-studie en ljusare bild.
”Den typiska pensionären är inte fattig, grå och förbrukad som många tycks tro utan är nöjd med sin ekonomi, lever i stort sett som han eller hon vill och känner sig trygg inför sin ekonomiska framtid”, sade Alectas pensionsekonom Staffan Ström.
Nu visar dessutom en granskning från Dagens Nyheter att dagens pensionärer, som grupp, har bättre ekonomi än vad pensionärerna hade i början av 1990-talet.
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Fått 7 900 kronor mer i månaden
Mellan 1991 och 2023 ökade medianpensionärens reala disponibla inkomst med 68 procent. Det motsvarar omkring 7 900 kronor mer i månaden, räknat i dagens penningvärde.
Disponibel inkomst är de pengar som finns kvar efter skatt och olika transfereringar, exempelvis bostadstillägg.
Har dragit ifrån löntagarna
Pensionärerna har dessutom stärkt sin ekonomi i förhållande till dem som arbetar.
Om inkomsterna jämförs med löneutvecklingen i samhället har medianpensionärens inkomst ökat med 13 procent sedan 1991. Det motsvarar omkring 2 300 kronor i månaden.
Bakom förbättringen finns bland annat en generationsväxling. De som pensionerats under senare år har i genomsnitt haft högre löner under arbetslivet och bättre tjänstepensioner än tidigare generationer.
Även pensionärer med lägst inkomster har fått större köpkraft. Där har ett starkare grundskydd och skattesänkningar spelat en viktig roll.
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Men… klyftorna har vuxit
Det betyder däremot inte att alla pensionärer har gott om pengar. Bland den tiondel som hade lägst inkomster låg den disponibla inkomsten 2023 på omkring 14 000 kronor i månaden.
Dessutom har inkomstökningen varit betydligt större bland pensionärer med höga inkomster. Klyftan mellan grupperna har därför vuxit sedan början av 1990-talet.
Tjänstepensionen har samtidigt blivit allt viktigare. En nybliven pensionär får i genomsnitt 75 procent av sin tidigare arbetsinkomst i allmän pension och tjänstepension. Den allmänna pensionen står för 57 procentenheter av dessa.
Statistiken ger alltså inget stöd för att svenska pensionärer som grupp blivit fattigare. Men ett genomsnitt är fortfarande en klen tröst för den som ska få 14 000 kronor att räcka hela månaden.
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