Så kollar du vinter-OS billigast

Det drar ihop sig till vinter-OS i italienska Milano och Cortina. För den sportintresserade blir det mängder av tv-timmar från 6 till 22 februari.

Men rättigheterna till OS på tv är uppdelade. Det finns gratisalternativ men den som bor i villa får till att börja med betala för de OS-sändningar som går i TV4.

SVT för första gången sedan 2012

Råd & rön har gjort en sammanställning av kanalerna du kan välja mellan och hur mycket de kostar. Här är guiden till hur du väljer de smartaste alternativen.

För första gången på 14 år, sedan OS 2012 i London, sänds vinter-OS i SVT. Sveriges television har samtidigt sålt rättigheterna för ett flertal OS-sporter till TV4.

Du har guiden i slutet av texten, men grunden är alltså att du behöver både SVT och TV4 för att se allt från de olympiska spelen.

