Här klättrar priserna på bostäder mest och då på lägenheter, medan villapriserna uppges vara mer spretiga.
Svag prisuppgång på bostäder i oktober
Mest läst i kategorin
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna. Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna. ”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu …
Därför borde du verkligen säga hej till din granne
Den där snabba hälsningen i trapphuset kan vara början på något mycket viktigare än bara trevlig stämning. Om du är som de allra flesta möter du bara dina grannar i förbifarten, utan att stanna för ett ord. Enligt en undersökning från Svensk Fastighetsförmedlingen från i fjol stämmer detta nämligen in på 6 av 10 svenskar. …
Så lång tid tar det att nå kontantinsatsen – om du börjar nu
Drömmer du om att köpa din första bostad? Då känner du säkert till den ökända kontantinsatsen – men vet du hur lång tid det faktiskt tar att spara ihop till den? Nordeas privatekonom Anders Stenkrona har räknat på saken, och siffrorna visar att det krävs både tid och disciplin för att nå bostadsdrömmen. Missa inte: …
Kalldusch för villaägare – snuvade på "mycket pengar"
Mer än 1 100 svenska villaägare går troligen miste om bidraget som ska uppmuntra till energieffektivisering, det är ett hårt slag mot småhusägarna. ”30 000 kronor. Det är mycket pengar för oss här och nu”, säger Brommabon Fabian Lindh till SVT som berättar att han nu troligen blir utan stödet som han gått och hoppats på. …
Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus
Naturen går allt hårdare åt svenska villor och fritids-hus. Det kan göra att din hemförsäkring blir värdelös trots att du betalar dina premier år efter år. Översvämningar och stormar orsakar allt större skador i Sverige. Under de senaste tio åren har försäkringsbolagen betalat ut omkring tio miljarder kronor för naturskador, enligt branschorganisationen Svensk Försäkrings pressmeddelande. …
Jämfört med september märktes en marginell prisökning på bostäder i Sverige i oktober, det rör sig om endast 0,1 procent enligt månadssiffror från SBAB Booli.
Rensat från säsongseffekter, då hösten brukar vara svagare, är prisuppgången 0,9 procent i oktober och mest märks det för lägenheter medan prisutvecklingen för villor uppges vara mer blandad.
Långt kvar till pristoppen för bostäder
Det är också så att även även om priserna går upp en aning nu är det långt från toppnoteringarna på bostadsmarknaden som var våren 2022. Fortfarande står bostadspriserna i Sverige åtta procent lägre nu än då.
Mest stiger bostadspriserna i dag i norra Sverige. I södra delarna av landet går priserna överlag ned och villapriserna drar åt olika håll, framgår det av den nya statistiken, enligt SBAB.
Prognosen är att priserna på svenska bostäder i år går upp svagt. Hittills har priserna stigit med tre procent totalt sett.
Det kan drabba bostadsrätter hårt
En bostad i Sverige kostar i dag 17 procent mindre än för tre och ett halvt år sedan, och villan är hela 25 procent billigare i reala termer än under toppen 2022.
För lägenheter kan prisökningarna framöver komma att fördröjas då nya krav på bostadsrättsföreningars redovisning av avskrivningar kan sänka deras resultat.
Samtidigt har kostnaderna i många fall redan gått upp kraftigt för en rad bostadsrättsföreningar.
”Det kan få rätt stor negativ inverkan på prisbilden”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.
Missa inte: Kalldusch för villaägare – snuvade på “mycket pengar” DagensPS
Läs även: Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav” DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.
Senaste nytt
Experten varnar för inkomstbortfall – på fem miljoner kronor
Att sluta jobba tidigare än riktåldern kan förvisso vara rätt beslut för vissa. Men det kan också bli ditt livs dyraste. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Riktåldern är inte tvingande, men den styr när du tidigast kan ta ut pensionen samt när …
Så vet du om din glömska är farlig
Alla glömmer saker ibland – men när blir det ett tecken på något mer än stress och för många möten? Forskare varnar för att mild kognitiv nedsättning ofta smyger sig på utan att märkas. Här är signalerna som visar om din glömska är ofarlig – eller början på något större. När hjärnan börjar sacka – …
Överflödet: Det pumpas alldeles för mycket olja
Geopolitiska kriser hindrar oljepriset från total kollaps. Men den globala industrin pumpar upp mycket mer olja än marknaden behöver. 1,9 miljoner fat om dagen, så stort bedöms överskottet vara, och under 2026 väntas det växa till omkring 4 miljoner fat om dagen, rapporterar Yahoo Finance. Det innebär att världens oljelager fylls på och att priset …
Nu avgörs det om Trumps tullar är olagliga
Högsta domstolen i USA avhandlar fallet och i ena ringhörnan står småföretag och en grupp stater och i den andra Trumps administration. BBC skriver att det som nu ”kan bli den hittills största striden i Donald Trumps handelskrig” inleds. På onsdag startar processen i USA:s högsta domstol och om småföretagen och gruppen stater som driver …
Läkemedlet du redan har hemma kan rädda dig från cancer
En helt vanlig huvudvärkstablett – den där lilla vita läkemedlet du kanske redan har i badrumsskåpet – kan enligt svensk forskning minska risken för återfall i tarmcancer med hela femtio procent. Billigt, beprövat och potentiellt livräddande Det är professor Anna Martling vid Karolinska Institutet som leder den nya, nordiska ALASCCA-studien, en fas III-studie som redan …