Miljardaffärer med dåliga lån

Ett av bolagen på marknaden är börsnoterade Hoist Finance, som har köpt upp problemlån och nu har en portfölj värd närmare 40 miljarder kronor.

Och bolaget vill växa ytterligare. Målet är att portföljen ska vara värd 60 miljarder kronor 2030.

Merparten av sparpengarna som Hoist tar emot kommer från utländska hushåll i länder som Tyskland, Nederländerna och Irland.

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Eftersom pengarna skyddas av den svenska insättningsgarantin behöver spararna inte ta samma risk när de sätter in sina pengar. Det gör att finansbolagen kan locka till sig sparpengar utan att behöva erbjuda lika höga räntor.

Det är en utveckling som väcker frågor hos FI:s generaldirektör Johan Almenberg.

”Insättningsgarantin får inte bli en sorts subvention”, säger han till Di.

Högre avgifter för banker som tar stora risker

Nu ska det bli större skillnader mellan vad banker med lågt respektive högt risktagande får betala till insättningsgarantin.

Den 1 januari 2027 inför Riksgälden nya regler för hur avgifterna beräknas.

I dag ligger riskvikterna som används för att beräkna avgifterna på mellan 50 och 200 procent. Med de nya reglerna blir spannet i stället 45–345 procent.

Samtidigt fördubblas antalet riskklasser från nio till arton. Tanken är att banker som tar större risker ska få betala mer, medan banker med lägre risker ska kunna betala mindre.

Banksektorns sammanlagda avgifter förändras däremot inte.

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Sparskydd värt 56 miljarder kronor

Det är inte första gången reglerna kring sparskyddet förändras.

Redan vid förra årsskiftet höjdes den statliga insättningsgarantin med 100 000 kronor, vilket Dagens PS tidigare har rapporterat om.

Under 2026 betalade bankerna och de anslutna finansbolagen sammanlagt omkring 2,6 miljarder kronor i avgifter till insättningsgarantin, enligt Riksgälden.

Pengarna går till en fond som vid utgången av 2025 var värd 56,1 miljarder kronor.

Om en bank går omkull används pengar från fonden för att ersätta spararna. Skulle pengarna inte räcka kan staten låna upp mer pengar. Lånen ska sedan betalas tillbaka genom nya avgifter från bankerna och finansbolagen.

Så skyddas dina sparpengar

För vanliga sparare innebär insättningsgarantin att pengar på kontot skyddas upp till 1 150 000 kronor per person och institut. Skyddet gäller både pengarna som du har satt in och räntan som du har tjänat, upp till maxbeloppet.

”Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd och minskar samtidigt risken för att många samtidigt vill ta ut sina pengar vid oro på finansmarknaden”, uppgav Fredrik Bystedt, avdelningschef för finansiell stabilitet på Riksgälden, i ett pressmeddelande i fjol.

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Dagens PS har tidigare gått igenom vad som händer med dina pengar om banken går i konkurs.

FI ser ingen akut risk

Trots att FI uppmärksammar riskerna finns det i dagsläget ingen anledning att slå larm om den finansiella stabiliteten.

Det svenska finansiella systemet har fortfarande god motståndskraft, enligt FI:s senaste stabilitetsrapport, som publicerades på tisdagen.

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