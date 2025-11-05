Nytt år och nya lönemöjligheter. Men hur gör man egentligen för att lyckas?
Så får du högre lön nästa år
Mest läst i kategorin
Svenskarna lämnar Hemnet och kontanterna försvinner
Bostadsmarknaden skakar, kontanterna försvinner och hushållen, ja, de lever med en ekonomisk baksmälla. Det har varit en vecka där flera gamla sanningar satts på prov. Hemnet, som dominerat bostadsmarknaden i årtionden, tappar mark till konkurrenter. Samtidigt slår en ny rapport fast att Sverige nu är ett kontantlöst land. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska …
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna. Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna. ”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu …
Nya regler för sambor – så vill utredarna ändra lagen
Att leva som sambo kan förvisso kännas lika självklart som att vara gift. Men när det kommer till arv är skillnaden fortfarande stor. Nu vill en ny statlig utredning ändra på det. ”Sambor har i dag ett mycket svagt efterlevandeskydd. Förslaget innebär en tydlig förbättring”, säger Familjerättsjuristen Emma Forsberg till Dagens Industri. Det hela handlar …
Sverige klättrar och pensionsåldern avskaffas
Trots bättre betyg i den globala pensionsrankningen växer oron för svenska pensioner. Samtidigt skrotas pensionsåldern. Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. En av fem gör …
Så undviker du ekonomiskt kaos när en anhörig blir sjuk
Att ta hand om en sjuk förälder är svårt. Den ekonomiska aspekten gör inte saken lättare. Det vet Beth Pinsker allt om. Hon är certifierad finansiell rådgivare och kolumnist på MarketWatch. I sin nya bok My Mother’s Money: A Guide to Financial Caregiving beskriver hon hur livet förändrades när hennes mamma blev svårt sjuk efter …
Karriärexperten Sho Dewan menar att det handlar om förberedelse, bevis och självförtroende.
”Att förhandla om en löneökning kan kännas skrämmande, men med förberedelser, självförtroende och tydliga argument blir det ett professionellt samtal snarare än en konfrontation”, skriver han i Forbes.
Följande steg ska du följa för att lyckas, menar han:
1. Visa vad du har gjort för att förtjäna mer
Innan du bokar mötet med chefen ska du ha ett tydligt case.
Dewan skriver att du bör grunda din begäran i fakta, inte känsla. Har du tagit på dig mer ansvar? Löst problem? Ökat försäljningen? Då ska du kunna visa det konkret.
”Arbetsgivare är mer benägna att godkänna en löneökning när de ser mätbara resultat som ligger i linje med företagets mål”, skriver han.
Om du till exempel ökat teamets produktivitet med 15 procent eller sänkt kostnaderna med 10 procent genom förbättrade processer, har du ett solklart argument.
Läs även: Byta jobb höjer inte längre lönen: “Utmanar normen”. Realtid
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
2. Dokumentera dina prestationer
När du har gjort jobbet måste du också kunna bevisa det.
Dewan råder därför alla att hålla ordning på konkreta prestationer, feedback och siffror under året.
”För noggrann dokumentation över dina prestationer och den feedback du får från chefer, kollegor och kunder”, skriver han.
Han föreslår också att man organiserar sina framgångar i tre kategorier: individuella prestationer, teaminsatser och professionell utveckling.
Det kan handla om allt från lyckade projekt till certifieringar eller mentorroller. Poängen är att kunna visa både resultat och utveckling.
3. Kolla vad andra tjänar
En löneförhandling blir starkare med fakta på bordet. Dewan uppmanar därför till noggrann marknadsresearch.
”Innan du ber om en löneökning, gör noggrann research om de aktuella marknadslönerna för din roll inom din bransch och region”, skriver han.
Om du till exempel ligger 15 procent under snittet i din bransch, kan du använda det som ett sakligt argument.
”Att ha tillförlitlig data stärker din position och gör att din begäran inte framstår som godtycklig”, skriver Dewan.
Läs även: Därför kommer EU tvinga dig berätta om din lön. Dagens PS
4. Våga stå upp för dig själv
Många drar sig för att prata pengar. Det är dock ett misstag, påstår Dewan.
”Att stå upp för sig själv är inte arrogans – det är professionalism”, skriver han.
Därtill ska du tänka på självrespekt och timing. Ta upp frågan i samband med en prestation eller under utvecklingssamtalet, inte mitt i en stressig period.
Förbered ditt underlag, tacka för möjligheterna du haft och lägg fram ditt case lugnt och sakligt.
Förhandlingen ska inte vara ett krav, utan en dialog. Lyssna på chefens svar och var öppen för alternativ som bonusar eller förmåner.
”Målet är inte bara att tjäna mer pengar, utan att säkerställa att din ersättning på ett rättvist sätt speglar din utveckling, ditt bidrag och ditt värde inom organisationen”, avslutar Dewan.
Läs också: Då slutar lönen vara hemlig – svenskarna redo. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Vilken bildel stjäls mest – och varför?
Trots att bildelsstölderna minskar kraftigt i Sverige är vissa delar fortfarande heta byten – särskilt airbags. Efter flera år av ökande bildelsstölder kommer nu en positiv vändning. Enligt Larmtjänst har antalet anmälningar minskat med hela 46 procent under årets tre första kvartal. Det betyder 862 rapporterade stölder – en halvering jämfört med samma period i …
Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser
Marknaderna störtdyker på nyheten om att ”Big Short”-investeraren Michael Burry satsat 1,1 miljarder dollar mot Nvidias och Palantirs AI-aktier. "Superkonstigt", säger Palantirs vd rasande. Runt om i världen faller börserna på beskedet att Michael Burry, som även gick mot strömmen när så kallade subprimelån-bolån var i ropet, nu går sin egen väg bort från AI-hajpen. …
Så får du högre lön nästa år
Nytt år och nya lönemöjligheter. Men hur gör man egentligen för att lyckas? Karriärexperten Sho Dewan menar att det handlar om förberedelse, bevis och självförtroende. ”Att förhandla om en löneökning kan kännas skrämmande, men med förberedelser, självförtroende och tydliga argument blir det ett professionellt samtal snarare än en konfrontation”, skriver han i Forbes. Följande steg …
Flykt från tunga spelare skakar bitcoin
Långsiktiga placerare i bitcoin har sålt av kryptovalutan till ett värde av omkring 45 miljarder dollar, det har utlöst en obalans på marknaden, enligt expert. Bloomberg berättar om ett sjunkande förtroende för bitcoin hos stora marknadsaktörer. Långsiktiga investerare har enligt nyhetsbyrån den senaste månaden sålt cirka 400 000 bitcoin. Värdet på mängden bitcoin som avyttrats …
Köttsuget är tillbaka – men biffen blir allt dyrare
Det doftar smör, rök och nygrillad entrecôte över hela Stureplan. Perfect Weekend pratar förstås om det nya köttsuget. Efter år av oat-latte, pulled jackfruit och köttskam har stockholmarna återfått aptiten på det röda guldet. Och priset följer suget uppåt. Restaurang AG har gått som tåget i över ett decennium. Den gamla verkstadslokalen på Kungsholmen är …