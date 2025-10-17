Volvo har haft en stor tvist med Skatteverket. Nu slår förvaltningsrätten fast att Volvo gjort rätt. I potten: 8 miljarder kronor.
Vinner 8-miljardersmål mot Skatteverket
Det är förvaltningsrätten i Göteborg som nu har gett Volvo (börskurs Volvo Car) rätt i en tvist med Skatteverket.
Verket hade höjt Volvos inkomst med 8 miljarder kronor, men nu slår domstolen fast att Skatteverket varit fel ute.
Tvisten har handlat om att biltillverkaren skulle ha prissatt sina transaktioner med utländska säljbolag felaktigt och därmed kommit undan med skatt i Sverige.
Utifrån sin slutsats höjde Skatteverket Volvos inkomst med 8 miljarder kronor från 2020 till och med 2022.
Chockras för Volvos elbilar – backar mest i Europa. E55
Affärer med 30-tal bolag
Beslutet omfattade Volvos affärer med ett 30-tal bolag runt om i världen. Nu har förvaltningsrätten kommit fram till dom i målen 7614-23, 7421-24 och 5018-25 och ställer sig på Volvos sida.
”Volvo Personvagnar AB:s prissättning av transaktioner med utländska säljbolag är inte felaktig”, meddelar rätten.
”Enligt förvaltningsrätten har Skatteverket inte visat att prissättningen är felaktig och Volvo Personvagnar AB:s resultat ska därför inte höjas”, slår domstolen fast.
Skatteverket: ”Överkompenserat”
Enligt Skatteverket hade Volvo ”överkompenserat” säljbolagen utomlands vid transaktioner, vilket ”fått till följd att säljbolagen uppvisat orimliga vinster samtidigt som Volvo Personvagnar AB redovisat förluster”.
Skatteverket har jämfört säljbolagens vinstmarginal med den i likartade verksamheter.
”Förvaltningsrätten anser inte att Skatteverkets jämförelseobjekt uppvisar en tillräckligt hög grad av jämförbarhet med säljbolagen för att vara lämpliga jämförelseobjekt”, slår nu domstolen fast.
”Av en sådan jämförelse kan det därför inte framgå om Volvo Personvagnar AB:s prissättning är marknadsmässig eller inte. Det innebär att Skatteverket inte bevisat att Volvo Personvagnar AB:s prissättning är felaktig”.
”Har inte bevisat”
Skatteverket har därför inte haft grund för att beskatta Volvo Personvagnar AB för ett högre resultat, är förvaltningsrättens slutsats.
”Domstolen gör bedömningen att Skatteverket inte har bevisat att prissättningen varit felaktig. Grunden för denna bedömning är att de bolag som Skatteverket jämfört med inte har en verksamhet som är tillräckligt lik verksamheten i de utländska säljbolagen inom Volvokoncernen”, säger rådman Kristina Jarnevall.
Försäljningskollaps för Volvo: Största nedgången i Europa. Dagens PS
