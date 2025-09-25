Så mycket pengar ska du ha när du dör: “Noll är lagom”

Dagens PS har redan skrivit om äldreforskaren som anser att man bör göra slut på sina pengar – innan det är för sent.

“Det är i början du har kraft och intresse, inte minst för att resa och göra det du vill. Och vem är glad och lycklig över att ha samlat så mycket som möjligt i ladorna när man har dött?”, sa äldreforskaren Boo Johansson till DN.

Men Johansson är inte ensam om att ifrågasätta idén om att spara för sparandets skull. Det rapporterar E55.

Framgång mäts inte i arv

Efter 27 år i finansbranschen vill Joakim Bornold, styrelseordförande i Levler och tidigare sparekonom, utmana bilden av att framgång mäts i hur stort arv man lämnar efter sig.

”Jag tror att det finns en förväntansbild att man kanske ska lämna något efter sig när man dör. Många ser det inte bara som en välgärning till barn och andra arvtagare utan som ett betyg på livet. Om du dör med mycket pengar har du lyckats eller varit framgångsrik”, säger han till AP7-bloggen.

För Bornold är det tvärtom. Han menar att vi föds med noll och därför borde lämna livet med noll.

”Vi använder de resurser vi har när vi lever. Det är en väldigt attraktiv tanke, tycker jag”.

Många skulle gärna avstå arv om föräldern får det bättre på ålderns höst (Foto: Canva)