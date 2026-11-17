Och det kan bli fler höjningar. Både SEB och SBAB har räknat med att räntan höjs ytterligare under nästa år.

Enligt exempelvis SEB:s beräkningar skulle en ränteuppgång på sammanlagt 0,75 procentenheter göra ett bolån på tre miljoner kronor 22 500 kronor dyrare per år, före ränteavdrag.

”För bolånetagare med rörlig ränta hoppas jag att vi får fel i vår prognos om en betydande uppgång i både inflationen, styrräntan och de rörliga bolåneräntorna”, kommenterade SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Men stigande räntor kan också göra det mer lönsamt för hushåll som funderar på att amortera extra.

Så mycket sparar du på att amortera

Att amortera innebär att du betalar av på din skuld. Men det kan också ses som ett sparande som ger avkastning, eftersom du slipper betala ränta på pengarna du amorterat.

Hos Privata Affärer visar ekonomijournalisten Frida Bratt hur en amortering på 60 000 kronor på ett bolån med 3,5 procents ränta minskar den årliga räntekostnaden med 2 100 kronor.

Det motsvarar en avkastning på 3,5 procent före skatt.

Om du i stället amorterar 100 000 kronor blir besparingen 3 500 kronor per år vid samma ränta.

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Vid 3 procents ränta sparar du 3 000 kronor. Stiger räntan till 4 procent ökar besparingen till 4 000 kronor om året.

Beräkningarna förutsätter att räntan ligger kvar på samma nivå och att lånet annars inte skulle ha minskat med motsvarande belopp.

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