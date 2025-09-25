Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Så mycket pengar ska du ha när du dör: “Noll är lagom”

Dö med pengar
Varför dö med en pengapåse, undrar sparekonomen (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Hur mycket pengar bör finnas kvar när vi dör? Frågan väcker känslor, men sparekonomen Joakim Bornold har ett tydligt svar: “Noll är perfekt och alldeles lagom när jag dör”.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Dagens PS har redan skrivit om äldreforskaren som anser att man bör göra slut på sina pengar – innan det är för sent. 

“Det är i början du har kraft och intresse, inte minst för att resa och göra det du vill. Och vem är glad och lycklig över att ha samlat så mycket som möjligt i ladorna när man har dött?”, sa äldreforskaren Boo Johansson till DN. 

ANNONS

Men Johansson är inte ensam om att ifrågasätta idén om att spara för sparandets skull. Det rapporterar E55

Framgång mäts inte i arv 

Efter 27 år i finansbranschen vill Joakim Bornold, styrelseordförande i Levler och tidigare sparekonom, utmana bilden av att framgång mäts i hur stort arv man lämnar efter sig.

”Jag tror att det finns en förväntansbild att man kanske ska lämna något efter sig när man dör. Många ser det inte bara som en välgärning till barn och andra arvtagare utan som ett betyg på livet. Om du dör med mycket pengar har du lyckats eller varit framgångsrik”, säger han till AP7-bloggen

För Bornold är det tvärtom. Han menar att vi föds med noll och därför borde lämna livet med noll.

”Vi använder de resurser vi har när vi lever. Det är en väldigt attraktiv tanke, tycker jag”. 

Pengar
Många skulle gärna avstå arv om föräldern får det bättre på ålderns höst (Foto: Canva)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Hellre minnen än en pengapåse

Bornold berättar att han själv använder sina pengar till saker som skapar nytta och minnen.

”Jag sparar för att leva. Det har alltid varit min drivkraft. Jag har sparat och investerat mina pengar för att göra saker. Jag vill inte dö med en pengapåse”. 

När han nyligen förlorade båda sina föräldrar på kort tid blev frågan extra nära. ”De pengar jag får av mina föräldrar hade jag hellre bytt ut mot fler minnen med dem och då fått noll. Jag tror att de flesta känner så”. 

Och där har han rätt. 

Enligt en undersökning, refererad av Senioren, svarade 91 procent av de tillfrågade vuxna barnen att de gärna avstår från arv om föräldern får det bättre på ålderns höst. 

“Gemensamma upplevelser kan vara ett nog så värdefullt arv. Mitt kanske viktigaste råd är att dela med sig till nära och kära medan man lever. En generationsresa, goda middagar och annat som ger glada minnen”, kommenterade Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzer

Varför sparar vi ändå så mycket?

Trots ovanstående resonemang visar erfarenheten att många svenskar dör med stora tillgångar. 

ANNONS

Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, pekar på flera förklaringar: försiktighet, oro inför framtiden och tydliga generationsskillnader.

”Att hitta en balans mellan att njuta av sitt kapital under sin livstid och att lämna efter sig ekonomisk trygghet är en individuell fråga”, säger hon.

“För många handlar det om att undvika att lämna en ekonomisk börda efter sig, till exempel i form av skulder eller oväntade utgifter. Det finns också en stark önskan att skapa ekonomisk trygghet för sina närstående”, avslutar Åhrman. 

Här kan du läsa mer om arv.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArvDödpengar
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS