Så fick Skatteverket fler att deklarera

Varje år tar Skatteverket, genom informationsutbyten med andra länder, emot runt en miljon kontrolluppgifter för drygt en halv miljon personer. Uppgifterna omfattar olika typer av inkomster från nästan 100 länder.

För inkomståret 2020 gjorde Skatteverket en slumpmässig kontroll av 1 000 personer med utländska kapitalinkomster över 2 000 kronor.

Nu redovisar Skatteverket insatsen och uppföljningen i en rapport, Kontrollens långsiktiga effekt på redovisningen av kapitalinkomster från utlandet, vilken visar att många inte redovisar sina utländska kapitalinkomster eller redovisar dem felaktigt.

Ljuset i det odeklarerade mörkret är att efter genomförd kontroll bland dessa, ökade antalet som redovisade sina inkomster året därpå.

Även efter tre år var det fortsatt fler som redovisade sina inkomster bland dem som kontrollerats.

22 procent blev 65

Kontrollen för inkomståret 2020 visade att endast 22 procent av gruppen som inte kontrollerades, redovisade uppgifter frivilligt i deklarationen.

Men av de som kontrollerades var det 65 procent som, efter kontroll, redovisade någon utländsk kapitalinkomst.

”Vår analys visar att kontrollen medförde ett förändrat beteende som består även på sikt. Efter tre år var det fortsatt fler som redovisade utländska kapitalinkomster bland de som kontrollerades”, säger Skatteverkets analytiker Daniel Hallberg som skrivit rapporten.

”31 procent av de kontrollerade tog upp inkomsten jämfört med 22 procent bland de övriga”, konkretiserar han.

