Så får du högre lön nästa år 

2. Dokumentera dina prestationer

När du har gjort jobbet måste du också kunna bevisa det.

Dewan råder därför alla att hålla ordning på konkreta prestationer, feedback och siffror under året.

”För noggrann dokumentation över dina prestationer och den feedback du får från chefer, kollegor och kunder”, skriver han.

Han föreslår också att man organiserar sina framgångar i tre kategorier: individuella prestationer, teaminsatser och professionell utveckling.

Det kan handla om allt från lyckade projekt till certifieringar eller mentorroller. Poängen är att kunna visa både resultat och utveckling.

Håll koll på dina dokument, råder Dewan (Foto: Pexels)

3. Kolla vad andra tjänar

En löneförhandling blir starkare med fakta på bordet. Dewan uppmanar därför till noggrann marknadsresearch.

”Innan du ber om en löneökning, gör noggrann research om de aktuella marknadslönerna för din roll inom din bransch och region”, skriver han.

Om du till exempel ligger 15 procent under snittet i din bransch, kan du använda det som ett sakligt argument.

”Att ha tillförlitlig data stärker din position och gör att din begäran inte framstår som godtycklig”, skriver Dewan.

4. Våga stå upp för dig själv

Många drar sig för att prata pengar. Det är dock ett misstag, påstår Dewan.

”Att stå upp för sig själv är inte arrogans – det är professionalism”, skriver han.

Därtill ska du tänka på självrespekt och timing. Ta upp frågan i samband med en prestation eller under utvecklingssamtalet, inte mitt i en stressig period.

Förbered ditt underlag, tacka för möjligheterna du haft och lägg fram ditt case lugnt och sakligt.

Förhandlingen ska inte vara ett krav, utan en dialog. Lyssna på chefens svar och var öppen för alternativ som bonusar eller förmåner.

”Målet är inte bara att tjäna mer pengar, utan att säkerställa att din ersättning på ett rättvist sätt speglar din utveckling, ditt bidrag och ditt värde inom organisationen”, avslutar Dewan.

