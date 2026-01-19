Mindre än 3 veckor kvar. 6 februari drar vinter-OS i Milano och Cortina i gång. Här är guiden till hur du tittar bäst, mest och billigast på OS.
Så kollar du vinter-OS billigast
Mest läst i kategorin
Pensionssparandet dödförklaras – och pensionen blev bättre än väntat
Veckan har bjudit på framtidsvisioner som sätter dagens pensionslogik på spel. Men också en positiv nyhet: pensionen blir för många bättre än väntat. Från Elon Musks profetior om ett samhälle utan arbete till löneväxling, fondavgifter och en oväntat positiv syn på livet som pensionär. Snart lägger vi ännu en intensiv pensionsvecka till handlingarna. Nedan sammanfattar …
Här är länderna som betalar för att du ska flytta dit
Att flytta utomlands är sällan billigt. Nu lockar dock allt fler länder och regioner med kontantbidrag, bostadsstöd och ekonomiska incitament för att få nya invånare. Småstäder och landsbygdsområden tappar invånare, skolor hotas av nedläggning och arbetskraften blir allt äldre. I stället för att se sina samhällen långsamt monteras ned väljer vissa regeringar och kommuner att …
Betalkortet försvinner – och svenskar tvingas ut i jobb
Den gångna veckan har bjudit på allt från planer på att skrota betalkorten till kontroversiella utspel om pensioner, basinkomst och arbete. Veckan har präglats av både stora framtidsfrågor liksom konkreta plånboksfrågor. Världens rikaste menar att det snart är onödigt att spara till pensionen, betalsystemen förändras och svenskarna? Ja, de ska tvingas ut i jobb. Nedan …
Spanien: Priserna rusar i svenskarnas favoritområden
Den spanska bostadsmarknaden går in i 2026 med högt tempo. Priserna stiger i de regioner som lockar flest internationella köpare och konkurrensen om objekten är fortsatt hård. Det visar nya siffror från Bjurfors Spanienindex, som kartlägger prisutvecklingen i svenskarnas favoritområden. Under 2025 ökade priserna i indexets 13 regioner med i snitt 14,2 procent. I december …
Listan: Här kan du köpa hus för 11 kronor 2026
Drömmen om ett eget hus i Italien för priset av en piggelin lever vidare. Under 2026 fortsätter flera italienska kommuner att erbjuda bostäder för det symboliska priset av en euro. Landsbygden i Italien avfolkas snabbt. Befolkningen åldras och unga söker sig ofta bort i jakt på arbete. För att rädda övergivna hus och väcka nytt …
Det drar ihop sig till vinter-OS i italienska Milano och Cortina. För den sportintresserade blir det mängder av tv-timmar från 6 till 22 februari.
Men rättigheterna till OS på tv är uppdelade. Det finns gratisalternativ men den som bor i villa får till att börja med betala för de OS-sändningar som går i TV4.
Innan vinter-OS – turister får betala för överturism. Dagens PS
SVT för första gången sedan 2012
Råd & rön har gjort en sammanställning av kanalerna du kan välja mellan och hur mycket de kostar. Här är guiden till hur du väljer de smartaste alternativen.
För första gången på 14 år, sedan OS 2012 i London, sänds vinter-OS i SVT. Sveriges television har samtidigt sålt rättigheterna för ett flertal OS-sporter till TV4.
Du har guiden i slutet av texten, men grunden är alltså att du behöver både SVT och TV4 för att se allt från de olympiska spelen.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Inte gratis längre
12 januari slutade TV4 sända via det digitala marknätet så det är inte säkert du kan se kanalen gratis längre.
Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt påverkas antagligen inte, men de i hus och som använder egen antenn kan inte längre se kanalen gratis.
TV4 hänvisar till sin streamingtjänst TV4 Play. I gratisversionen där ingår inte vinter-OS utan för det behöver du TV4 Play Plus, påpekar Råd & rön.
Därför fick Schiphol ställa in 3 000 flygningar. Dagens PS
Fler alternativ
Warner Bros Discovery har också OS-rättigheter i Sverige. Liksom under sommarspelen i Paris 2024 visar de alla sporter.
Koncernens mest spridda streamingtjänst är HBO Max och i koncernen ingår även Discovery Plus.
Ännu ett alternativ är ett tv-abonnemang hos exempelvis Allente, Boxer, Tele2, Telenor eller Telia.
De kanaler du når via det här alternativet är SVT1, SVT2, TV4 och TV12, systerkanal till TV4, och Eurosport, som är en del av Warner Bros Discovery.
De billigaste alternativen? Så här ser den sammanställningen ut hos Råd & rön.
Listan/Billigaste alternativen för OS-soffan
Discovery Plus
Rättigheter: alla OS-sporter.
Pris: 59 kronor i månaden.
För att få tillgång och hela den olympiska upplevelsen är det abonnemangen Underhållning (109 kr) och Underhållning+sport (179kr) som gäller.
HBO Max
Rättigheter: alla OS-sporter.
Pris: 89 kronor i månaden.
SVT Play
Rättigheter: alpint, backhoppning, curling (herrar och mixed), ishockey (delas med TV4), konståkning, längdskidor, nordisk kombination, puckelpist, short track, skeleton och skridsko.
Pris: ingen kostnad (1 184 kronor per person och år i public service-avgift).
Tele2 TV Bas 20 kanaler
Rättigheter: alla OS-sporter (på SVT:s och TV4:s kanaler).
Pris: 99 kronor i månaden.
TV4 Play Plus
Rättigheter: bob, curling (damer), freestyle, ishockey (delas med SVT), rodel, skicross, skidalpinism, skidskytte och snowboard.
Pris: 69 kronor i månaden.
(Källa: Råd & rön. Uppsägningstiden kan variera för olika abonnemang. Uppsägningstiden för prisexemplen är en månad.)
Vinter-OS – nästa offer för klimatet. Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Antalet transaktioner på Ethereum når rekordnivå
I mitten av januari nåddes en rekordnivå i antal transaktioner på blockkedjan Ethereum under en dag. De flesta av dessa transaktioner sker med stablecoins. Sedan mitten av december förra året har antalet transaktioner på blockkedjan Ethereum ökat kraftigt, vilket bland annat Coindesk rapporterat om. Fram till och med november genomfördes ca 1 till 1,5 miljoner …
Hela sjön försvann: Hittades en mil bort
Nej, den har varken blivit efterlyst eller återlämnad på polisens hittegods. Lik förbaskat försvann sjön – för att dyka upp en mil bort. Experter, lokalpolitiker och vanliga medborgare försöker reda ut mysteriet. Det går så där. Det handlar om Lake Rouge, sjön i kanadensiska Quebec, som faktiskt är försvunnen – men där frågan nu är …
Analytiker: Riktkursen på Saab ska upp
Både Pareto och SEB höjer riktkursen för Saab. Analytikerna sätter däremot riktkursen under dagens kurs. Under 2025 gick försvarsaktien Saab upp drygt 130 procent och sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har aktien gått upp över 1200 procent. Det har även blivit den tredje mest populära aktien att äga hos aktiemäklaren Avanza.? Bara Investor och …
Domstol ger Ørsted rätt mot Trump – men "ingen vill röra" vindkraft
En amerikansk domstol ger Ørsted rätten att fortsätta bygga på den havsbaserade vindkraftsparken Revolution Wind. Osäkerheten dominerar däremot fortfarande branschen. Förra veckan gick tre domar emot Trumps beslut om att stoppa havsbaserade vindkraftsparker, rapporterar Bloomberg. Därmed kan byggprojekten fortsätta av parker i New York, Rhode Island och Virginia. Även om domarna ger företagen juridisk rättighet …
Semester - ett kontrollprojekt i oroliga tider
Det finns en grupp svenskar som redan har bestämt sig för sin semester 2026. Inte för att världen känns stabil. Snarare tvärtom. När inflationen biter, räntorna skaver och nyhetsflödet levererar daglig oro blir semestern något man låser tidigt. Inte som lyx. Som strategi. I en ny undersökning från Sunweb framträder ett tydligt mönster. Det finns …