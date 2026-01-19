Dagens PS
Så kollar du vinter-OS billigast

Här är guiden till hur du kollar in vinter-OS smartast när det drar igång
Olympisk feber? Kanske inte än, men lite småvarmt börjar det bli i Milano när det är tre veckor kvar till invigningen av OS 6 februari. (Foto: Luca Bruno/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Mindre än 3 veckor kvar. 6 februari drar vinter-OS i Milano och Cortina i gång. Här är guiden till hur du tittar bäst, mest och billigast på OS.

Det drar ihop sig till vinter-OS i italienska Milano och Cortina. För den sportintresserade blir det mängder av tv-timmar från 6 till 22 februari.

Men rättigheterna till OS på tv är uppdelade. Det finns gratisalternativ men den som bor i villa får till att börja med betala för de OS-sändningar som går i TV4.

SVT för första gången sedan 2012

Råd & rön har gjort en sammanställning av kanalerna du kan välja mellan och hur mycket de kostar. Här är guiden till hur du väljer de smartaste alternativen.

För första gången på 14 år, sedan OS 2012 i London, sänds vinter-OS i SVT. Sveriges television har samtidigt sålt rättigheterna för ett flertal OS-sporter till TV4.

Du har guiden i slutet av texten, men grunden är alltså att du behöver både SVT och TV4 för att se allt från de olympiska spelen.

Inte gratis längre

12 januari slutade TV4 sända via det digitala marknätet så det är inte säkert du kan se kanalen gratis längre.

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt påverkas antagligen inte, men de i hus och som använder egen antenn kan inte längre se kanalen gratis.

TV4 hänvisar till sin streamingtjänst TV4 Play. I gratisversionen där ingår inte vinter-OS utan för det behöver du TV4 Play Plus, påpekar Råd & rön.

Maria Rooth och Håkan Loob är hockeyexperter hos SVT när sändningarna från vinter-OS i Italien drar i gång inom några veckor. (Foto: Pontus Lundahl/TT)

Fler alternativ

Warner Bros Discovery har också OS-rättigheter i Sverige. Liksom under sommarspelen i Paris 2024 visar de alla sporter.

Koncernens mest spridda streamingtjänst är HBO Max och i koncernen ingår även Discovery Plus.

Ännu ett alternativ är ett tv-abonnemang hos exempelvis Allente, Boxer, Tele2, Telenor eller Telia.

De kanaler du når via det här alternativet är SVT1, SVT2, TV4 och TV12, systerkanal till TV4, och Eurosport, som är en del av Warner Bros Discovery.

De billigaste alternativen? Så här ser den sammanställningen ut hos Råd & rön.

Listan/Billigaste alternativen för OS-soffan

Discovery Plus

Rättigheter: alla OS-sporter.

Pris: 59 kronor i månaden.

För att få tillgång och hela den olympiska upplevelsen är det abonnemangen Underhållning (109 kr) och Underhållning+sport (179kr) som gäller.

HBO Max

Rättigheter: alla OS-sporter.

Pris: 89 kronor i månaden.

SVT Play

Rättigheter: alpint, backhoppning, curling (herrar och mixed), ishockey (delas med TV4), konståkning, längdskidor, nordisk kombination, puckelpist, short track, skeleton och skridsko.

Pris: ingen kostnad (1 184 kronor per person och år i public service-avgift).

Tele2 TV Bas 20 kanaler

Rättigheter: alla OS-sporter (på SVT:s och TV4:s kanaler).

Pris: 99 kronor i månaden.

TV4 Play Plus

Rättigheter: bob, curling (damer), freestyle, ishockey (delas med SVT), rodel, skicross, skidalpinism, skidskytte och snowboard.

Pris: 69 kronor i månaden.

(Källa: Råd & rön. Uppsägningstiden kan variera för olika abonnemang. Uppsägningstiden för prisexemplen är en månad.)

Torbjörn Karlgren
