Vinner 8-miljardersmål mot Skatteverket

Det är förvaltningsrätten i Göteborg som nu har gett Volvo (börskurs Volvo Car) rätt i en tvist med Skatteverket.

Verket hade höjt Volvos inkomst med 8 miljarder kronor, men nu slår domstolen fast att Skatteverket varit fel ute.

Tvisten har handlat om att biltillverkaren skulle ha prissatt sina transaktioner med utländska säljbolag felaktigt och därmed kommit undan med skatt i Sverige.

Utifrån sin slutsats höjde Skatteverket Volvos inkomst med 8 miljarder kronor från 2020 till och med 2022.

Chockras för Volvos elbilar – backar mest i Europa. E55

Affärer med 30-tal bolag

Beslutet omfattade Volvos affärer med ett 30-tal bolag runt om i världen. Nu har förvaltningsrätten kommit fram till dom i målen 7614-23, 7421-24 och 5018-25 och ställer sig på Volvos sida.

”Volvo Personvagnar AB:s prissättning av transaktioner med utländska säljbolag är inte felaktig”, meddelar rätten.

”Enligt förvaltningsrätten har Skatteverket inte visat att prissättningen är felaktig och Volvo Personvagnar AB:s resultat ska därför inte höjas”, slår domstolen fast.

ANNONS