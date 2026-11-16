Så lite behöver du spara till pensionen varje månad – nya siffror

Så ser det ut för andra

I Norge behöver en genomsnittlig löntagare istället spara 532 euro extra varje månad, drygt 5 900 kronor. I Tyskland handlar det om 617 euro och i Irland 974 euro.

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Skillnaden mellan Sverige och Tyskland motsvarar 526 euro i månaden, eller 6 312 euro på ett år.

I Schweiz är det beräknade sparbehovet högst i den europeiska jämförelsen, med 1 084 euro i månaden.

Danmark hör däremot till de länder där de obligatoriska pensionssystemen redan väntas ge minst 70 procent av lönen.

Tyskar behöver spara nästan sju gånger mer

I länder där de obligatoriska pensionerna är lägre behöver löntagarna spara mer själva för att nå OECD:s pensionsmål.

”En lägre kompensationsgrad från det obligatoriska pensionssystemet innebär att du behöver betala in mer frivilligt för att nå den önskade pensionsnivån”, säger Stéphanie Payet, analytiker på OECD, till Euronews.

Traute Meyer, professor vid University of Southampton, pekar på Sveriges omfattande obligatoriska pensionsskydd som en förklaring till det lilla spargapet.

I Irland har de obligatoriska pensionerna traditionellt varit lägre. Polens stora spargap hänger enligt Meyer bland annat samman med pensionsnedskärningar efter övergången från statssocialism till marknadsekonomi.

”Där spargapet är stort har människor ofta sparat för lite och kommer därför inte att ha tillräckligt för en god levnadsstandard som pensionärer”, säger Iain Clacher, professor vid University of Leeds, till Euronews.

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Pensionsmyndigheten: Alla behöver inte spara själva

Alla svenskar behöver förvisso inte komplettera sin pension med ett privat sparande. Det menar Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

”Kanske, men inte nödvändigtvis”, svarar hon på frågan om man behöver spara själv till pensionen.

För de flesta utgör allmän pension och tjänstepension huvuddelen av den framtida pensionen. Ett eget sparande kan vara ett bra komplement om du saknar tjänstepension, vill sluta arbeta tidigare eller helt enkelt vill ha mer pengar att röra dig med som pensionär.

I ett blogginlägg rekommenderar Claesson att du börjar med att kontrollera vilka pensioner du redan har, exempelvis via minPension. Där kan du se hur mycket du väntas få som pensionär och på så sätt lättare avgöra om, och i så fall hur mycket, du behöver spara extra.

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