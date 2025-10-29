Dagens PS
Så fick Skatteverket fler att deklarera

Kontroll fick fler att deklarera
En slumpmässig kontroll av 1 000 personer med utländska kapitalinkomster gav resultat. Skatteverket ser nu att de fortsatt redovisa. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

En liten påstötning var allt som behövdes. Efter kontroll av Skatteverket ökade redovisningarna av utländska kapitalinkomster markant.

Varje år tar Skatteverket, genom informationsutbyten med andra länder, emot runt en miljon kontrolluppgifter för drygt en halv miljon personer. Uppgifterna omfattar olika typer av inkomster från nästan 100 länder.

För inkomståret 2020 gjorde Skatteverket en slumpmässig kontroll av 1 000 personer med utländska kapitalinkomster över 2 000 kronor.

Nu redovisar Skatteverket insatsen och uppföljningen i en rapport, Kontrollens långsiktiga effekt på redovisningen av kapitalinkomster från utlandet, vilken visar att många inte redovisar sina utländska kapitalinkomster eller redovisar dem felaktigt.

Ljuset i det odeklarerade mörkret är att efter genomförd kontroll bland dessa, ökade antalet som redovisade sina inkomster året därpå.

Även efter tre år var det fortsatt fler som redovisade sina inkomster bland dem som kontrollerats.

22 procent blev 65

Kontrollen för inkomståret 2020 visade att endast 22 procent av gruppen som inte kontrollerades, redovisade uppgifter frivilligt i deklarationen.

Men av de som kontrollerades var det 65 procent som, efter kontroll, redovisade någon utländsk kapitalinkomst.

”Vår analys visar att kontrollen medförde ett förändrat beteende som består även på sikt. Efter tre år var det fortsatt fler som redovisade utländska kapitalinkomster bland de som kontrollerades”, säger Skatteverkets analytiker Daniel Hallberg som skrivit rapporten.

”31 procent av de kontrollerade tog upp inkomsten jämfört med 22 procent bland de övriga”, konkretiserar han.

Från och med i år har Skatteverket gjort det enklare och tydligare hur man ska deklarera utländska kapitalinkomster och hoppas på effekt.(Foto: Janerik Henriksson/TT)
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
Medvetet och omedvetet

Rapporten går inte in på vilka orsakerna är till att man inte redovisar. Det kan vara medvetet undanhållande men även omedvetna fel för att man inte känner till reglerna, resonerar Skatteverket.

Regeln att känna till är att alla inkomster ska redovisas, även de som inte ska beskattas i Sverige.

”Att felredovisningen är vanligare bland yngre och bland de med relativt låga tjänsteinkomster, och mestadels gäller relativt små belopp, talar för att det handlar om bristande regelkännedom och eventuellt även en missuppfattning av vilken information som Skatteverket har om individers utländska inkomster”, funderar Daniel Hallberg.

Ska bli tydligare

Från och med inkomstår 2024 kan den som deklarerar redovisa sina utländska kapitalinkomster i e-tjänsten på ett nytt sätt som är både mer strukturerat och mer detaljerat än tidigare.

Redovisningen i e-tjänsten ska numera göras per land och i separata, utpekade fält i e-deklarationen där dels belopp, dels land ska anges, påpekar Skatteverket.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

