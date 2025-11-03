Dagens PS
Svag prisuppgång på bostäder i oktober

bostäder
Priserna på bostäder stiger marginellt i oktober jämfört med september, enligt nya siffror från SBAB Booli. (Foto: Viktoria Bank/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Här klättrar priserna på bostäder mest och då på lägenheter, medan villapriserna uppges vara mer spretiga.

Jämfört med september märktes en marginell prisökning på bostäder i Sverige i oktober, det rör sig om endast 0,1 procent enligt månadssiffror från SBAB Booli.

Rensat från säsongseffekter, då hösten brukar vara svagare, är prisuppgången 0,9 procent i oktober och mest märks det för lägenheter medan prisutvecklingen för villor uppges vara mer blandad.

Långt kvar till pristoppen för bostäder

Det är också så att även även om priserna går upp en aning nu är det långt från toppnoteringarna på bostadsmarknaden som var våren 2022. Fortfarande står bostadspriserna i Sverige åtta procent lägre nu än då.

Mest stiger bostadspriserna i dag i norra Sverige. I södra delarna av landet går priserna överlag ned och villapriserna drar åt olika håll, framgår det av den nya statistiken, enligt SBAB.

Prognosen är att priserna på svenska bostäder i år går upp svagt. Hittills har priserna stigit med tre procent totalt sett.

Det kan drabba bostadsrätter hårt

En bostad i Sverige kostar i dag 17 procent mindre än för tre och ett halvt år sedan, och villan är hela 25 procent billigare i reala termer än under toppen 2022.

För lägenheter kan prisökningarna framöver komma att fördröjas då nya krav på bostadsrättsföreningars redovisning av avskrivningar kan sänka deras resultat.

Samtidigt har kostnaderna i många fall redan gått upp kraftigt för en rad bostadsrättsföreningar.

”Det kan få rätt stor negativ inverkan på prisbilden”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Senaste nytt

