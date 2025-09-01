Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Ta ut pension vid 63? Så mycket kostar det

Även den som fortsätter jobba deltid kan förvänta sig en lägre pension livet ut
Även den som fortsätter jobba deltid kan förvänta sig en lägre pension livet ut (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Många svenskar vill gå i pension tidigt. Men priset kan bli högt. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Unga vuxna i Sverige vill gå i pension vid 63. Ändå räknar de med att behöva arbeta till 72 – alltså nio år längre än önskat. 

Väljer man ändå att gå i pension vid 63 kan den ekonomiska smällen bli stor. En privatanställd tjänsteman med en lön på 40 000 kronor i månaden som slutar jobba vid 63 får 21 900 kronor i pension per månad livet ut. 

ANNONS

”Skulle man i stället arbetat fram till 65 skulle pensionen i stället blivit 24 200 kronor i pension. Det skiljer alltså 2 300 kronor i månaden för resten av livet i detta exempel”, säger Trifa Chireh i en intervju med E55

En lösning kan vara att bli jobbonär. Men även då kan livsinkomsten påverkas negativt. Det berättar Aftonbladets Fredrik Rundkvist

24-28 procent lägre 

Enligt den tumregel som används inom pensionssystemet minskar den allmänna pensionen med 6-7 procentenheter för varje år man tar ut den före riktåldern, under förutsättning att man samtidigt slutar jobba helt. Riktåldern är från och med nästa år kopplad till livslängdsstatistiken och ligger redan fast på 67 år.

Den som börjar ta ut pension vid 63 års ålder gör det alltså fyra år för tidigt. Det betyder att månadsbeloppen blir 24-28 procent lägre än om uttaget hade skett vid 67.

Missa inte: Här är världens bästa land att pensionera sig i. Dagens PS

Drömmen är pension vid 63 – men unga räknar nu med att jobba ända till 72, visar SEB:s rapport.
Drömmen är pension vid 63 – men unga räknar nu med att jobba ända till 72, visar SEB:s rapport. (Foto: Unsplash)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

20 procent lägre pension vid halvtid 

Enligt Rundkvist spelar det en relativt liten roll om man samtidigt fortsätter jobba lite grann. 

Den avgörande faktorn är tiden. Tar man ut pensionen tidigt måste pengarna helt enkelt räcka under flera år, vilket förklarar den största delen av minskningen. Enligt Pensionsmyndigheten står detta för ungefär 80 procent av skillnaden, medan de uteblivna pensionsinbetalningarna när man går ner i arbetstid bara står för 20 procent. 

Att jobba lite grann vid sidan av hjälper, men långt ifrån tillräckligt för att väga upp effekten av ett tidigt uttag.

Pensionsmyndighetens beräkningar visar att en medelinkomsttagare som väljer att bli jobbonär där denne jobbar 50 procent och tar ut halva pensionen mellan 63 och 67, får runt 20 procent lägre pension livet ut jämfört med den som arbetar heltid fram till riktåldern.

Läs även: Så maxar du livet som jobbonär. Dagens PS

Garantipension och skatt försenas

Det är inte bara den allmänna pensionen som påverkas. Garantipensionen, som mer än hälften av 66-åringarna får ta del av, betalas inte ut förrän vid 66 års ålder. Från nästa år höjs gränsen till 67. Den som tar ut pension före det får därför klara sig utan. Dessutom blir garantipensionen lägre om uttaget av inkomst- och premiepensionen sker före riktåldern.

Skatten är en annan fallgrop. Lägre skatt på pensionsinkomster gäller först från och med januari det år man fyller 67 år (snart 68 för yngre årskullar). Den som tar ut pensionen tidigare får därför betala högre skatt under flera år.

ANNONS

Tjänstepensionen kan krympa

Många 60-talister har förmånsbestämda tjänstepensioner som baseras på slutlönen. För dessa kan ett tidigt uttag få negativa konsekvenser. Vissa avtal begränsar också hur mycket man får arbeta om pensionen tas ut före 65.

Den som funderar på att bli jobbonär bör därför alltid kolla med arbetsgivare, fack eller pensionsbolag för att förstå hur just deras pension påverkas.

Den stora vinsten 

Att bli jobbonär kommer alltså, med största sannolikhet, leda till lägre pension livet ut. 

Men det finns fördelar. 

“Den största ekonomiska vinsten för dig som är jobbonär är ofta den lön du får under de år du fortsätter att arbeta”, konstaterar Pensionsmyndigheten

Dessutom kommer du som jobbonär få högre pension jämfört med om alternativet är att gå helt i pension. 

För många kan därför jobbonärslivet vara en möjlighet att både få mer tid och samtidigt ha en stabilare ekonomi än vid full pensionering. 

ANNONS

Läs också: Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
JobbonärPensionUttag
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS