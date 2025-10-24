Dagens PS
Skatteverket: Bidra inte till brott vid däckbyte

Däckbyte
Skatteverket uppmanar bilägare att inte bidra till brottslighet vid däckbytet. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Från och med 1 december är det krav på vinterdäck. Men samtidigt som trycket hos däckfirmorna stiger, uppmanar nu Skatteverket bilägare att inte bidra till brott vid däckbytet.

Inför säsongens däckbyte påminner Skatteverket bilägare om att vara försiktiga med vilka däckfirmor de anlitar.

Bakgrunden är att nästan hälften av de däckfirmor som kontrollerades 2024 fick betala kontrollavgifter. Ofta för brister i kassaregistrering eller personalliggare.

För att undvika att bidra till brottslighet uppmanar Skatteverket bilägare att ta kvitto, kontrollera företaget och vara skeptisk till orimligt låga priser eftersom det kan tyda på skattefusk, dåliga arbetsvillkor eller svartarbete.

Missa inte: Därför byter svenskar däck helt i onödan

Tre tips för att undvika att bidra till brott vid däckbytet

Mellan 1 december – 31 mars är det krav på vinterdäck. Det innebär ofta en rusning till däckfirmorna inför säsongens däckbyte.

Men vid Skatteverkets kontroller under hösten 2024 fick nästan hälften av alla däckfirmor betala kontrollavgifter för att de inte hade registrerat all försäljning i kassan. Vissa fick också kontrollavgifter för att all personal inte hade skrivit in sig i personalliggaren.

Nu uppmanar Skatteverket bilägare att hålla koll på tre saker inför säsongens däckbyte:

1. Kontrollera priset

Ett orimligt lågt pris kan vara tecken på olika typer av fusk med skatter och avgifter. Det ökar också risken för att de anställda på företaget har dålig arbetsmiljö och blir utnyttjade av sin arbetsgivare.

2. Ta kvitto

Genom att be om kvitto kan du vara säker på att betalningen för däckskiftet har slagits in i kassan.

De allra flesta företag måste ge dig som kund ett kvitto på ditt köp och registrera försäljningen i kassan. Det gäller oavsett om du betalar däckbytet kontant, med kort eller med Swish.

3. Kolla upp däckfirman

I Skatteverkets tjänst Hämta företagsinformation kan du enkelt se om företaget är godkänt för F-skatt, registrerat för moms och registrerad som arbetsgivare.

Spela klippet
Det gäller att ha koll på vilket mönsterdjup man behöver vid däckbyte (Foto:
Björn Larsson Ask/SvD/TT)

För personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste mönsterdjupet vara minst 3 millimeter i däcken. Samma mönsterdjup gäller för släpvagnar som dras av dessa fordon.

För lastbil, buss och personbil klass 2 med en totalvikt över 3,5 ton gäller mönsterdjupet 5 millimeter. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon.

Det krävs vinterdäck även för tunga fordon, med en totalvikt över 3,5 ton.

Det är mycket att ha koll på inför säsongens däckbyte.

Bil, Bilägare, Däck, däckbyte, Skatteverket, Sverige
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

