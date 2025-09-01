Ta ut pension vid 63? Så mycket kostar det

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

20 procent lägre pension vid halvtid

Enligt Rundkvist spelar det en relativt liten roll om man samtidigt fortsätter jobba lite grann.

Den avgörande faktorn är tiden. Tar man ut pensionen tidigt måste pengarna helt enkelt räcka under flera år, vilket förklarar den största delen av minskningen. Enligt Pensionsmyndigheten står detta för ungefär 80 procent av skillnaden, medan de uteblivna pensionsinbetalningarna när man går ner i arbetstid bara står för 20 procent.

Att jobba lite grann vid sidan av hjälper, men långt ifrån tillräckligt för att väga upp effekten av ett tidigt uttag.

Pensionsmyndighetens beräkningar visar att en medelinkomsttagare som väljer att bli jobbonär där denne jobbar 50 procent och tar ut halva pensionen mellan 63 och 67, får runt 20 procent lägre pension livet ut jämfört med den som arbetar heltid fram till riktåldern.

Läs även: Så maxar du livet som jobbonär. Dagens PS

Garantipension och skatt försenas

Det är inte bara den allmänna pensionen som påverkas. Garantipensionen, som mer än hälften av 66-åringarna får ta del av, betalas inte ut förrän vid 66 års ålder. Från nästa år höjs gränsen till 67. Den som tar ut pension före det får därför klara sig utan. Dessutom blir garantipensionen lägre om uttaget av inkomst- och premiepensionen sker före riktåldern.

Skatten är en annan fallgrop. Lägre skatt på pensionsinkomster gäller först från och med januari det år man fyller 67 år (snart 68 för yngre årskullar). Den som tar ut pensionen tidigare får därför betala högre skatt under flera år.

ANNONS

Tjänstepensionen kan krympa

Många 60-talister har förmånsbestämda tjänstepensioner som baseras på slutlönen. För dessa kan ett tidigt uttag få negativa konsekvenser. Vissa avtal begränsar också hur mycket man får arbeta om pensionen tas ut före 65.

Den som funderar på att bli jobbonär bör därför alltid kolla med arbetsgivare, fack eller pensionsbolag för att förstå hur just deras pension påverkas.

Den stora vinsten

Att bli jobbonär kommer alltså, med största sannolikhet, leda till lägre pension livet ut.

Men det finns fördelar.

“Den största ekonomiska vinsten för dig som är jobbonär är ofta den lön du får under de år du fortsätter att arbeta”, konstaterar Pensionsmyndigheten.

Dessutom kommer du som jobbonär få högre pension jämfört med om alternativet är att gå helt i pension.

För många kan därför jobbonärslivet vara en möjlighet att både få mer tid och samtidigt ha en stabilare ekonomi än vid full pensionering.

ANNONS

Läs också: Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”. Dagens PS