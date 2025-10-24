Från och med 1 december är det krav på vinterdäck. Men samtidigt som trycket hos däckfirmorna stiger, uppmanar nu Skatteverket bilägare att inte bidra till brott vid däckbytet.
Skatteverket: Bidra inte till brott vid däckbyte
Mest läst i kategorin
Hon sparade sig olycklig – nu varnar hon andra för samma misstag
Hon trodde länge att sparande handlade om att aldrig spendera. Men när Michela Allocca började säga nej till allt, insåg hon att hon förväxlat ekonomisk disciplin med rädsla för pengar. Hon sa nej till resor, till upplevelser och till och med tryggare färdmedel. I dag lär hon andra att skillnaden mellan att vara snål och …
Nya regler för bolån – så mycket mer pengar får du i plånboken
Regeringens planerade förändringar av bolånereglerna kan ge hushållen tusenlappar mer i plånboken. Regeringen vill att det skärpta amorteringskravet från 2018 ska slopas. Man vill också att bolånetaket ska höjas från 85 procent till 90 procent. Detta ska bland annat sänka tröskeln för att köpa bostad, inte minst för unga. Med ett högre tak för bolån …
Priskollaps: Då blir din chokladkaka billigare
Efter att kakaopriset rusat till rekordnivåer ser chokladälskare snart ut att få en oväntad belöning. Under 2023 och början av 2024 steg världsmarknadspriset på kakao till historiska nivåer. Priset fyrfaldigades på mindre än ett år och nådde i april 2024 hela 12 000 dollar per ton – en direkt följd av torka, sjukdomar och dåliga …
Vill du ge ditt barn en halv miljon? Så mycket måste du spara
Att spara till sitt barn är förvisso inget måste. Men för den som vill och kan finns det stora möjligheter att få pengarna att växa – rejält. 85 procent av föräldrarna i Sverige sparar till sina minderåriga barn, ofta med tanken att pengarna ska gå till körkort eller den första bostaden. Men det är inget …
Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”
Idén om att leva fullt ut och dö utan pengar har fått många att tänka om kring sparande och pension. Men ekonomen varnar för att filosofin kan slå tillbaka. Boken Die With Zero har inspirerat en våg av tänkare som vill leva maximalt, inte samla pengar till ålderdomen. Det har Dagens PS tidigare skrivit om. …
Inför säsongens däckbyte påminner Skatteverket bilägare om att vara försiktiga med vilka däckfirmor de anlitar.
Bakgrunden är att nästan hälften av de däckfirmor som kontrollerades 2024 fick betala kontrollavgifter. Ofta för brister i kassaregistrering eller personalliggare.
För att undvika att bidra till brottslighet uppmanar Skatteverket bilägare att ta kvitto, kontrollera företaget och vara skeptisk till orimligt låga priser eftersom det kan tyda på skattefusk, dåliga arbetsvillkor eller svartarbete.
Missa inte: Därför byter svenskar däck helt i onödan
Tre tips för att undvika att bidra till brott vid däckbytet
Mellan 1 december – 31 mars är det krav på vinterdäck. Det innebär ofta en rusning till däckfirmorna inför säsongens däckbyte.
Men vid Skatteverkets kontroller under hösten 2024 fick nästan hälften av alla däckfirmor betala kontrollavgifter för att de inte hade registrerat all försäljning i kassan. Vissa fick också kontrollavgifter för att all personal inte hade skrivit in sig i personalliggaren.
Nu uppmanar Skatteverket bilägare att hålla koll på tre saker inför säsongens däckbyte:
1. Kontrollera priset
Ett orimligt lågt pris kan vara tecken på olika typer av fusk med skatter och avgifter. Det ökar också risken för att de anställda på företaget har dålig arbetsmiljö och blir utnyttjade av sin arbetsgivare.
2. Ta kvitto
Genom att be om kvitto kan du vara säker på att betalningen för däckskiftet har slagits in i kassan.
De allra flesta företag måste ge dig som kund ett kvitto på ditt köp och registrera försäljningen i kassan. Det gäller oavsett om du betalar däckbytet kontant, med kort eller med Swish.
3. Kolla upp däckfirman
I Skatteverkets tjänst Hämta företagsinformation kan du enkelt se om företaget är godkänt för F-skatt, registrerat för moms och registrerad som arbetsgivare.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
För personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste mönsterdjupet vara minst 3 millimeter i däcken. Samma mönsterdjup gäller för släpvagnar som dras av dessa fordon.
För lastbil, buss och personbil klass 2 med en totalvikt över 3,5 ton gäller mönsterdjupet 5 millimeter. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon.
Det krävs vinterdäck även för tunga fordon, med en totalvikt över 3,5 ton.
Det är mycket att ha koll på inför säsongens däckbyte.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Forskare varnar för klockomställningen – den extra timmen lurar dig
När klockan ställs tillbaka i oktober jublar många över den “extra timmen” sömn. Men frågan är om den verkligen gör oss piggare. Natten mellan lördag och söndag ska du ställa tillbaka klockan en timme. Det innebär att du får sova en timme längre på morgonen. Att tidsomställningen skapar förvirring i svenska hem är ingen nyhet …
Hjärthälsan förbättras oavsett hur mycket du går ned i vikt
Oavsett hur många kilo personer som tar viktminskningsläkemedlet semaglutid går ned minskar deras risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Semaglutid är den verksamma substansen i Novo Nordics diabetesläkemedel Ozempic och i deras viktminskningsläkemedel Wegovy. Nu visar den största studien i sitt slag att semaglutid minskar risken för hjärtinfarkt och stroke oavsett hur mycket den …
Skatteverket: Bidra inte till brott vid däckbyte
Från och med 1 december är det krav på vinterdäck. Men samtidigt som trycket hos däckfirmorna stiger, uppmanar nu Skatteverket bilägare att inte bidra till brott vid däckbytet. Inför säsongens däckbyte påminner Skatteverket bilägare om att vara försiktiga med vilka däckfirmor de anlitar. Bakgrunden är att nästan hälften av de däckfirmor som kontrollerades 2024 fick …
Då blir din villa 4 miljoner kronor billigare
Villadrömmen lever. Men för den som letar villa i storstäderna kan prislappen kännas minst sagt avskräckande. Enligt en ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling uppger hela 83 procent av mäklarna att villan är den mest efterfrågade boendeformen just nu. På senare år har villalivet dessutom blivit billigare. Enligt Zmartas Husägarindex har kostnaden för att bo i …
Spaniens gröna kris: Sol- och vindkraft på gränsen
I slutet av april 2025 slocknade iberiska halvön. En för stor andel instabil förnybar energi knäckte elnätet i Spanien. Hur mycket sol- och vindkraft kan man ha? Spanien ligger i framkant i Europa när det kommer till att ställa om till förnybar elproduktionen. Det är inte så konstigt med tanke på att man har goda …