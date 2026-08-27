Så mycket rikare har Sveriges pensionärer blivit: "Inte fattig" 

Men redan tidigare i år gav en Alecta-studie en ljusare bild.

”Den typiska pensionären är inte fattig, grå och förbrukad som många tycks tro utan är nöjd med sin ekonomi, lever i stort sett som han eller hon vill och känner sig trygg inför sin ekonomiska framtid”, sade Alectas pensionsekonom Staffan Ström.

Nu visar dessutom en granskning från Dagens Nyheter att dagens pensionärer, som grupp, har bättre ekonomi än vad pensionärerna hade i början av 1990-talet.

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Fått 7 900 kronor mer i månaden

Mellan 1991 och 2023 ökade medianpensionärens reala disponibla inkomst med 68 procent. Det motsvarar omkring 7 900 kronor mer i månaden, räknat i dagens penningvärde.

Disponibel inkomst är de pengar som finns kvar efter skatt och olika transfereringar, exempelvis bostadstillägg.