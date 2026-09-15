72 procent räknar fel – så mycket kostar bilen egentligen

Så mycket kostar svenska familjebilar

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Hur mycket kan då bilen egentligen kosta i Sverige? En TCO-analys från bilförmedlaren Kvdbil ger en fingervisning.

Företaget har räknat på elva populära familjebilar på begagnatmarknaden. Kalkylen bygger på tre års ägande och sammanlagt 4 500 körda mil. Här ingår värdeminskning, bränsle eller el, försäkring, skatt och service.

Billigast i jämförelsen är laddhybriden Kia Ceed Sportswagon, med en beräknad kostnad på 3 973 kronor i månaden. Det motsvarar 47 676 kronor om året.

Därefter kommer Toyota Corolla Hybrid på 49 536 kronor om året och elbilen Volkswagen ID.4 på 52 440 kronor.

I andra änden finns Volvo XC60 T6 Recharge. Den beräknas kosta 7 576 kronor i månaden – eller 90 912 kronor om året.

Skillnaden mellan billigaste och dyraste bilen är därmed drygt 3 600 kronor per månad – mer än 43 000 kronor om året.

”Många fokuserar på inköpspriset när de väljer bil, men värdeminskningen är ofta den största kostnaden”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Många små utgifter blir stora

I ett exempel från I Zmarta kostar en Volvo V60 sammanlagt 3 134 kronor i månaden att köra och äga (när värdeminskningen lämnas utanför). Det motsvarar 37 608 kronor om året. Då ingår drivmedel, försäkring, service, skatt, besiktning och däck.

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En annan schablon, från Advisa, landar i sin tur på 24 936 kronor om året före lån och värdeminskning.

Zmartas beräkning utgår från 1 500 körda mil om året och ett dieselpris på 25,71 kronor litern. Advisas kalkyl bygger i stället på 1 000 mil och ett bensinpris på 19,50 kronor.

Någon enda prislapp för bilägandet finns alltså inte. Bilmodell, körsträcka och drivmedel spelar stor roll. Men exemplen pekar åt samma håll som ESRI:s studie: den som bara räknar tankningen riskerar att missa en stor del av kostnaden. Försäkring, skatt, service och däck kommer var för sig, men tillsammans kan de bli många tusenlappar om året.

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