Hur mycket pengar bör finnas kvar när vi dör? Frågan väcker känslor, men sparekonomen Joakim Bornold har ett tydligt svar: “Noll är perfekt och alldeles lagom när jag dör”.
Så mycket pengar ska du ha när du dör: “Noll är lagom”
Mest läst i kategorin
Mungers varning: Här ger de flesta upp på vägen mot rikedom
Att bygga en förmögenhet är en lång resa. Enligt den legendariske investeraren Charlie Munger finns där en avgörande tröskel som stoppar många. Charlie Munger, Warren Buffetts mångårige parhäst, avled 2023 i en aktningsvärd ålder av 99 år. Under dessa 99 år hann han dock med en hel del. Bland annat donerade han mer än 75 …
Varning: Då blir ditt testamente ogiltigt
Ett testamente kan vara avgörande för hur dina tillgångar fördelas efter din död. Men slarvfel och missförstånd gör att många testamenten riskerar att bli ogiltiga. Svenskarnas testamente-skrivande är inte något att hurra över. Mindre än två av tio har skrivit ett, enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Av dessa är det nästan en …
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt
När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt. Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att …
Sverige sämst i Norden – tvingar äldre till pension
Sverige är sämst i Norden, åtminstone när det handlar om att anställa personer över 55 år – ett mönster som leder till ofrivillig pension och tusentals kronor i förlorad inkomst. Efter 34 år på Ica och senare en topposition som logistikdirektör på Bergendahls stod Jonas utan arbete när en ny vd bytte ut hela ledningsgruppen. …
Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt
Pensionen måste öka, den räcker inte långt genom dagens nivåer. Nu får regeringen en känga av Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna. ”Inte ens de som arbetat ett halvt sekel kan skrapa ihop till en värdig ålderdom”, säger Liza di Paolo-Sandberg på Äldreriksdagen, berättar E55. Pensionen räcker inte – känga till regeringen Det är …
Dagens PS har redan skrivit om äldreforskaren som anser att man bör göra slut på sina pengar – innan det är för sent.
“Det är i början du har kraft och intresse, inte minst för att resa och göra det du vill. Och vem är glad och lycklig över att ha samlat så mycket som möjligt i ladorna när man har dött?”, sa äldreforskaren Boo Johansson till DN.
Men Johansson är inte ensam om att ifrågasätta idén om att spara för sparandets skull. Det rapporterar E55.
Framgång mäts inte i arv
Efter 27 år i finansbranschen vill Joakim Bornold, styrelseordförande i Levler och tidigare sparekonom, utmana bilden av att framgång mäts i hur stort arv man lämnar efter sig.
”Jag tror att det finns en förväntansbild att man kanske ska lämna något efter sig när man dör. Många ser det inte bara som en välgärning till barn och andra arvtagare utan som ett betyg på livet. Om du dör med mycket pengar har du lyckats eller varit framgångsrik”, säger han till AP7-bloggen.
För Bornold är det tvärtom. Han menar att vi föds med noll och därför borde lämna livet med noll.
”Vi använder de resurser vi har när vi lever. Det är en väldigt attraktiv tanke, tycker jag”.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hellre minnen än en pengapåse
Bornold berättar att han själv använder sina pengar till saker som skapar nytta och minnen.
”Jag sparar för att leva. Det har alltid varit min drivkraft. Jag har sparat och investerat mina pengar för att göra saker. Jag vill inte dö med en pengapåse”.
När han nyligen förlorade båda sina föräldrar på kort tid blev frågan extra nära. ”De pengar jag får av mina föräldrar hade jag hellre bytt ut mot fler minnen med dem och då fått noll. Jag tror att de flesta känner så”.
Och där har han rätt.
Enligt en undersökning, refererad av Senioren, svarade 91 procent av de tillfrågade vuxna barnen att de gärna avstår från arv om föräldern får det bättre på ålderns höst.
“Gemensamma upplevelser kan vara ett nog så värdefullt arv. Mitt kanske viktigaste råd är att dela med sig till nära och kära medan man lever. En generationsresa, goda middagar och annat som ger glada minnen”, kommenterade Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzer.
Varför sparar vi ändå så mycket?
Trots ovanstående resonemang visar erfarenheten att många svenskar dör med stora tillgångar.
Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, pekar på flera förklaringar: försiktighet, oro inför framtiden och tydliga generationsskillnader.
”Att hitta en balans mellan att njuta av sitt kapital under sin livstid och att lämna efter sig ekonomisk trygghet är en individuell fråga”, säger hon.
“För många handlar det om att undvika att lämna en ekonomisk börda efter sig, till exempel i form av skulder eller oväntade utgifter. Det finns också en stark önskan att skapa ekonomisk trygghet för sina närstående”, avslutar Åhrman.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Fed-chefen sa fem ord – och skrämde marknaden
Fed-bossen Jerome Powell förklarade att han tycker att ”aktiepriserna är ganska högt värderade”. Det fick börserna på fall. Investerare i Europa sålde ut aktier, det gjorde även handlare på USA-börsen. Bara för att Jerome Powell, den amerikanska centralbankschefen, uttryckte vad han känner om den amerikanska marknadens värdering. Fem ord fällde alltså börsen. Det är nog …
Pensionsmissen: 200 miljarder har flyttats – “sparare kan fara illa”
Trots att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet har spararnas medvetenhet inte förbättrats. Det visar en ny rapport.? Flyttmarknaden för tjänstepensioner har exploderat. Under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år. Men bakom beslutet döljer sig …
Därför ser Handelsbanken köpläge i Avanzas aktie
Handelsbanken ser ett nytt skifte i nätmäklaren Avanzas affärsmodell – och höjer sin rekommendation för aktien till köp med en möjlig uppsida på nära 18 procent. Banken pekar ut en växande verksamhetsgren som minskar risken, ökar stabiliteten och kan bli en stark tillväxtmotor framåt menar storbankens analytiker i Martin Ekstedt i en ny analys. Läs …
Så mycket pengar ska du ha när du dör: “Noll är lagom”
Hur mycket pengar bör finnas kvar när vi dör? Frågan väcker känslor, men sparekonomen Joakim Bornold har ett tydligt svar: “Noll är perfekt och alldeles lagom när jag dör”. Dagens PS har redan skrivit om äldreforskaren som anser att man bör göra slut på sina pengar – innan det är för sent.? “Det är i …
Varning: Nya attacken utnyttjar populär webbplats
Cyberbrottslingar har trappat upp sina attacker och använder nu en av de mest populära plattformarna för utvecklare för att lura användare av Apple-datorer. Falska sidor med stulna logotyper och vilseledande information placeras högt upp i sökmotorernas resultat, vilket ökar risken för att intet ont anande användare faller offer för avancerade bedrägerier. Denna nya typ av …