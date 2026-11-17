Riksbanken har höjt räntan och flera banker räknar med ytterligare höjningar. Det kan bli dyrt för svenska bolåntagare. Men högre räntor gör det också mer lönsamt att amortera. Så här mycket kan du spara på att betala av 100 000 kronor på bolånet.
Tusentals kronor att tjäna – på att amortera bolånet
Efter flera år med sjunkande räntor har utvecklingen vänt. Den 4 november beslutade Riksbanken att höja styrräntan från 1,75 till 2 procent. Höjningen började gälla den 11 november.
Och det kan bli fler höjningar. Både SEB och SBAB har räknat med att räntan höjs ytterligare under nästa år.
Enligt exempelvis SEB:s beräkningar skulle en ränteuppgång på sammanlagt 0,75 procentenheter göra ett bolån på tre miljoner kronor 22 500 kronor dyrare per år, före ränteavdrag.
”För bolånetagare med rörlig ränta hoppas jag att vi får fel i vår prognos om en betydande uppgång i både inflationen, styrräntan och de rörliga bolåneräntorna”, kommenterade SBAB:s chefsekonom Robert Boije.
Men stigande räntor kan också göra det mer lönsamt för hushåll som funderar på att amortera extra.
Så mycket sparar du på att amortera
Att amortera innebär att du betalar av på din skuld. Men det kan också ses som ett sparande som ger avkastning, eftersom du slipper betala ränta på pengarna du amorterat.
Hos Privata Affärer visar ekonomijournalisten Frida Bratt hur en amortering på 60 000 kronor på ett bolån med 3,5 procents ränta minskar den årliga räntekostnaden med 2 100 kronor.
Det motsvarar en avkastning på 3,5 procent före skatt.
Om du i stället amorterar 100 000 kronor blir besparingen 3 500 kronor per år vid samma ränta.
Vid 3 procents ränta sparar du 3 000 kronor. Stiger räntan till 4 procent ökar besparingen till 4 000 kronor om året.
Beräkningarna förutsätter att räntan ligger kvar på samma nivå och att lånet annars inte skulle ha minskat med motsvarande belopp.
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Ränteavdraget minskar vinsten
Hela räntebesparingen blir förstås inte kvar i plånboken.
Bolånetagare får fortfarande göra avdrag för ränteutgifter på lån med säkerhet i bostaden.
Vid underskott av kapital är skattereduktionen 30 procent på belopp upp till 100 000 kronor och 21 procent på den del som överstiger gränsen.
Om du amorterar 100 000 kronor vid 3,5 procents ränta blir den årliga besparingen därför 2 450 kronor efter skatt, förutsatt att du annars hade fått 30 procents skattereduktion på hela räntebeloppet.
Om motsvarande skattereduktion hade varit 21 procent blir besparingen 2 765 kronor.
Hur mycket du faktiskt sparar beror alltså på ditt sammanlagda underskott av kapital och hur stor skattereduktion du har rätt till.
Nya regler ger 2 500 kronor mer i månaden
För vissa hushåll har frågan om amortering blivit mer aktuell sedan den 1 april.
Då försvann det skärpta amorteringskravet, som tidigare innebar att hushåll med bolån över 4,5 gånger årsinkomsten behövde amortera ytterligare en procent av lånet.
De ordinarie kraven finns däremot kvar. Bolån över 70 procent av bostadens värde ska fortfarande amorteras med minst två procent per år och lån över 50 procent med minst en procent.
”För ett hushåll med 3 miljoner i lån och 3 procent amortering innebär slopandet av det skärpta amorteringskravet en ökad ekonomisk flexibilitet med 2 500 kronor i månaden, eller hela 30 000 kronor mer om året”, har Felicia Schön, privatekonom på Avanza, sagt till Dagens PS.
Hushållet kan alltså välja att behålla pengarna eller fortsätta amortera i samma takt som tidigare.
Börsen kan ge mer – men också förluster
Ett alternativ till extraamortering är förstås att investera pengarna.
Privata Affärer jämför amorteringens avkastning med utvecklingen på Stockholmsbörsen. Sedan början av år 2000 har SIX Return Index, som inkluderar utdelningar, stigit med i genomsnitt 7,9 procent om året, enligt tidningens beräkning.
Det är betydligt mer än räntebesparingen vid en bolåneränta på 3,5 procent.
Men börsens avkastning varierar kraftigt, medan en amortering ger en förutsägbar besparing så länge bolåneräntan är känd.
Privata Affärer påminner bland annat om finanskrisåret 2008, då Stockholmsbörsen föll med 39 procent.
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