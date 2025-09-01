Många svenskar vill gå i pension tidigt. Men priset kan bli högt.
Ta ut pension vid 63? Så mycket kostar det
Unga vuxna i Sverige vill gå i pension vid 63. Ändå räknar de med att behöva arbeta till 72 – alltså nio år längre än önskat.
Väljer man ändå att gå i pension vid 63 kan den ekonomiska smällen bli stor. En privatanställd tjänsteman med en lön på 40 000 kronor i månaden som slutar jobba vid 63 får 21 900 kronor i pension per månad livet ut.
”Skulle man i stället arbetat fram till 65 skulle pensionen i stället blivit 24 200 kronor i pension. Det skiljer alltså 2 300 kronor i månaden för resten av livet i detta exempel”, säger Trifa Chireh i en intervju med E55.
En lösning kan vara att bli jobbonär. Men även då kan livsinkomsten påverkas negativt. Det berättar Aftonbladets Fredrik Rundkvist.
24-28 procent lägre
Enligt den tumregel som används inom pensionssystemet minskar den allmänna pensionen med 6-7 procentenheter för varje år man tar ut den före riktåldern, under förutsättning att man samtidigt slutar jobba helt. Riktåldern är från och med nästa år kopplad till livslängdsstatistiken och ligger redan fast på 67 år.
Den som börjar ta ut pension vid 63 års ålder gör det alltså fyra år för tidigt. Det betyder att månadsbeloppen blir 24-28 procent lägre än om uttaget hade skett vid 67.
20 procent lägre pension vid halvtid
Enligt Rundkvist spelar det en relativt liten roll om man samtidigt fortsätter jobba lite grann.
Den avgörande faktorn är tiden. Tar man ut pensionen tidigt måste pengarna helt enkelt räcka under flera år, vilket förklarar den största delen av minskningen. Enligt Pensionsmyndigheten står detta för ungefär 80 procent av skillnaden, medan de uteblivna pensionsinbetalningarna när man går ner i arbetstid bara står för 20 procent.
Att jobba lite grann vid sidan av hjälper, men långt ifrån tillräckligt för att väga upp effekten av ett tidigt uttag.
Pensionsmyndighetens beräkningar visar att en medelinkomsttagare som väljer att bli jobbonär där denne jobbar 50 procent och tar ut halva pensionen mellan 63 och 67, får runt 20 procent lägre pension livet ut jämfört med den som arbetar heltid fram till riktåldern.
Garantipension och skatt försenas
Det är inte bara den allmänna pensionen som påverkas. Garantipensionen, som mer än hälften av 66-åringarna får ta del av, betalas inte ut förrän vid 66 års ålder. Från nästa år höjs gränsen till 67. Den som tar ut pension före det får därför klara sig utan. Dessutom blir garantipensionen lägre om uttaget av inkomst- och premiepensionen sker före riktåldern.
Skatten är en annan fallgrop. Lägre skatt på pensionsinkomster gäller först från och med januari det år man fyller 67 år (snart 68 för yngre årskullar). Den som tar ut pensionen tidigare får därför betala högre skatt under flera år.
Tjänstepensionen kan krympa
Många 60-talister har förmånsbestämda tjänstepensioner som baseras på slutlönen. För dessa kan ett tidigt uttag få negativa konsekvenser. Vissa avtal begränsar också hur mycket man får arbeta om pensionen tas ut före 65.
Den som funderar på att bli jobbonär bör därför alltid kolla med arbetsgivare, fack eller pensionsbolag för att förstå hur just deras pension påverkas.
Den stora vinsten
Att bli jobbonär kommer alltså, med största sannolikhet, leda till lägre pension livet ut.
Men det finns fördelar.
“Den största ekonomiska vinsten för dig som är jobbonär är ofta den lön du får under de år du fortsätter att arbeta”, konstaterar Pensionsmyndigheten.
Dessutom kommer du som jobbonär få högre pension jämfört med om alternativet är att gå helt i pension.
För många kan därför jobbonärslivet vara en möjlighet att både få mer tid och samtidigt ha en stabilare ekonomi än vid full pensionering.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
